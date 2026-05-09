Niño sufrió graves lesiones

Padre lo atropelló accidentalmente

Jugaba dentro de caja Un niño de cinco años sufrió graves lesiones internas después de que su padre lo atropelló accidentalmente mientras sacaba su automóvil en reversa de la cochera familiar en Nebraska. El accidente ocurrió mientras el menor jugaba escondido dentro de una caja de cartón, una situación que terminó provocando una emergencia médica y una campaña de apoyo para ayudar a la familia con los gastos derivados del tratamiento. El menor jugaba escondido dentro de una caja El padre lo arrolló al tratar de sacar su auto de su cochera; el menor sufrió graves heridas internashttps://t.co/Mjw4VnYjzE — El Heraldo de México (@heraldodemexico) May 9, 2026

Segun Heraldo de mexico, el accidente ocurrió alrededor de las 4 de la tarde del miércoles 6 de mayo en North Platte, Nebraska, una ciudad ubicada aproximadamente a 280 kilómetros al oeste de Omaha.

De acuerdo con la policía, el padre estaba sacando su vehículo de la cochera cuando atropelló accidentalmente a su hijo. Las autoridades indicaron que el menor se encontraba escondido dentro de una caja de cartón mientras jugaba. El niño fue identificado como Bridger Hughes, de cinco años. Tras el impacto, el menor sufrió lesiones graves en la parte superior del cuerpo. TE PUEDE INTERESAR: Inauguran estatua dorada de Donald Trump en club de golf de Florida

La situación generó conmoción en la comunidad debido a la forma en que ocurrió el accidente. El niño tuvo que recibir atención médica urgente debido a la gravedad de sus heridas internas. Bridger Hughes fue trasladado en helicóptero Luego del accidente, Bridger Hughes fue trasladado de emergencia en helicóptero al Hospital Infantil de Omaha. El menor continúa recibiendo tratamiento especializado debido a las lesiones internas que sufrió. Ante la situación, la abuela del niño decidió abrir una campaña en GoFundMe para pedir apoyo económico.

En la publicación, la familia explicó que los médicos y enfermeras trabajan constantemente para ayudar al menor durante su recuperación. “Los médicos y enfermeras están trabajando incansablemente para ayudarlo a sanar, pero su recuperación será un proceso largo y difícil”, escribió la abuela del menor. La familia señaló que los padres de Bridger permanecen junto a él en Omaha mientras continúa hospitalizado. Debido a ello, ambos permanecen alejados de su trabajo y de su hogar mientras acompañan al menor en este proceso. La familia pide ayuda económica tras el accidente En el mensaje publicado en GoFundMe, la familia describió el impacto emocional y financiero que atraviesan tras el accidente.

“Nuestro nieto de 5 años, Bridger Hughes, sufrió ayer un terrible accidente cuando un vehículo lo atropelló accidentalmente”, señala la publicación. La familia confirmó que el niño fue trasladado desde North Platte hasta Omaha para recibir atención especializada. También indicaron que la recuperación podría extenderse durante un largo periodo. La publicación señala que los gastos de viaje, comida, hospedaje y otros costos diarios han comenzado a acumularse rápidamente. “La carga financiera es abrumadora”, explicó la familia en la campaña.