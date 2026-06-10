E.UU. veta a árbitro del Mundial 2026 por presuntos vínculos con terrorismo
Publicado el10/06/2026 a las 06:17
Una nueva polémica sacude al Mundial 2026. La Administración de Estados Unidos defendió la decisión de impedir la entrada al país del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien había sido seleccionado para participar en la Copa del Mundo.
Casa Blanca respalda la decisión
Andrew Giuliani, director del equipo de trabajo para el Mundial de la Casa Blanca, aseguró que existió una «razón de peso» para negar el ingreso del árbitro.
«Aunque no puedo entrar en detalles, hubo una razón muy sólida para que no pudiera entrar al país», declaró durante un evento en Washington.
El primer árbitro somalí en un Mundial
Artan había sido elegido como árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol y estaba listo para convertirse en el primer somalí en dirigir un partido mundialista.
Sin embargo, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami el 6 de junio, las autoridades le negaron el ingreso.
¿Por qué fue rechazado?
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el árbitro fue considerado inadmisible durante el proceso de verificación de antecedentes.
Posteriormente, un funcionario de la Administración estadounidense afirmó que las autoridades detectaron información que lo vinculaba con presuntos miembros de organizaciones terroristas.
Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre esas supuestas conexiones.
Somalia cuestiona la decisión
Las autoridades somalíes sostienen que Artan contaba con una visa estadounidense válida y que cumplía con los requisitos para ingresar al país.
La decisión ha generado cuestionamientos dentro del ámbito deportivo internacional debido al impacto que tiene en la representación africana dentro del torneo.
Irán sí podrá participar
Durante el mismo evento, Giuliani también aseguró que el Gobierno de Estados Unidos ha trabajado para garantizar que la Selección de Irán pueda ingresar y salir del país para disputar sus partidos del Mundial 2026.
Según el funcionario, el objetivo es permitir que todas las selecciones compitan en igualdad de condiciones sin comprometer la seguridad nacional.