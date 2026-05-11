Familias usarán Mundial para protestar por desaparecidos
A semanas del inicio del Mundial 2026 en México, familias de personas desaparecidas preparan protestas para visibilizar la crisis que enfrentan. Las manifestaciones coincidirán con el arranque del torneo en el Estadio Azteca. El movimiento busca aprovechar la atención internacional del evento. El Mundial podría convertirse en una plataforma global para denunciar una crisis social […]
Publicado el10/05/2026 a las 19:19
A semanas del inicio del Mundial 2026 en México, familias de personas desaparecidas preparan protestas para visibilizar la crisis que enfrentan.
Las manifestaciones coincidirán con el arranque del torneo en el Estadio Azteca.
El movimiento busca aprovechar la atención internacional del evento.
El Mundial podría convertirse en una plataforma global para denunciar una crisis social que afecta a miles de familias.
Familias preparan protestas durante el torneo
Grupos de búsqueda organizan manifestaciones pacíficas desde el partido inaugural.
También planean enviar cartas a embajadas para alertar sobre la situación.
El objetivo es que la problemática trascienda el ámbito local.
Buscan visibilizar una crisis nacional
Las familias sostienen que la desaparición de personas no ha sido atendida como prioridad.
Señalan que el tema ha sido minimizado o interpretado de forma distinta por autoridades.
Por ello, consideran necesario llevar el mensaje a un escenario internacional.
El Ajusco concentra varios casos recientes
La zona del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México, aparece en varios de los casos mencionados.
Las familias denuncian falta de vigilancia y retrasos en la respuesta.
En este contexto, continúan las búsquedas y la organización entre afectados.
El Mundial será una ventana global
El torneo atraerá a miles de visitantes y cobertura mediática internacional. Las familias consideran que ese escenario puede amplificar sus demandas.
La estrategia busca generar presión a través de visibilidad.
Denuncian falta de avances en investigaciones
Familiares de personas desaparecidas aseguran que los casos siguen sin resolverse. Señalan demoras y dificultades en los procesos de búsqueda.
La frustración ha llevado a la organización de acciones colectivas.
Las protestas podrían coincidir con los primeros partidos del Mundial, en un contexto donde el evento deportivo y la denuncia social compartirán espacio público.
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