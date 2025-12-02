Exfutbolista de Inglaterra es arrestado en Stansted

Un exfutbolista internacional inglés fue arrestado el domingo en el aeropuerto de Stansted, en medio de una investigación por intento de violación denunciada semanas atrás por una expareja.

El caso, confirmado por autoridades policiales y revisado por medios británicos, detonó un escándalo que golpea directamente al fútbol inglés.

La identidad del hombre fue corroborada por ESPN, aunque no puede hacerse pública debido a restricciones legales vigentes en Reino Unido.

Arresto en control migratorio y liberación bajo fianza

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La policía de Essex informó que el exfutbolista fue detenido durante un control de pasaportes en Stansted, siguiendo una denuncia presentada semanas antes.

Tras su arresto, el individuo fue interrogado y puesto en libertad bajo fianza mientras continúan las indagaciones del caso.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hombre permanecerá bajo fianza hasta “finales de febrero de 2026”, periodo en el que las autoridades completarán entrevistas, análisis de pruebas y otros procedimientos de investigación.

Un portavoz policial confirmó: