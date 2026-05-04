Juez niega extradición de Guzmán

Chapo pide regresar a México

Corte rechaza solicitudes legales

Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a intentar modificar su situación legal en Estados Unidos, pero un juez federal rechazó su solicitud de ser extraditado a México.

El narcotraficante, condenado en 2019, había presentado cartas ante la corte en las que argumentaba irregularidades en su proceso judicial.

Sin embargo, el juez Brian Cogan desestimó todas las peticiones al considerar que carecen de validez jurídica.

Juez rechaza solicitud de extradición

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Segun la agencia EFE, el juez federal Brian Cogan, quien llevó el caso contra el exlíder del Cártel de Sinaloa, negó este lunes la solicitud de Guzmán.

El narcotraficante había pedido ser trasladado a México mediante una carta escrita a mano en inglés.

En el documento, fechado el 23 de abril y publicado por el tribunal del Distrito Este de Nueva York, afirmó que está “luchando por una extradición a México”.

También solicitó que se respetaran sus derechos para pedir la extradición y modificaciones a su sentencia.