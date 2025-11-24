EE.UU. declara terrorista al Cartel de los Soles y aumenta la presión sobre Venezuela

EEUU declara terrorista a Cartel

Washington aumenta presión

Operativos en el Caribe

Estados Unidos anunció oficialmente la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que marca un nuevo capítulo en su ofensiva contra el gobierno venezolano.

La decisión fue publicada en el Registro Federal y refuerza la capacidad de Washington para ejercer presión política, militar y económica.

El Departamento de Estado confirmó que esta clasificación otorga herramientas adicionales para actuar contra grupos vinculados al entorno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la agencia de ‘EFE’, el anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión entre ambos países.

Washington afirma tener pruebas suficientes

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que existen fundamentos legales para considerar al Cartel de los Soles como un grupo que participa en actividades terroristas.

Rubio señaló que se cumple con los criterios establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

Ese marco legal define a un FTO como una organización extranjera implicada en terrorismo y que representa una amenaza directa para la seguridad nacional. Incluye riesgos para la defensa estadounidense, sus relaciones exteriores y los intereses económicos estratégicos.

La designación convierte al Cartel de los Soles en una prioridad dentro de la agenda de seguridad del gobierno del presidente Donald Trump. Washington sostiene que la estructura criminal opera desde dentro de la cúpula militar venezolana.