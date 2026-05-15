Fede Valverde vuelve a entrenar con Real Madrid

Federico Valverde regresó a los entrenamientos con el Real Madrid este viernes, luego de varios días fuera del equipo. El uruguayo trabajó a la par del resto del plantel.

Su ausencia se había dado tras el altercado con Aurélien Tchouaméni.

El regreso de Valverde marca un paso clave en la estabilidad del vestuario tras un episodio de tensión interna.

Valverde se reincorpora al grupo

El mediocampista volvió a entrenar con normalidad junto al primer equipo.

Su presencia fue confirmada en imágenes compartidas por el club.