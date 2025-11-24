EE.UU. declara terrorista al Cartel de los Soles y aumenta la presión sobre Venezuela
Publicado el24/11/2025 a las 12:50
- EEUU declara terrorista a Cartel
- Washington aumenta presión
- Operativos en el Caribe
Estados Unidos anunció oficialmente la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que marca un nuevo capítulo en su ofensiva contra el gobierno venezolano.
La decisión fue publicada en el Registro Federal y refuerza la capacidad de Washington para ejercer presión política, militar y económica.
El Departamento de Estado confirmó que esta clasificación otorga herramientas adicionales para actuar contra grupos vinculados al entorno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con la agencia de ‘EFE’, el anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión entre ambos países.
Washington afirma tener pruebas suficientes
El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que existen fundamentos legales para considerar al Cartel de los Soles como un grupo que participa en actividades terroristas.
Rubio señaló que se cumple con los criterios establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Ese marco legal define a un FTO como una organización extranjera implicada en terrorismo y que representa una amenaza directa para la seguridad nacional. Incluye riesgos para la defensa estadounidense, sus relaciones exteriores y los intereses económicos estratégicos.
La designación convierte al Cartel de los Soles en una prioridad dentro de la agenda de seguridad del gobierno del presidente Donald Trump. Washington sostiene que la estructura criminal opera desde dentro de la cúpula militar venezolana.
Un grupo envuelto en secretismo y controversia
A pesar de su notoriedad, sigue habiendo muy poca información pública sobre el Cartel de los Soles. El gobierno venezolano ha negado invariablemente su existencia, calificándolo de “invento” de Estados Unidos.
Sin embargo, para Washington, la organización existe desde los años noventa y estaría conformada principalmente por generales venezolanos.
El nombre provendría supuestamente de las insignias con forma de soles que portan en sus uniformes. Las investigaciones de la DEA cobraron mayor fuerza en marzo de 2020.
Ese año, el Departamento de Justicia reconoció formalmente la estructura del cartel y señaló a Maduro y a Diosdado Cabello como presuntos líderes.
Un paso más en la presión internacional
La designación como grupo terrorista llega meses después de que el Departamento del Tesoro catalogara al Cartel de los Soles como organización terrorista global especialmente designada.
Con ambos señalamientos, Estados Unidos endurece su postura hacia el gobierno venezolano.
La Casa Blanca sostiene que el cartel opera como un aparato de protección al narcotráfico. Afirma que altos mandos militares habrían permitido rutas de traslado de cocaína hacia Centroamérica y el Caribe.
La estrategia estadounidense ha incluido medidas diplomáticas, sanciones económicas y un incremento del despliegue militar en el sur del Caribe. Ese operativo tiene como objetivo declarado frenar el flujo de drogas hacia territorio norteamericano.
Operación militar y consecuencias regionales
El despliegue militar ordenado por Trump ha resultado en la destrucción de alrededor de veinte embarcaciones que, según EE.UU., transportaban estupefacientes. También se ha registrado la muerte de 83 personas en estas operaciones.
Washington afirma que estas acciones reflejan su compromiso con la seguridad hemisférica. La Casa Blanca considera al Cartel de los Soles una amenaza transnacional directa.
La designación como FTO podría incrementar tensiones diplomáticas con Caracas. El gobierno venezolano no ha reconocido ninguna de las acusaciones hechas por Estados Unidos.
La decisión también podría repercutir en organismos internacionales y socios regionales que siguen atentamente la escalada entre ambos países. Por ahora, la medida marca uno de los pasos más contundentes de Washington en su estrategia hacia Venezuela, señaló ‘EFE‘.