F1 cambiará motores en 2027 con más potencia y menos eléctrico
La Fórmula 1 se prepara para una nueva transformación técnica a partir de 2027. La FIA confirmó que ajustará el balance de los motores para dar mayor protagonismo a la combustión interna y reducir la dependencia eléctrica. El cambio responde a críticas sobre el rendimiento actual de los monoplazas. La modificación podría cambiar el estilo […]
Publicado el08/05/2026 a las 20:56
La Fórmula 1 se prepara para una nueva transformación técnica a partir de 2027. La FIA confirmó que ajustará el balance de los motores para dar mayor protagonismo a la combustión interna y reducir la dependencia eléctrica.
El cambio responde a críticas sobre el rendimiento actual de los monoplazas.
La modificación podría cambiar el estilo de conducción y el espectáculo en pista en los próximos años.
La FIA responde a críticas del modelo actual
La temporada 2026 introdujo motores con equilibrio entre potencia eléctrica y térmica, pero el sistema no ha convencido del todo.
Las quejas se han centrado en la complejidad de la gestión energética y en cómo afecta la dinámica de carrera.
Más potencia de combustión para 2027
El plan contempla aumentar la potencia del motor de combustión en aproximadamente 50 kW. Esto elevaría su rendimiento a cerca de 400 kW.
El ajuste también incluiría un mayor flujo de combustible para sostener este incremento.
Menor protagonismo del sistema eléctrico
En paralelo, la potencia del sistema eléctrico se reducirá en una proporción similar. El ERS pasaría a tener alrededor de 300 kW.
El objetivo es equilibrar el rendimiento y simplificar la conducción para pilotos y equipos.
Cambios buscan mejorar el espectáculo
La FIA considera que estos ajustes harán las carreras más intuitivas y competitivas. También busca responder a las preocupaciones sobre la complejidad técnica actual.
El enfoque apunta a lograr un impacto más visible en pista.
Los fabricantes aún deben aprobar la medida
La implementación final dependerá del comité de fabricantes de motores. Ellos deberán evaluar y respaldar las modificaciones antes de su aprobación definitiva.
El siguiente paso será una votación formal dentro del organismo rector.
La FIA avanzará en la validación de los cambios para 2027, en un proceso que definirá el futuro técnico de la Fórmula 1.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Definidos los 48 clasificados al Mundial 2026: así quedan los grupos