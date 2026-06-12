Trump asegura que un entendimiento con Irán podría concretarse en los próximos días

Avanza acuerdo entre países

Negociarán durante 60 días

Trump anuncia posible firma

Estados Unidos e Irán podrían firmar la próxima semana una carta de intenciones o memorando de entendimiento que abriría una nueva etapa de conversaciones entre ambos países, según fuentes familiarizadas con las gestiones diplomáticas.

El memorando abriría una nueva fase de diálogo

BREAKING: A memorandum of understanding between the U.S. and Iran is likely to be signed early next week, paving the way for further negotiations on a long-term deal, @margbrennan reports. It comes after President Trump announced Thursday that he has called off new military… pic.twitter.com/FkqZ5zraZA — CBS News (@CBSNews) June 11, 2026



Dos fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que la firma del documento podría producirse a principios de la próxima semana.

Segun CBS, la carta de intenciones o memorando de entendimiento serviría como punto de partida para nuevas conversaciones entre Washington y Teherán.

Según las fuentes, el acuerdo inicial daría paso a un periodo de 60 días de negociaciones destinadas a definir los detalles de un pacto más amplio y duradero.

El plazo podría ampliarse si ambas partes consideran necesario continuar las conversaciones.

Entre los primeros compromisos contemplados figura la garantía de la denominada «libertad de comercio».

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Para ello, se prevé el desminado y la apertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional.

Las fuentes señalaron además que Irán aceptaría una prohibición de entre 15 y 20 años para enriquecer uranio.

También se contempla el desmantelamiento de sus instalaciones nucleares.

A cambio, el país recibiría ayuda financiera de manera gradual y condicionada al cumplimiento de sus compromisos.