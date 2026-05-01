EEUU bajo amenaza de calor

Tormentas y tornados activos

Riesgo elevado de inundaciones El verano de 2026 en Estados Unidos estará definido por una combinación explosiva de calor intenso y tormentas severas. Además, el desarrollo progresivo de El Niño influirá en el patrón atmosférico durante gran parte de la temporada. Los pronósticos anticipan temperaturas por encima del promedio histórico en casi todo el territorio continental. La mezcla de altas temperaturas y fenómenos extremos podría impactar desde el consumo eléctrico hasta la seguridad pública. Oeste y grandes ciudades bajo calor intenso Las condiciones más sofocantes se concentrarán en estados como California, Nevada, Oregón, Washington, Idaho, Montana, Utah y Wyoming.

El riesgo de incendios forestales aumentará en el noroeste y la Gran Cuenca, donde se esperan olas de calor prolongadas. TE PUEDE INTERESAR: Incendios forestales fuera de control en el sureste de EEUU: evacuaciones, humo tóxico y temor por lo que viene “Los incendios forestales en el noroeste y la Gran Cuenca pueden ser devastadores este verano, junto con impresionantes olas de calor y el aumento de las condiciones de sequía”, advirtió el meteorólogo Brandon Buckingham. En el noreste y el Medio Oeste también habrá numerosos días por encima de los 90 grados en ciudades como Nueva York, Boston, Chicago y Filadelfia. Tormentas severas y amenaza de derechos Desde junio y julio, las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y el valle de Ohio enfrentarán mayor actividad de tormentas.

“En junio y julio, el número de tornados puede ser cercano o superior al promedio”, explicó Paul Pastelok. Aunque en agosto podría disminuir la frecuencia de tornados, persistirá el riesgo de tormentas eléctricas destructivas. Entre julio y agosto aumentará la posibilidad de derechos, sistemas de viento extremo capaces de superar los 160 km/h. Inundaciones y sequía: doble desafío Las lluvias podrían aliviar la sequía en partes del Atlántico Medio y el centro del país, pero elevarán el riesgo de inundaciones repentinas. “Se prevé que este verano se produzcan inundaciones repentinas con mayor frecuencia en algunas zonas de las Grandes Llanuras, el valle del Misisipi y el valle del Ohio”, señaló Pastelok.

Texas, especialmente su región montañosa, figura entre las zonas que requieren mayor vigilancia ante posibles crecidas súbitas. Al mismo tiempo, la sequía podría intensificarse en el noroeste, el norte de California y sectores de la costa del Golfo y los Apalaches. Recomendaciones ante olas de calor Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente y evitar la exposición prolongada al sol en horas pico. Niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas deben permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado. Las mascotas también requieren sombra permanente y agua fresca, ya que el asfalto caliente puede causarles lesiones.

Es fundamental no dejar a menores ni animales dentro de vehículos, incluso por periodos cortos. Monzón activo y papel de El Niño El monzón norteamericano podría mantenerse cercano al promedio, aunque con episodios irregulares durante julio. La llegada anticipada de humedad tropical a finales de junio podría aliviar temporalmente al suroeste tras un inicio seco. Sin embargo, estas lluvias también podrían provocar deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas vulnerables. El desarrollo de El Niño, vinculado al calentamiento del Pacífico ecuatorial, influirá en la actividad tropical y en la distribución de lluvias.