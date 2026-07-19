¡ESPAÑA TOCA LA GLORIA Y ES CAMPEONA DEL MUNDO!

La Selección de España volvió a tocar el cielo. La Roja derrotó 1-0 a Argentina en una intensa Final del Mundial 2026 y conquistó el segundo título de su historia gracias a un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo extra.

Después de dominar prácticamente todo el encuentro, el equipo dirigido por Luis de la Fuente encontró el premio que tanto buscó y sucedió a Argentina como campeón del mundo.

España dominó desde el primer minuto

España impuso condiciones desde el inicio con un juego basado en la posesión y la presión alta.

Las primeras ocasiones llegaron por medio de Lamine Yamal, quien obligó a una gran intervención de Emiliano Martínez y generó constante peligro por la banda derecha.

Argentina apenas pudo salir jugando y recurrió constantemente al balón largo, una estrategia que fue neutralizada por la sólida defensa española.

Antes del descanso también avisaron Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella, mientras que Lisandro Martínez abandonó el partido por lesión.

El ‘Dibu’ sostuvo con vida a Argentina

La segunda mitad mantuvo el mismo guion.

España monopolizó la pelota y acumuló oportunidades de gol con Dani Olmo, Pedri, Mikel Merino y Ferran Torres.

Sin embargo, Emiliano Martínez firmó una actuación extraordinaria con múltiples atajadas que mantuvieron el empate durante los 90 minutos reglamentarios.

Mientras tanto, Lionel Messi nunca logró influir con claridad en el desarrollo del encuentro.

La expulsión cambió la Final

En el tiempo agregado del segundo tiempo, Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Pau Cubarsí, dejando a Argentina con diez jugadores para afrontar la prórroga.

La inferioridad numérica terminó inclinando definitivamente la balanza a favor del conjunto español.

Ferran Torres marcó el gol del campeonato

Después de un dominio absoluto durante todo el partido, España encontró el premio en el minuto 106.

Nico Williams retrasó un balón dentro del área y apareció Ferran Torres para conectar un potente zurdazo que venció por primera vez al ‘Dibu’ Martínez y desató la locura de la afición española.

Argentina intentó reaccionar en los minutos finales, pero el desgaste físico y la desventaja numérica impidieron cualquier intento de remontada.

España vuelve a ser reina del mundo

Con este triunfo, España conquistó el segundo Mundial de su historia, 16 años después de levantar su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

Para Argentina significó el final del sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022 y, además, la despedida mundialista de Lionel Messi, quien cerró su extraordinaria carrera en la Copa del Mundo con un subcampeonato.

La Roja inicia así una nueva era como campeona del mundo, consolidando una generación que promete marcar una época en el futbol internacional. 🏆🇪🇸