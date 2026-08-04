Del aeropuerto a un centro de ICE: el nuevo riesgo para inmigrantes en EE.UU.
Publicado el04/08/2026 a las 08:25
El endurecimiento de los operativos migratorios ya no solo se refleja en redadas en calles o lugares de trabajo. Ahora también alcanza a quienes toman un vuelo nacional, una situación que organizaciones de derechos civiles consideran una nueva señal del alcance de la estrategia migratoria de la Administración Trump.
Los operativos migratorios en aeropuertos de Estados Unidos están llevando a más inmigrantes al sistema de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso cuando realizan actividades cotidianas como viajar dentro del país. Según informó EFE, las detenciones en terminales aéreas aumentaron en las últimas semanas y organizaciones comunitarias ya recomiendan buscar asesoría legal antes de abordar un vuelo nacional.
- Por qué importa: Dos casos recientes muestran el recorrido que hoy puede enfrentar un inmigrante: ser detenido en un aeropuerto y terminar bajo custodia del ICE, donde algunos permanecen durante semanas o meses mientras sus casos migratorios siguen abiertos.
Viajar dentro de EE.UU. ya puede terminar en un arresto migratorio
De acuerdo con EFE, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por NBC indicaron que actualmente se registran entre 20 y 40 arrestos diarios en aeropuertos estadounidenses, frente a un promedio de unos diez al día en mayo de 2025.
Los operativos se han concentrado en al menos quince aeropuertos mediante una coordinación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el ICE, según un informe de The New York Times. Agentes vestidos de civil estarían realizando arrestos tanto en los mostradores de documentación como en las puertas de embarque.
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- A quién afecta: Se han reportado detenciones de personas con solicitudes migratorias pendientes, cónyuges de ciudadanos estadounidenses, trabajadores del sector tecnológico e inmigrantes de más de doce nacionalidades.
Uno de los casos más recientes es el de Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, una venezolana de 28 años que mantenía una solicitud de asilo vigente tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos. Según relató su familia, fue detenida en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando viajaba con amigos para asistir a la final del Mundial de Fútbol en Carolina del Norte.
Ante este escenario, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) emitió una alerta para que inmigrantes con procesos de residencia permanente o asilo consulten con un abogado antes de planificar vuelos nacionales.
- La advertencia: CHIRLA informó que ha recibido reportes de un aumento de detenciones en aeropuertos de estados como California, Florida, Texas, Nevada, Nueva Jersey, Illinois y Virginia.
El camino que sigue después del arresto puede prolongarse durante meses
El segundo caso citado por EFE muestra qué puede ocurrir una vez que una persona ingresa al sistema de detención del ICE.
Edwin López Cornejo, un inmigrante latino que llevaba veinte años viviendo en Estados Unidos, murió tras permanecer más de un mes detenido en el centro Delaney Hall, en Nueva Jersey. Su madre aseguró que fue arrestado el 18 de junio cuando se dirigía a trabajar y que padecía diabetes, hipertensión y convulsiones.
Según su testimonio, su hijo le dijo un día antes de morir que tenía adormecida parte de la cara y la mano derecha. Poco después fue trasladado a un hospital, donde, según la familia, llegó sin signos vitales.
- La denuncia: La madre acusa al centro de detención de negligencia por no haber dado seguimiento adecuado a los tratamientos médicos que recibía su hijo.
Hasta ahora, explicó, ni ella ni la abogada de López Cornejo han recibido información oficial sobre lo ocurrido durante su permanencia bajo custodia.
Las organizaciones alertan sobre una estrategia migratoria más amplia
Las dos historias muestran distintas etapas de un mismo proceso: un arresto durante una actividad cotidiana puede terminar en una prolongada detención migratoria mientras se resuelve un caso.
Según EFE, en lo que va del año se han registrado más de veinte muertes de personas bajo custodia del ICE. Además, el mes pasado la agencia modificó su normativa interna para dejar de informar sobre los fallecimientos de personas que hayan sido liberadas recientemente de su custodia.
- Qué cambia: Para organizaciones como CHIRLA, el aumento de detenciones en aeropuertos refleja que los controles migratorios ya alcanzan espacios donde muchos inmigrantes antes no esperaban ser arrestados.
Por ahora, la recomendación de los grupos de apoyo es que quienes tengan procesos migratorios pendientes consulten con un abogado antes de viajar dentro de Estados Unidos y conozcan el posible impacto que un traslado nacional podría tener sobre su situación legal, detalló ‘EFE’ y ‘Telemundo‘.