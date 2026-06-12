Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo tras el debut bursátil de SpaceX
Publicado el12/06/2026 a las 08:42
- Musk supera el billón
- SpaceX rompe récord bursátil
- Starlink impulsa crecimiento financiero
El empresario Elon Musk alcanzó un nuevo récord financiero al convertirse en el primer billonario del mundo en dólares, luego de que SpaceX debutara este viernes en Wall Street con una fuerte demanda de los inversionistas.
La salida a bolsa de la compañía aeroespacial impulsó de forma significativa el valor de las acciones y elevó la fortuna del empresario por encima del billón de dólares, una cifra nunca antes alcanzada por una sola persona.
Por qué es importante: El hito marca un momento histórico para los mercados financieros y consolida a Musk como la figura más influyente del sector tecnológico y aeroespacial, gracias al crecimiento simultáneo de SpaceX, Tesla y otros proyectos empresariales bajo su control.
El exitoso debut de SpaceX disparó la fortuna de Musk
SpaceX fijó el precio de su oferta pública inicial en 135 dólares por acción durante la noche del jueves.
La empresa comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX y rápidamente captó el interés de los inversionistas.
La compañía ofreció 555,6 millones de acciones y logró recaudar aproximadamente 75.000 millones de dólares, convirtiéndose en una de las mayores operaciones bursátiles registradas.
Además, los suscriptores mantienen una opción de compra adicional conocida como greenshoe, equivalente a cerca de 83 millones de acciones valoradas en aproximadamente 11.200 millones de dólares.
La valoración inicial de SpaceX rondó los 1,78 billones de dólares, pero el entusiasmo del mercado impulsó el precio de las acciones por encima de los 166 dólares durante la jornada.
Ese movimiento elevó la capitalización bursátil de la compañía a más de 2 billones de dólares.
Musk posee aproximadamente el 42% del capital de SpaceX mediante una estructura de acciones de doble clase que le otorga cerca del 82% del poder de voto dentro de la empresa.
Solo esa participación alcanzó un valor cercano a los 903.000 millones de dólares tras la subida de las acciones.
Tesla sigue siendo una pieza clave en su patrimonio
Aunque SpaceX fue el principal motor detrás del récord alcanzado por Musk, Tesla continúa representando una parte fundamental de su riqueza.
Según los documentos regulatorios más recientes, el empresario posee alrededor de 717 millones de acciones de la compañía de vehículos eléctricos.
Con un precio cercano a los 400 dólares por acción, esa participación tiene un valor aproximado de 286.800 millones de dólares.
Al sumar las participaciones de Musk en SpaceX y Tesla, el valor conjunto supera los 1,19 billones de dólares.
La cifra no incluye otras inversiones importantes como Neuralink, The Boring Company ni otros activos empresariales.
Aun así, gran parte de esta riqueza permanece en papel y está directamente vinculada al comportamiento del mercado bursátil y las valoraciones corporativas.
Starlink y la inteligencia artificial impulsan el crecimiento de SpaceX
El crecimiento de SpaceX durante los últimos años ha estado impulsado principalmente por Starlink, su servicio de internet satelital.
Actualmente, la plataforma atiende a millones de clientes de pago alrededor del mundo y genera la mayor parte de los ingresos de la compañía.
Sin embargo, la empresa continúa realizando fuertes inversiones en nuevos desarrollos tecnológicos.
Yahoo Finance destacó esta situación al señalar:
«SpaceX siguió registrando pérdidas anuales debido a sus inversiones en Starship, su cohete de carga pesada de última generación, y en sus participaciones en inteligencia artificial tras su fusión con xAI, la empresa de Musk. Los gastos de capital se han disparado durante el último año, ya que xAI ha invertido fuertemente en centros de datos como Colossus y Colossus II».
Pese a estas advertencias, los inversionistas parecen mantener la confianza en la visión de largo plazo del empresario.
Las preocupaciones relacionadas con el elevado gasto de efectivo y la estructura de gobierno corporativo han quedado en segundo plano frente a las expectativas de crecimiento futuro.
Lo que viene
La evolución de las acciones de SpaceX será determinante para medir si Musk mantiene una fortuna superior al billón de dólares durante los próximos meses.
Por ahora, el debut bursátil de la compañía aeroespacial ha reescrito los libros de récords financieros y ha colocado al empresario en una categoría patrimonial sin precedentes.
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FUENTE: Infobae / EFE