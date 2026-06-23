Carmen Aub adelanta qué le pasará a Rutila Casillas en la temporada final de “El Señor de los Cielos”
Publicado el22/06/2026 a las 19:52
- Rutila acepta ser Casillas
• Un conflicto interno permanente
• Carmen también ha cambiado
El señor de los cielos. La décima temporada de El Señor de los Cielos no solo marcará el final de Aurelio Casillas.
También representará el cierre de una de las evoluciones más importantes dentro de la serie: la de Rutila Casillas.
Durante una entrevista exclusiva con MundoNow, Carmen Aub adelantó que los espectadores encontrarán a un personaje muy diferente al que conocieron hace más de una década.
Y es que es una mujer que finalmente ha aceptado quién es y que deberá enfrentar las consecuencias de esa decisión.
Rutila deja de huir: El señor de los cielos
A lo largo de varias temporadas, los seguidores vieron a Rutila intentar alejarse del mundo que rodea a su familia. En repetidas ocasiones buscó construir una vida diferente lejos de los Casillas.
Sin embargo, la situación cambia por completo en esta última entrega.
“Mucho tiempo vieron a Rutila diciendo: ‘No, yo ya no quiero estar en esto’”.
Según explicó Aub, la nueva temporada muestra a una mujer que ya intentó tomar otros caminos y que ahora enfrenta una realidad distinta.
“Esta temporada Rutila dice: ‘Yo ya lo intenté todo y ya lo perdí todo también y ya no tengo nada más que perder, así que soy una Casillas’”.
La actriz considera que esta aceptación representa uno de los cambios más importantes en la historia del personaje.
El conflicto entre Aurelio y Doña Alba
Aunque Rutila abraza su identidad como integrante de la familia Casillas, eso no significa que desaparezcan sus dudas.
Carmen Aub describe el conflicto interno del personaje mediante una comparación que ha utilizado durante años.
“Rutila tiene un Aurelio Casillas en una oreja y a una Doña Alba en la otra”.
Por un lado, está la influencia de Aurelio, quien representa la fuerza, la ambición y la determinación para conquistar cualquier objetivo.
“Ahora que Aurelio Casillas quiere ser el rey del mundo”.
Por otro lado, permanece la influencia de Doña Alba, asociada con la familia, los valores y la conciencia.
“Lo importante es la familia, tiene conciencia, tiene corazón, sigue siendo humana”.
Esta lucha constante será una de las claves de la temporada final.
Una evolución que también alcanzó a Carmen Aub
La actriz considera que los cambios experimentados por Rutila tienen muchos puntos en común con su propia evolución personal.
Durante más de diez años, ambas atravesaron etapas de crecimiento, aprendizaje y transformación.
“Lo que más ha cambiado, yo creo que ha sido el dejar el fluir”.
Aub explicó que antes solía establecer objetivos muy específicos y tratar de controlar cada paso del camino. Con el tiempo aprendió a ser más flexible y aceptar que la vida no siempre sigue los planes previstos.
“Ha sido la capacidad de decir: ‘Bueno, vamos fluyendo’”.
Esa misma enseñanza terminó reflejándose en Rutila.
“Rutila me ha enseñado a tener esa flexibilidad y a cambiar de opinión”.
Ya no son las mismas
La actriz aseguró que tanto ella como el personaje son completamente diferentes a quienes eran cuando comenzó la serie.
Recordó a aquella joven Rutila de las primeras temporadas y comparó esa versión con la mujer que aparece ahora en el desenlace.
“La Rutila de esta décima temporada no es la misma Rutila que empezó”.
La misma reflexión aplica para ella.
“No soy la misma Carmen tampoco”.
Una amistad que nació en el set de El señor de los cielos
Además del crecimiento personal, Aub destacó los lazos que construyó durante la producción. Uno de los más importantes fue su amistad con Isabella Castillo.
La actriz habló sobre la relación que desarrollaron trabajando juntas y la importancia de contar con apoyo dentro de un proyecto tan extenso.
“Me encanta verla brillar, es un mujerón, es una gran actriz”.
Aub destacó que entre ambas nunca existió competencia, sino compañerismo y admiración mutua.
“No hay un tipo de competencia”.
Para ella, la amistad con Isabella se convirtió en uno de los grandes regalos que le dejó la serie.
“Me siento muy afortunada de tener a Isabela en mi equipo de trabajo y como amiga”.
Lo que viene en El señor de los cielos
Antes de despedirse, Carmen Aub envió un mensaje a los seguidores hispanos de Estados Unidos para invitarlos a acompañar el desenlace de la historia.
“Ahora sí va a haber una conclusión, ahora sí va a haber un desenlace definitivo”.
La actriz adelantó que el final impactará a todos los personajes principales y cerrará una etapa que ha acompañado a millones de espectadores durante más de una década.
“Vamos a dar el último arre juntos”.