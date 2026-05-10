Explosión deja 11 heridos

Emergencia masiva en Miami

Investigan fuga de combustible Una posible explosión de una embarcación en el área de Haulover Sandbar, al norte de Miami Beach, dejó al menos 11 personas hospitalizadas, incluido un menor de edad, según informó el Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade. El incidente ocurrió en una de las zonas más concurridas para actividades náuticas y fiestas en el sur de Florida, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y activar un protocolo de víctimas masivas. Declaran emergencia por víctimas masivas tras la explosión 💥 ¡Tragedia en altamar! Al menos 11 heridos, incluyendo un menor, tras la explosión de una embarcación en Haulover Sandbar, al norte de Miami Beach 🇺🇸 Bomberos de Miami-Dade 🚒 socorren a las víctimas en medio de la emergencia 🚑🆘#ElNuevoDiarioRD🤳 pic.twitter.com/yfodLyQgyC

— El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) May 10, 2026

Segun infobae, la alerta por la supuesta explosión fue recibida cerca de las 12:45 del mediodía, de acuerdo con CBS News. El hecho ocurrió en Haulover Sandbar, un banco de arena poco profundo ubicado al oeste de Haulover Beach Marina y aproximadamente a 16 kilómetros al norte de Miami Beach. La zona es conocida por reunir grandes cantidades de embarcaciones recreativas y fiestas acuáticas durante esta época del año. Cuando llegaron los equipos de emergencia encontraron múltiples personas heridas en el lugar.

Debido a la cantidad de afectados y la gravedad del incidente, las autoridades activaron un protocolo de víctimas masivas de Nivel 2. Más de 25 unidades de rescate participaron en la operación, incluyendo equipos de rescate marítimo y personal de la Comisión para la Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. TE PUEDE INTERESAR: Retiran del mercado populares snacks vendidos en Target y otros supermercados de EE.UU. Datos obtenidos de comunicaciones de emergencia difundidas por Broadcastify indican que algunas víctimas presentaban quemaduras severas. Las transmisiones también señalaron que varias personas se encontraban en el agua tras el incidente.

Los rescatistas utilizaron balsas para sacar a las víctimas y trasladarlas rápidamente hasta los muelles de combustible, donde esperaban ambulancias para su transporte a hospitales de la región. Según Miami Herald, algunos de los lesionados fueron enviados al Centro de Traumatología y Quemados Ryder del Hospital Jackson Memorial. La información difundida hasta ahora indica que un adulto sufrió quemaduras en más del 30% de su cuerpo. Además, un menor habría resultado con quemaduras en más del 18% de su cuerpo. Pasajero describe el momento de la explosión

Leo, un pasajero que estaba a bordo de la embarcación y no sufrió heridas, describió el incidente como “la peor experiencia de su vida”, según declaraciones recogidas por Miami Herald.

El hombre explicó que una fuga de gas habría provocado la explosión de la lancha. La embarcación involucrada fue identificada como una Press Cruiser 400 Express de aproximadamente 12 metros de longitud. El bote estaba registrado bajo el nombre Nauti Nabor y provenía de Sherman, Texas. Registros de la Guardia Costera de Estados Unidos indican que la nave estaba certificada para actividades recreativas. Las comunicaciones de emergencia de los bomberos sugieren que el fuego o explosión pudo originarse en el tanque de combustible.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación continúa abierta. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa exacta del incidente. The New York Times reportó que los equipos de emergencia aún no determinan la naturaleza precisa de la explosión. Bomberos recomiendan reforzar medidas de seguridad en embarcaciones Tras el incidente, autoridades de Miami-Dade hicieron un llamado a reforzar las medidas de seguridad para quienes planean navegar durante la temporada alta. Juan Arias, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, recomendó que las embarcaciones cuenten con radios de comunicación, chalecos salvavidas y extintores de incendios.