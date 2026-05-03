Arrestan por vender artículos robados

Mercancía robada de Home Depot

Recuperan miles en productos

Dos personas fueron arrestadas en el condado de Los Ángeles acusadas de vender artículos robados de Home Depot.

La detención se produjo tras una investigación que las autoridades calificaron como exhaustiva.

El caso refleja el alcance del crimen organizado en el comercio minorista y su impacto en grandes cadenas.

Investigación revela esquema de reventa



Segun USATODAY, la Patrulla de Carreteras de California informó sobre los arrestos el sábado 2 de mayo.

El operativo fue realizado por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado en el Comercio Minorista.