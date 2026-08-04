Del aeropuerto a un centro de ICE: el nuevo riesgo para inmigrantes en EE.UU.

El endurecimiento de los operativos migratorios ya no solo se refleja en redadas en calles o lugares de trabajo. Ahora también alcanza a quienes toman un vuelo nacional, una situación que organizaciones de derechos civiles consideran una nueva señal del alcance de la estrategia migratoria de la Administración Trump.

Los operativos migratorios en aeropuertos de Estados Unidos están llevando a más inmigrantes al sistema de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso cuando realizan actividades cotidianas como viajar dentro del país. Según informó EFE, las detenciones en terminales aéreas aumentaron en las últimas semanas y organizaciones comunitarias ya recomiendan buscar asesoría legal antes de abordar un vuelo nacional.

Por qué importa: Dos casos recientes muestran el recorrido que hoy puede enfrentar un inmigrante: ser detenido en un aeropuerto y terminar bajo custodia del ICE, donde algunos permanecen durante semanas o meses mientras sus casos migratorios siguen abiertos.

Viajar dentro de EE.UU. ya puede terminar en un arresto migratorio

De acuerdo con EFE, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por NBC indicaron que actualmente se registran entre 20 y 40 arrestos diarios en aeropuertos estadounidenses, frente a un promedio de unos diez al día en mayo de 2025.

Los operativos se han concentrado en al menos quince aeropuertos mediante una coordinación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el ICE, según un informe de The New York Times. Agentes vestidos de civil estarían realizando arrestos tanto en los mostradores de documentación como en las puertas de embarque.

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A quién afecta: Se han reportado detenciones de personas con solicitudes migratorias pendientes, cónyuges de ciudadanos estadounidenses, trabajadores del sector tecnológico e inmigrantes de más de doce nacionalidades.

Uno de los casos más recientes es el de Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, una venezolana de 28 años que mantenía una solicitud de asilo vigente tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos. Según relató su familia, fue detenida en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando viajaba con amigos para asistir a la final del Mundial de Fútbol en Carolina del Norte.

Ante este escenario, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) emitió una alerta para que inmigrantes con procesos de residencia permanente o asilo consulten con un abogado antes de planificar vuelos nacionales.