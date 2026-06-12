Trump asegura que un entendimiento con Irán podría concretarse en los próximos días
Publicado el11/06/2026 a las 15:20
- Avanza acuerdo entre países
- Negociarán durante 60 días
- Trump anuncia posible firma
Estados Unidos e Irán podrían firmar la próxima semana una carta de intenciones o memorando de entendimiento que abriría una nueva etapa de conversaciones entre ambos países, según fuentes familiarizadas con las gestiones diplomáticas.
El memorando abriría una nueva fase de diálogo
BREAKING: A memorandum of understanding between the U.S. and Iran is likely to be signed early next week, paving the way for further negotiations on a long-term deal, @margbrennan reports.
It comes after President Trump announced Thursday that he has called off new military… pic.twitter.com/FkqZ5zraZA
— CBS News (@CBSNews) June 11, 2026
Dos fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que la firma del documento podría producirse a principios de la próxima semana.
Segun CBS, la carta de intenciones o memorando de entendimiento serviría como punto de partida para nuevas conversaciones entre Washington y Teherán.
Según las fuentes, el acuerdo inicial daría paso a un periodo de 60 días de negociaciones destinadas a definir los detalles de un pacto más amplio y duradero.
El plazo podría ampliarse si ambas partes consideran necesario continuar las conversaciones.
Entre los primeros compromisos contemplados figura la garantía de la denominada «libertad de comercio».
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Para ello, se prevé el desminado y la apertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional.
Las fuentes señalaron además que Irán aceptaría una prohibición de entre 15 y 20 años para enriquecer uranio.
También se contempla el desmantelamiento de sus instalaciones nucleares.
A cambio, el país recibiría ayuda financiera de manera gradual y condicionada al cumplimiento de sus compromisos.
Trump asegura que el acuerdo está cerca
El presidente Donald Trump afirmó el jueves en Truth Social que había cancelado ataques y bombardeos programados contra Irán.
Según el mandatario, la decisión se produjo porque los puntos finales de un posible acuerdo habían sido aprobados por todas las partes involucradas.
Trump mencionó a Estados Unidos y a varios países de Oriente Medio, aunque Irán no figuró entre los actores citados por el presidente.
Además, aseguró que la fecha y el lugar de la firma serían anunciados próximamente.
Durante un evento celebrado en el Despacho Oval, Trump volvió a referirse al posible acuerdo.
El mandatario indicó que el vicepresidente JD Vance asistiría a la firma.
También señaló que el evento podría celebrarse este mismo fin de semana en Europa.
«El estrecho se abrirá en cuanto tengamos el acuerdo firmado», declaró el presidente.
Sin embargo, poco después de las declaraciones de Trump surgieron versiones contradictorias.
La agencia de noticias Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, citó a una fuente cercana al equipo negociador iraní.
Según esa fuente, todavía no se ha aprobado ningún texto correspondiente al memorando de entendimiento inicial con Estados Unidos.
El programa nuclear sigue siendo el eje de las negociaciones
Las conversaciones giran principalmente en torno al programa nuclear iraní.
Según la información disponible, la comunidad de inteligencia estadounidense considera que Irán no posee un arma nuclear ni la ha desarrollado.
No obstante, estima que el país se encontraba cerca de obtenerla.
La inteligencia israelí mantiene una evaluación diferente sobre la situación.
El posible acuerdo contempla que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica participen en la eliminación del material nuclear y en la inspección de las instalaciones.
Trump afirmó desde el Despacho Oval que Irán aceptó no tener un arma nuclear.
También aseguró que el país no comprará ni desarrollará una en el futuro.
El memorando incluye además referencias a la situación en Líbano y a Hezbolá, aunque las fuentes indicaron que existen pocos detalles sobre ese apartado.
A principios de este mes, el secretario de Estado Marco Rubio expuso algunos de los parámetros considerados esenciales para avanzar.
Entre ellos mencionó la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito internacional sin ataques ni pagos obligatorios.
Rubio también señaló que Irán deberá negociar el destino del uranio altamente enriquecido que permanece enterrado en instalaciones nucleares.
Asimismo, indicó que cualquier alivio de las sanciones estará condicionado al compromiso y cumplimiento por parte de Irán.
La posible firma del memorando marcaría el inicio formal de una nueva etapa de negociaciones entre Washington y Teherán, aunque persisten diferencias sobre el estado real de los avances anunciados por ambas partes.