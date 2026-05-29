Explosión arrasa complejo de apartamentos en Dallas y deja víctimas mortales
Publicado el28/05/2026 a las 17:42
- Explosión deja tres muertos
- Investigan posible fuga gas
- Continúa operativo de recuperación
El saldo mortal de la explosión e incendio que destruyó un edificio de departamentos en Dallas aumentó a tres víctimas, entre ellas dos mujeres y un niño, mientras las autoridades continúan las labores de recuperación e investigación en la zona afectada.
La emergencia ocurrió la tarde del jueves en el vecindario de Oak Cliff y movilizó a cerca de 100 bomberos que trabajaron durante horas para controlar las llamas y revisar los escombros.
Las autoridades aún intentan determinar cuántas personas se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrió la explosión y mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del siniestro.
Explosión destruye edificio de departamentos en Dallas
#ULTIMAHORA | 🇺🇸 | TRAGEDIA EN TEXAS
⚠️🔥 Una explosión seguida de un enorme incendio en un complejo de apartamentos en Oak Cliff, Dallas, dejó varios fallecidos y al menos 11 personas desaparecidas, según NBC 5. #BreakingNews #USA #Texas #Dallas pic.twitter.com/phYE4VnKBw
— Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) May 29, 2026
Dallas Fire-Rescue confirmó que dos mujeres y un menor fallecieron tras la explosión y el incendio posterior.
Además, al menos cuatro personas fueron trasladadas a hospitales con diversas lesiones.
Las autoridades no detallaron la gravedad de las heridas de los pacientes.
Según los primeros reportes, los equipos de emergencia respondían a una posible fuga de gas cuando ocurrió la explosión.
El estallido se produjo antes de que los bomberos lograran intervenir en el lugar.
Posteriormente se registró un incendio de grandes dimensiones que consumió gran parte de la estructura.
Imágenes difundidas por medios locales mostraron densas columnas de humo negro visibles desde distintos puntos de Dallas.
Segun univision, la fuerza de la explosión redujo gran parte del edificio a una estructura carbonizada.
Mientras continúan las labores en la zona, las autoridades buscan determinar si había más personas dentro del inmueble al momento del incidente.
Operativo cambia de rescate a recuperación
@DallasFireRes_q out at 409 E. 9th St. on 4-alarm fire/apartment explosion. Fire under control. Family reunification at Adamson HS. Incident is still ongoing…. pic.twitter.com/LRZDkSnos3
— DALLAS FIRE-RESCUE (@DallasFireRes_q) May 28, 2026
El subjefe de Dallas Fire-Rescue, Mark Berry, informó que la emergencia entró en una nueva etapa.
Según explicó, las operaciones pasaron de una fase de rescate a una fase de recuperación.
Los equipos continúan inspeccionando los restos del edificio en busca de posibles víctimas adicionales.
Para ello utilizan mangueras de gran capacidad, maquinaria especializada y drones.
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Las aeronaves no tripuladas permiten revisar áreas de difícil acceso entre los escombros.
Cerca de 100 bomberos participaron en el operativo desplegado tras la explosión.
Las autoridades también habilitaron un centro de apoyo para familiares y residentes afectados por la tragedia.
Varias personas continúan buscando información sobre seres queridos que vivían en el edificio destruido.
La zona permanece bajo vigilancia mientras se desarrollan las tareas de inspección y evaluación estructural.
Investigan posible fuga de gas como causa
Las autoridades señalaron que una posible fuga de gas forma parte de la principal línea de investigación.
El primer reporte recibido por los servicios de emergencia estaba relacionado precisamente con este tipo de incidente.
Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente qué provocó la explosión.
Funcionarios municipales indicaron que no se realizaban trabajos de mantenimiento de la ciudad en el área cuando ocurrió la emergencia.
Mientras tanto, especialistas continúan analizando las condiciones del lugar.
Vecinos del sector describieron la magnitud del estallido.
Julie Jensen, residente a menos de una cuadra del edificio afectado, relató que estaba viendo televisión cuando escuchó una fuerte detonación.
Según explicó, el estruendo hizo vibrar las paredes de su vivienda.
Después observó una columna de humo elevándose sobre el vecindario y personas corriendo para alejarse de la zona.
Otro testigo, Sal De La Rosa, indicó que trabajaba en un taller mecánico cercano cuando escuchó la explosión.
También afirmó que el impacto hizo temblar parte del inmueble donde se encontraba.
Las autoridades pidieron evitar especulaciones mientras concluyen las investigaciones y las labores de búsqueda en el lugar de la tragedia.