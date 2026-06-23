Carmen Aub adelanta qué le pasará a Rutila Casillas en la temporada final de “El Señor de los Cielos”

Rutila acepta ser Casillas

• Un conflicto interno permanente

• Carmen también ha cambiado

El señor de los cielos. La décima temporada de El Señor de los Cielos no solo marcará el final de Aurelio Casillas.

También representará el cierre de una de las evoluciones más importantes dentro de la serie: la de Rutila Casillas.

Durante una entrevista exclusiva con MundoNow, Carmen Aub adelantó que los espectadores encontrarán a un personaje muy diferente al que conocieron hace más de una década.

Y es que es una mujer que finalmente ha aceptado quién es y que deberá enfrentar las consecuencias de esa decisión.

Rutila deja de huir: El señor de los cielos

A lo largo de varias temporadas, los seguidores vieron a Rutila intentar alejarse del mundo que rodea a su familia. En repetidas ocasiones buscó construir una vida diferente lejos de los Casillas.

Sin embargo, la situación cambia por completo en esta última entrega.

“Mucho tiempo vieron a Rutila diciendo: ‘No, yo ya no quiero estar en esto’”.

Según explicó Aub, la nueva temporada muestra a una mujer que ya intentó tomar otros caminos y que ahora enfrenta una realidad distinta.

“Esta temporada Rutila dice: ‘Yo ya lo intenté todo y ya lo perdí todo también y ya no tengo nada más que perder, así que soy una Casillas’”.

La actriz considera que esta aceptación representa uno de los cambios más importantes en la historia del personaje.