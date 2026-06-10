E.UU. veta a árbitro del Mundial 2026 por presuntos vínculos con terrorismo

Una nueva polémica sacude al Mundial 2026. La Administración de Estados Unidos defendió la decisión de impedir la entrada al país del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien había sido seleccionado para participar en la Copa del Mundo.

Casa Blanca respalda la decisión

Andrew Giuliani, director del equipo de trabajo para el Mundial de la Casa Blanca, aseguró que existió una «razón de peso» para negar el ingreso del árbitro.

«Aunque no puedo entrar en detalles, hubo una razón muy sólida para que no pudiera entrar al país», declaró durante un evento en Washington.

El primer árbitro somalí en un Mundial

Artan había sido elegido como árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol y estaba listo para convertirse en el primer somalí en dirigir un partido mundialista.

Sin embargo, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami el 6 de junio, las autoridades le negaron el ingreso.

¿Por qué fue rechazado?