El Chapo Guzmán busca regresar a México pero juez de EE.UU. frena su solicitud
Juez niega extradición de Guzmán Chapo pide regresar a México Corte rechaza solicitudes legales Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a intentar modificar su situación legal en Estados Unidos, pero un juez federal rechazó su solicitud de ser extraditado a México. El narcotraficante, condenado en 2019, había presentado cartas ante la corte en las que argumentaba […]
Publicado el04/05/2026 a las 14:57
- Juez niega extradición de Guzmán
- Chapo pide regresar a México
- Corte rechaza solicitudes legales
Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a intentar modificar su situación legal en Estados Unidos, pero un juez federal rechazó su solicitud de ser extraditado a México.
El narcotraficante, condenado en 2019, había presentado cartas ante la corte en las que argumentaba irregularidades en su proceso judicial.
Sin embargo, el juez Brian Cogan desestimó todas las peticiones al considerar que carecen de validez jurídica.
Juez rechaza solicitud de extradición
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Segun la agencia EFE, el juez federal Brian Cogan, quien llevó el caso contra el exlíder del Cártel de Sinaloa, negó este lunes la solicitud de Guzmán.
El narcotraficante había pedido ser trasladado a México mediante una carta escrita a mano en inglés.
En el documento, fechado el 23 de abril y publicado por el tribunal del Distrito Este de Nueva York, afirmó que está “luchando por una extradición a México”.
También solicitó que se respetaran sus derechos para pedir la extradición y modificaciones a su sentencia.
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En una segunda carta, redactada el mismo día, pidió acceso a los documentos presentados por el Gobierno estadounidense en su caso.
Según Guzmán, estos documentos no demostraban la justificación de su castigo.
El juez Cogan respondió que “algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica”.
Por ello, determinó que todas las solicitudes debían ser desestimadas.
El Chapo cuestiona su juicio
Guzmán argumentó que no tuvo un juicio justo en Estados Unidos.
En sus escritos, pidió su expediente judicial para revisar cómo el jurado llegó a una decisión que considera errónea.
Aseguró que el proceso vulneró la deliberación del tribunal.
“El veredicto de mi juicio no fue justo con mi política exterior”, señaló en su carta.
También afirmó que no tuvo oportunidad de desestimar su caso por falta de pruebas contundentes.
El narcotraficante indicó que lleva más de tres años intentando que la corte acepte un recurso de apelación.
Su objetivo es lograr la celebración de un nuevo juicio.
Condena y antecedentes del caso
“El Chapo” fue declarado culpable en 2019 por un jurado popular tras un proceso que duró casi cuatro meses.
El caso fue considerado uno de los mayores juicios por narcotráfico en la historia de Estados Unidos.
El jurado lo encontró culpable de diez delitos.
Entre ellos se incluyen liderazgo de una empresa criminal continua, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y lavado de dinero.
Guzmán permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado.
Días antes de su última solicitud, el 17 de abril, ya había pedido al tribunal una cláusula de extradición para regresar a México.
En esa ocasión también acusó al juez Brian Cogan de abusar de la política judicial y de basarse en pruebas que calificó como “inexactas”.
Pese a sus intentos, la corte mantiene firme la sentencia y rechaza modificar su situación legal.