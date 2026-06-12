Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo tras el debut bursátil de SpaceX

Musk supera el billón

SpaceX rompe récord bursátil

Starlink impulsa crecimiento financiero

El empresario Elon Musk alcanzó un nuevo récord financiero al convertirse en el primer billonario del mundo en dólares, luego de que SpaceX debutara este viernes en Wall Street con una fuerte demanda de los inversionistas.

La salida a bolsa de la compañía aeroespacial impulsó de forma significativa el valor de las acciones y elevó la fortuna del empresario por encima del billón de dólares, una cifra nunca antes alcanzada por una sola persona.

Por qué es importante: El hito marca un momento histórico para los mercados financieros y consolida a Musk como la figura más influyente del sector tecnológico y aeroespacial, gracias al crecimiento simultáneo de SpaceX, Tesla y otros proyectos empresariales bajo su control.

El exitoso debut de SpaceX disparó la fortuna de Musk

SpaceX fijó el precio de su oferta pública inicial en 135 dólares por acción durante la noche del jueves.

La empresa comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX y rápidamente captó el interés de los inversionistas.

La compañía ofreció 555,6 millones de acciones y logró recaudar aproximadamente 75.000 millones de dólares, convirtiéndose en una de las mayores operaciones bursátiles registradas.

Además, los suscriptores mantienen una opción de compra adicional conocida como greenshoe, equivalente a cerca de 83 millones de acciones valoradas en aproximadamente 11.200 millones de dólares.

La valoración inicial de SpaceX rondó los 1,78 billones de dólares, pero el entusiasmo del mercado impulsó el precio de las acciones por encima de los 166 dólares durante la jornada.

Ese movimiento elevó la capitalización bursátil de la compañía a más de 2 billones de dólares.

Musk posee aproximadamente el 42% del capital de SpaceX mediante una estructura de acciones de doble clase que le otorga cerca del 82% del poder de voto dentro de la empresa.

Solo esa participación alcanzó un valor cercano a los 903.000 millones de dólares tras la subida de las acciones.