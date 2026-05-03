Autoridades desmantelan red de reventa de productos robados de Home Depot en California
Arrestan por vender artículos robados Mercancía robada de Home Depot Recuperan miles en productos Dos personas fueron arrestadas en el condado de Los Ángeles acusadas de vender artículos robados de Home Depot. La detención se produjo tras una investigación que las autoridades calificaron como exhaustiva. El caso refleja el alcance del crimen organizado en el […]
Publicado el03/05/2026 a las 10:44
- Arrestan por vender artículos robados
- Mercancía robada de Home Depot
- Recuperan miles en productos
Dos personas fueron arrestadas en el condado de Los Ángeles acusadas de vender artículos robados de Home Depot.
La detención se produjo tras una investigación que las autoridades calificaron como exhaustiva.
El caso refleja el alcance del crimen organizado en el comercio minorista y su impacto en grandes cadenas.
Investigación revela esquema de reventa
Segun USATODAY, la Patrulla de Carreteras de California informó sobre los arrestos el sábado 2 de mayo.
El operativo fue realizado por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado en el Comercio Minorista.
Según las autoridades, los sospechosos no participaron directamente en los robos.
Sin embargo, adquirían productos robados con la intención de revenderlos.
La mercancía era ofrecida en un mercadillo en el condado de Los Ángeles.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta en supermercados: retiran popular mix “keto” por alérgenos ocultos que podrían ser mortales
Los artículos provenían de varias tiendas Home Depot en el sur de California.
Las ubicaciones específicas de los robos no fueron reveladas.
El valor de los productos recuperados inicialmente alcanzó los 600.000 dólares.
Operativo y recuperación de mercancía
Ver esta publicación en Instagram
Tras avanzar en la investigación, las autoridades obtuvieron órdenes de registro.
Estas fueron ejecutadas en la residencia de los sospechosos.
El 2 de mayo se llevó a cabo la recuperación de más mercancía robada.
El valor adicional de los productos incautados también fue de 600.000 dólares.
Con esto, el total recuperado asciende a una cifra significativa.
Las autoridades no han divulgado los nombres de los detenidos.
Esto se debe a que la investigación continúa en curso.
El caso fue reportado por medios locales mientras se desarrollaban las diligencias.
Autoridades refuerzan combate al crimen minorista
La Patrulla de Carreteras de California reiteró su postura frente a este tipo de delitos.
Indicó que mantiene un compromiso activo para investigar estas actividades.
El enfoque incluye la región de Los Ángeles y otras áreas del estado.
El objetivo es frenar el comercio ilegal de productos robados.
Las autoridades consideran este tipo de casos como parte del crimen organizado.
El trabajo conjunto busca identificar redes que operan en la reventa de mercancía.
El operativo forma parte de esfuerzos más amplios en California.
La investigación sigue abierta mientras se analizan posibles conexiones adicionales.
Las autoridades continúan recopilando información sobre la procedencia de los artículos.
El caso evidencia la complejidad de este tipo de delitos en el comercio minorista.