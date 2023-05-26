¿Enrique Iglesias se encuentra más grave de salud? Esto se sabe

Después de que se diera a conocer que el cantante español, Enrique Iglesias, se encontraba en un delicado estado de salud ¿Está más grave?, esto se sabe.

¿Enrique Iglesias está bien?

Se dio a conocer el estado de salud del cantante

Preocupó a sus fanáticos Recientemente se dio a conocer que el cantante nacido en Madrid, Enrique Iglesias, había sufrido una grave enfermedad, esto lo publicó a través de sus redes sociales donde preocupó a miles de sus fanáticos, ¿Se encuentra más grave?, esto se sabe de su estado de salud. Consecuentemente a su enfermedad, el cantante se vio en la obligación de cancelar una presentación que tenía en México, pues se iba a presentar en el festival «Tecate Emblema», sin embargo, tuvo que tomar la difícil decisión. ¿Enrique Iglesias se encuentras más grave de salud? Esto se sabe Con información del portal «People», dan a conocer la actualización sobre el estado de salud del cantante Enrique Iglesias, el pasado 13 de mayo, «Tecate Emblema» dio un comunicado señalando que el intérprete de «Finally Found You» no estará en el concierto. Igualmente, el 13 de mayo, Iglesias compartió en sus redes sociales que se encontraba sufriendo de neumonía, motivo principal que lo hizo alejarse de los escenarios, dejando a miles de fanáticos decepcionados ante tal situación.

¿Más grave?, estas son las declaraciones del estado de salud de Enrique Iglesias La última actualización sobre su estado de salud fue cuando se dio a conocer que al cantante le ordenaron tener un «reposo total», siendo esta la única noticia que se ha recibido de él en estos recientes días. Sin embargo, su madre, Isabel Preysler, brindó una actualización de su hijo señalando que al principio «fue más grave de lo que pareció», esto dijo; «Ha sido un gran susto, pero afortunadamente ya está en casa. Mi hijo es muy responsable y para él ha sido un gran disgusto el haber tenido que cancelar el concierto porque es un gran profesional».

El cantante ya está en proceso de recuperación De igual manera, la madre del cantante señaló que tras el gran susto que se llevó al principio, su hijo ya se encuentra en casa y espera que en próximos días, Iglesias se encuentre en buen estado para continuar con su carrera. «Afortunadamente se está recuperando, aunque sigue en cama y confiemos en que en pocos días ya pueda volver a su actividad profesional», señaló Preysler, siendo esta la última actualización de su estado de salud.