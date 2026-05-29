Explosión arrasa complejo de apartamentos en Dallas y deja víctimas mortales

Explosión deja tres muertos

Investigan posible fuga gas

Continúa operativo de recuperación

El saldo mortal de la explosión e incendio que destruyó un edificio de departamentos en Dallas aumentó a tres víctimas, entre ellas dos mujeres y un niño, mientras las autoridades continúan las labores de recuperación e investigación en la zona afectada.

La emergencia ocurrió la tarde del jueves en el vecindario de Oak Cliff y movilizó a cerca de 100 bomberos que trabajaron durante horas para controlar las llamas y revisar los escombros.

Las autoridades aún intentan determinar cuántas personas se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrió la explosión y mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Explosión destruye edificio de departamentos en Dallas

#ULTIMAHORA | 🇺🇸 | TRAGEDIA EN TEXAS ⚠️🔥 Una explosión seguida de un enorme incendio en un complejo de apartamentos en Oak Cliff, Dallas, dejó varios fallecidos y al menos 11 personas desaparecidas, según NBC 5. #BreakingNews #USA #Texas #Dallas pic.twitter.com/phYE4VnKBw — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) May 29, 2026



Dallas Fire-Rescue confirmó que dos mujeres y un menor fallecieron tras la explosión y el incendio posterior.

Además, al menos cuatro personas fueron trasladadas a hospitales con diversas lesiones.

Las autoridades no detallaron la gravedad de las heridas de los pacientes.

Según los primeros reportes, los equipos de emergencia respondían a una posible fuga de gas cuando ocurrió la explosión.

El estallido se produjo antes de que los bomberos lograran intervenir en el lugar.

Posteriormente se registró un incendio de grandes dimensiones que consumió gran parte de la estructura.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron densas columnas de humo negro visibles desde distintos puntos de Dallas.

Segun univision, la fuerza de la explosión redujo gran parte del edificio a una estructura carbonizada.

Mientras continúan las labores en la zona, las autoridades buscan determinar si había más personas dentro del inmueble al momento del incidente.