Exfutbolista de Inglaterra es arrestado en Stansted
Publicado el02/12/2025 a las 13:02
Un exfutbolista internacional inglés fue arrestado el domingo en el aeropuerto de Stansted, en medio de una investigación por intento de violación denunciada semanas atrás por una expareja.
El caso, confirmado por autoridades policiales y revisado por medios británicos, detonó un escándalo que golpea directamente al fútbol inglés.
La identidad del hombre fue corroborada por ESPN, aunque no puede hacerse pública debido a restricciones legales vigentes en Reino Unido.
Arresto en control migratorio y liberación bajo fianza
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La policía de Essex informó que el exfutbolista fue detenido durante un control de pasaportes en Stansted, siguiendo una denuncia presentada semanas antes.
Tras su arresto, el individuo fue interrogado y puesto en libertad bajo fianza mientras continúan las indagaciones del caso.
De acuerdo con el comunicado oficial, el hombre permanecerá bajo fianza hasta “finales de febrero de 2026”, periodo en el que las autoridades completarán entrevistas, análisis de pruebas y otros procedimientos de investigación.
Un portavoz policial confirmó:
“Un hombre ha sido arrestado bajo la sospecha de intento de violación y ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta una fecha a finales de febrero de 2026 mientras continuamos con nuestras investigaciones”.
La detención fue revelada inicialmente por The Sun, que reportó que el arresto ocurrió de manera inmediata tras la verificación del pasaporte del exjugador, quien había arribado al país.
Una denuncia que reabre heridas en el fútbol inglés
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Aunque el nombre del exseleccionado permanece bajo protección legal, el impacto mediático ha sido inmediato.
El fútbol inglés ha enfrentado en los últimos años múltiples casos que han reavivado el debate sobre la conducta de figuras públicas y los protocolos de protección hacia denunciantes.
El hecho de que la acusación haya sido presentada por una expareja añade un componente de sensibilidad al caso, que será analizado minuciosamente por los investigadores.
No se han revelado detalles sobre la fecha exacta del presunto incidente ni sobre el contexto de la denuncia.
Qué sigue en la investigación
Las autoridades continuarán reuniendo evidencia y evaluando testimonios en las próximas semanas.
Durante este periodo, el exfutbolista deberá cumplir con las condiciones impuestas bajo fianza mientras se determina si el caso avanza hacia una imputación formal.
La expectativa mediática aumentará conforme se acerque la fecha límite fijada por la policía para completar la investigación.
Por ahora, el silencio domina tanto en el entorno del exjugador como en los círculos deportivos.
El caso se mantiene en desarrollo y seguirá generando repercusiones en el deporte británico mientras se esclarecen los hechos.
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