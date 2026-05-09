Norovirus afecta crucero turístico

Más de 100 enfermos

CDC monitorean brote marítimo

Más de 100 personas resultaron enfermas con norovirus a bordo de un crucero que zarpó desde Florida y que actualmente navega cerca de las Bahamas, según informaron autoridades sanitarias de Estados Unidos.

El brote ocurre en el crucero Caribbean Princess y afecta tanto a pasajeros como a miembros de la tripulación, mientras las autoridades y el personal del barco intentan contener la propagación del virus antes de su llegada nuevamente a Florida.

Más de 100 casos fueron reportados en el crucero

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Segun la agencia EFE, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación reportaron síntomas relacionados con norovirus.

El Caribbean Princess salió de Florida la semana pasada y se encuentra navegando cerca de las Bahamas.

El crucero tiene previsto regresar el próximo 11 de mayo a Puerto Cañaveral, ubicado cerca de Orlando.

En total, en la embarcación viajan 3.116 pasajeros.

Las autoridades indicaron que el brote afecta aproximadamente al 3% de los viajeros.