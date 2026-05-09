F1 cambiará motores en 2027 con más potencia y menos eléctrico

La Fórmula 1 se prepara para una nueva transformación técnica a partir de 2027. La FIA confirmó que ajustará el balance de los motores para dar mayor protagonismo a la combustión interna y reducir la dependencia eléctrica.

El cambio responde a críticas sobre el rendimiento actual de los monoplazas.

La modificación podría cambiar el estilo de conducción y el espectáculo en pista en los próximos años.

La FIA responde a críticas del modelo actual

La temporada 2026 introdujo motores con equilibrio entre potencia eléctrica y térmica, pero el sistema no ha convencido del todo.

Las quejas se han centrado en la complejidad de la gestión energética y en cómo afecta la dinámica de carrera.