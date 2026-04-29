Musk critica financiamiento a OpenAI

Juicio expone conflicto interno

Disputa por control y rumbo Elon Musk declaró ante un tribunal federal que fue un “tonto” por haber financiado el lanzamiento de OpenAI. Por qué importa: El testimonio ocurre en un juicio que podría impactar el futuro de una de las empresas más relevantes en inteligencia artificial. Musk cuestiona su apoyo inicial a OpenAI On stand for his trial against OpenAI, Musk said he was a “fool” for giving OpenAI “$38 million of essentially free funding to create what would become an $800 billion company.” https://t.co/zvx8bbMvre — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) April 29, 2026

Segun CBS, el fundador de Tesla y SpaceX testificó en el Tribunal de Distrito del Norte de California.

Durante su declaración, afirmó que continuó financiando OpenAI tras recibir garantías de su dirección. Según Musk, el director ejecutivo Sam Altman le aseguró que la empresa seguiría siendo sin fines de lucro. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a dudar del rumbo de la organización. TE PUEDE INTERESAR: Así planearon el atentado contra Trump: armas, viaje encubierto y hotel clave El empresario señaló que finalmente se sintió traicionado.

En su demanda civil, Musk acusa a OpenAI, Altman y Greg Brockman de incumplir el acuerdo fundacional. Asegura que la empresa priorizó las ganancias sobre su propósito original. El juicio inició el lunes y se espera que tenga una duración aproximada de cuatro semanas. Disputa por el modelo y control de la empresa Musk aportó 38 millones de dólares a OpenAI entre diciembre de 2015 y mayo de 2017. Actualmente, la empresa está valorada en más de 85.000 millones de dólares.

Los abogados de OpenAI rechazan las acusaciones presentadas por Musk. Argumentan que nunca se prometió mantener el modelo sin fines de lucro de forma permanente. También sostienen que la demanda busca frenar el crecimiento de la empresa. Señalan que Musk intenta fortalecer su propia compañía de inteligencia artificial, xAI. Durante el juicio, se abordaron correos electrónicos previos a la fundación de OpenAI.

En ellos se discutía la posibilidad de convertirla en una empresa con fines de lucro. Musk cuestionó las preguntas del abogado de OpenAI durante el contrainterrogatorio. Afirmó que estaban diseñadas para confundir o inducir a error. Tensión en el juicio y lo que está en juego La jueza Yvonne Gonzalez Rogers intervino durante el interrogatorio. Pidió a Musk responder de forma directa a una pregunta sobre la constitución de OpenAI.

El empresario confirmó que se estableció como una organización sin fines de lucro en 2015. El proceso judicial incluye momentos de tensión y algunos intercambios irónicos. Más allá de esto, el caso tiene implicaciones relevantes para la industria tecnológica. La demanda busca la destitución de Sam Altman del consejo de OpenAI. También podría afectar los planes de la empresa para salir a bolsa.

Musk describió su relación con los fundadores en tres etapas. Primero entusiasmo, luego pérdida de confianza y finalmente la sensación de traición. OpenAI sostiene que Musk intentó obtener control sobre la empresa. El empresario admitió que buscó una participación mayoritaria en sus inicios. Indicó que esa participación se reduciría con el crecimiento de la compañía.