Enorme enjambre de abejas obliga a periodistas a abandonar jardines de la Casa Blanca

Abejas invaden Casa Blanca

Reporteros huyen del jardín

Enjambre causa alarma viral

Miles de abejas invadieron el jardín norte de la Casa Blanca y obligaron a empleados y reporteros a abandonar temporalmente el área luego de que un enorme enjambre apareciera cerca de la zona de prensa conocida como Pebble Beach.

El incidente ocurrió el pasado viernes 15 de mayo y rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a las imágenes que mostraban una enorme concentración de insectos volando alrededor del recinto presidencial.

Videos grabados por periodistas presentes en el lugar mostraron a las abejas desplazándose entre árboles y arbustos del jardín norte de la Casa Blanca.

La escena fue descrita por algunos reporteros como una especie de “tornado de abejas” debido a la intensidad del movimiento del enjambre y la cantidad de insectos presentes en el lugar.

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas picadas.