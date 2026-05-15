Fede Valverde vuelve a entrenar con Real Madrid
Federico Valverde regresó a los entrenamientos con el Real Madrid este viernes, luego de varios días fuera del equipo. El uruguayo trabajó a la par del resto del plantel. Su ausencia se había dado tras el altercado con Aurélien Tchouaméni. El regreso de Valverde marca un paso clave en la estabilidad del vestuario tras un […]
Publicado el15/05/2026 a las 10:14
Federico Valverde regresó a los entrenamientos con el Real Madrid este viernes, luego de varios días fuera del equipo. El uruguayo trabajó a la par del resto del plantel.
Su ausencia se había dado tras el altercado con Aurélien Tchouaméni.
El regreso de Valverde marca un paso clave en la estabilidad del vestuario tras un episodio de tensión interna.
Valverde se reincorpora al grupo
El mediocampista volvió a entrenar con normalidad junto al primer equipo.
Su presencia fue confirmada en imágenes compartidas por el club.
El jugador ya se encuentra disponible tras superar las molestias físicas.
La ausencia se debió a un incidente con Tchouaméni
Valverde había quedado fuera luego de la pelea con el futbolista francés. El incidente ocurrió durante un entrenamiento.
El golpe en la cabeza lo obligó a mantenerse al margen del equipo.
Se perdió el Clásico ante Barcelona
Como consecuencia del altercado, el uruguayo no pudo participar en el partido ante el Barcelona.
Su ausencia coincidió con uno de los momentos más importantes de la temporada.
Ambos jugadores fueron sancionados
Tras lo ocurrido, el club impuso una sanción económica a Valverde y Tchouaméni.
La medida buscó cerrar el conflicto interno y evitar nuevas tensiones.
El Madrid busca recuperar estabilidad
El regreso del mediocampista se da en medio de un contexto complicado dentro del vestuario.
El equipo intenta dejar atrás los conflictos en la recta final de la temporada.
Valverde podría volver a tener minutos en los próximos partidos mientras el Real Madrid busca cerrar la temporada con mayor estabilidad.