Familias usarán Mundial para protestar por desaparecidos

A semanas del inicio del Mundial 2026 en México, familias de personas desaparecidas preparan protestas para visibilizar la crisis que enfrentan.

Las manifestaciones coincidirán con el arranque del torneo en el Estadio Azteca.

El movimiento busca aprovechar la atención internacional del evento.

El Mundial podría convertirse en una plataforma global para denunciar una crisis social que afecta a miles de familias.

Familias preparan protestas durante el torneo

Grupos de búsqueda organizan manifestaciones pacíficas desde el partido inaugural.