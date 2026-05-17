Enorme enjambre de abejas obliga a periodistas a abandonar jardines de la Casa Blanca
Publicado el17/05/2026 a las 07:44
- Abejas invaden Casa Blanca
- Reporteros huyen del jardín
- Enjambre causa alarma viral
Miles de abejas invadieron el jardín norte de la Casa Blanca y obligaron a empleados y reporteros a abandonar temporalmente el área luego de que un enorme enjambre apareciera cerca de la zona de prensa conocida como Pebble Beach.
El incidente ocurrió el pasado viernes 15 de mayo y rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a las imágenes que mostraban una enorme concentración de insectos volando alrededor del recinto presidencial.
Videos grabados por periodistas presentes en el lugar mostraron a las abejas desplazándose entre árboles y arbustos del jardín norte de la Casa Blanca.
La escena fue descrita por algunos reporteros como una especie de “tornado de abejas” debido a la intensidad del movimiento del enjambre y la cantidad de insectos presentes en el lugar.
A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas picadas.
Reporteros y empleados abandonaron el área de prensa
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CASA BLANCA INVADIDA POR ENJAMBRE DE ABEJAS
VIDEO MUESTRA EL CAOS TOTAL EN EL JARDÍN NORTE
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Un enjambre de miles de abejas cubrió el césped norte de la Casa Blanca el viernes 15 de mayo de 2026 cerca del área de prensa conocida… pic.twitter.com/yqnZzFVN1N
— ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 16, 2026
Segun Heraldo de mexico, la inesperada aparición del enjambre provocó momentos de tensión entre periodistas y trabajadores que se encontraban cerca del área afectada.
Al notar la presencia de miles de abejas volando alrededor del jardín, varias personas decidieron retirarse del lugar como medida preventiva.
Las imágenes viralizadas muestran cómo el enjambre se desplazaba cerca de los caminos y zonas verdes ubicadas alrededor del complejo presidencial.
El fenómeno llamó la atención de usuarios en redes sociales debido a lo inusual de la escena dentro de uno de los lugares más vigilados y conocidos de Estados Unidos.
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Aunque el episodio generó preocupación momentánea entre quienes estaban en la zona, no se informó sobre evacuaciones oficiales ni emergencias médicas relacionadas con las abejas.
La situación se calmó posteriormente sin que se registraran incidentes mayores.
Nuevas colmenas podrían explicar el fenómeno
A swarm of bees temporarily took over part of the White House grounds on Friday after thousands of the insects gathered on the North Lawn.
Photos and videos from the scene showed a large cluster of bees forming near the White House as staff and visitors looked on.
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— The National Desk (@TND) May 16, 2026
Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre qué provocó exactamente la aparición del enjambre masivo de abejas en la Casa Blanca.
Sin embargo, se cree que el fenómeno podría estar relacionado con la instalación reciente de dos nuevas colmenas dentro del complejo presidencial.
Las colmenas fueron anunciadas semanas atrás por Melania Trump como parte de una iniciativa dentro de la residencia presidencial.
De acuerdo con la información disponible, las nuevas colmenas podrían haber atraído a otras abejas que se encontraban en proceso de migración.
Especialistas consideran que este tipo de desplazamientos forman parte de un comportamiento natural de las abejas cuando buscan lugares seguros para descansar o anidar temporalmente.
La concentración de insectos observada en la Casa Blanca podría haber ocurrido precisamente durante uno de estos procesos migratorios.
El video del enjambre se vuelve tendencia en redes sociales
La grabación del enjambre rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales y generó miles de reacciones entre usuarios sorprendidos por lo ocurrido.
Muchos compararon la escena con una nube de insectos debido a la cantidad de abejas que podían verse sobrevolando el jardín norte de la Casa Blanca.
Las imágenes también despertaron curiosidad sobre las colmenas instaladas recientemente en el complejo presidencial y sobre el comportamiento natural de las abejas durante temporadas de migración.
Pese al impacto visual del enjambre y a la reacción inicial de reporteros y trabajadores, el incidente terminó sin personas lesionadas.
El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada debido a lo inusual de observar un enjambre masivo de abejas dentro de los jardines de la Casa Blanca.