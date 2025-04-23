Estados demandan aranceles de Trump por considerarlos ilegales

Doce estados demandan aranceles

Trump impone tarifas globales

Fiscales califican medidas ilegales Una coalición de doce estados, liderada por los fiscales generales de Oregón y Arizona, presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por imponer aranceles que califican de “ilegales”. La querella fue presentada este miércoles ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT). Impugna directamente cuatro órdenes ejecutivas firmadas por Trump que autorizan imponer aranceles a nivel mundial sin aprobación del Congreso. Según los demandantes, estas acciones violan la Constitución y exceden los poderes del Ejecutivo. Doce Estados demandan a Trump Una coalición de doce estados, encabezada por los fiscales de Oregon y Arizona, presentó una demanda para bloquear los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, argumentando que las tarifas impuestas son ilegales.

Foto: Reuters pic.twitter.com/7npd9RT9iA — NMás (@nmas) April 23, 2025 La demanda busca frenar aranceles del 145% a la mayoría de productos chinos, y del 25% a importaciones de Canadá y México. Estos países son socios comerciales clave para los estados que forman parte de la coalición.

TE PUEDE INTERESAR: Trump acusa a Zelensky de frenar la paz en Ucrania Los fiscales también buscan bloquear un arancel del 10% al resto de importaciones globales. Además, se oponen al plan de Trump de ampliar tarifas a productos de otros 46 países a partir del 9 de julio. “Estos aranceles afectan cada aspecto de nuestras vidas”, dijo Dan Rayfield, fiscal de Oregón, en un comunicado. Rayfield afirmó que su estado no se quedará “de brazos cruzados” ante lo que considera una guerra económica injusta.

Por su parte, Kris Mayes, fiscal de Arizona, calificó el plan como “descabellado” y advirtió que es “económicamente imprudente e ilegal”. Ambos fiscales coinciden en que las tarifas afectarán gravemente a las economías locales y al bolsillo de los consumidores. Aranceles impuestos entre 2017 y 2021 Judiciales ??? | Los Ángeles (EE.UU.), 23 abr (EFE).- Una coalición de doce estados, encabezada por los fiscales de Oregón y Arizona, presentó este miércoles una demanda que busca bloquear los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, argumentando que… pic.twitter.com/gs0jgCnBct — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) April 23, 2025

Citaron estudios económicos que revelan que el 95% del costo de los aranceles impuestos entre 2017 y 2021 fue absorbido por los estadounidenses. No por China ni por otros países, sino por consumidores y empresas dentro de Estados Unidos. La Reserva Federal (Fed) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) también han advertido que este tipo de medidas disparan la inflación. Según estas instituciones, un aumento generalizado en los aranceles dañará la cadena de suministro y elevará el costo de vida. A la demanda se sumaron los estados de Nevada, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nuevo México, Nueva York y Vermont.

Todos comparten una preocupación común: los efectos negativos que estas tarifas pueden tener en sus industrias locales. En especial en sectores como manufactura, agricultura y tecnología, que dependen de importaciones y exportaciones estables. La nueva demanda se suma a la presentada la semana pasada por el estado de California. Estado de California tambien se queja de las tarifas California también argumentó que las tarifas impuestas por el gobierno de Trump son ilegales y afectan directamente su economía. California también argumentó que las tarifas impuestas por el gobierno de Trump son ilegales y afectan directamente su economía. Este creciente frente legal demuestra el rechazo de varios estados a las políticas comerciales unilaterales del presidente.