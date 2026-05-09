Crucero turístico registra contagios masivos de norovirus tras salir de Florida
Norovirus afecta crucero turístico Más de 100 enfermos CDC monitorean brote marítimo Más de 100 personas resultaron enfermas con norovirus a bordo de un crucero que zarpó desde Florida y que actualmente navega cerca de las Bahamas, según informaron autoridades sanitarias de Estados Unidos. El brote ocurre en el crucero Caribbean Princess y afecta tanto […]
Publicado el09/05/2026 a las 10:10
- Norovirus afecta crucero turístico
- Más de 100 enfermos
- CDC monitorean brote marítimo
Más de 100 personas resultaron enfermas con norovirus a bordo de un crucero que zarpó desde Florida y que actualmente navega cerca de las Bahamas, según informaron autoridades sanitarias de Estados Unidos.
El brote ocurre en el crucero Caribbean Princess y afecta tanto a pasajeros como a miembros de la tripulación, mientras las autoridades y el personal del barco intentan contener la propagación del virus antes de su llegada nuevamente a Florida.
Más de 100 casos fueron reportados en el crucero
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Segun la agencia EFE, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación reportaron síntomas relacionados con norovirus.
El Caribbean Princess salió de Florida la semana pasada y se encuentra navegando cerca de las Bahamas.
El crucero tiene previsto regresar el próximo 11 de mayo a Puerto Cañaveral, ubicado cerca de Orlando.
En total, en la embarcación viajan 3.116 pasajeros.
Las autoridades indicaron que el brote afecta aproximadamente al 3% de los viajeros.
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El norovirus provoca síntomas como vómito y diarrea.
Los CDC señalaron que este virus es una de las principales causas de brotes gastrointestinales en Estados Unidos.
La situación obligó al personal del crucero a aplicar medidas sanitarias adicionales para intentar frenar la propagación de la enfermedad.
El crucero reforzó limpieza y aislamiento
De acuerdo con el comunicado de los CDC, la tripulación aumentó las labores de limpieza y desinfección dentro del barco.
También se aisló a las personas que presentaron síntomas asociados al virus.
Las autoridades sanitarias detallaron que el personal del crucero mantiene consultas constantes con organismos de salud sobre los procedimientos adecuados de limpieza.
Además, el barco continúa reportando los casos detectados a las autoridades correspondientes.
Hasta el momento no se informó sobre hospitalizaciones ni complicaciones adicionales relacionadas con los contagios.
Las medidas implementadas buscan reducir el riesgo de nuevos contagios mientras el crucero continúa navegando.
El Caribbean Princess permanece cerca de las Bahamas mientras se mantiene el monitoreo de los pasajeros y la tripulación afectados.
El norovirus se transmite fácilmente
Los CDC explicaron que el norovirus puede propagarse de distintas formas.
Entre ellas se encuentra el contacto directo con personas infectadas.
También puede transmitirse mediante alimentos y bebidas contaminadas.
Otra vía frecuente de contagio ocurre al tocar superficies contaminadas con el virus.
Las autoridades sanitarias consideran al norovirus como la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos.
La rápida propagación en espacios cerrados, como cruceros, suele aumentar el riesgo de contagios entre pasajeros y trabajadores.
Por ello, las medidas de aislamiento y limpieza son consideradas esenciales para intentar controlar este tipo de brotes.
El crucero tiene programado arribar nuevamente a Florida en los próximos días mientras continúan las acciones de contención sanitaria.