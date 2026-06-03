EE.UU. lanza un misil e inmoviliza un buque que se dirigía al principal puerto petrolero de Irán

EE.UU. inmoviliza buque petrolero

Misil impacta sala máquinas

Continúa bloqueo contra Irán

Las fuerzas armadas de Estados Unidos dispararon un misil contra un buque cisterna con bandera de Botsuana que navegaba en aguas internacionales con destino a la isla de Kharg, considerada el principal puerto petrolero de Irán.

El incidente ocurre en medio del bloqueo marítimo que Washington mantiene sobre el tráfico de entrada y salida de puertos iraníes y mientras continúan las tensiones diplomáticas entre ambos países.

Un misil táctico inmovilizó al buque



Segun EFE, el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) informó que la embarcación fue atacada con un misil táctico dirigido a la sala de máquinas.

Según las fuerzas estadounidenses, la intención era inmovilizar el barco y evitar que continuara su trayecto.

Centcom aseguró que la decisión fue tomada después de que el buque ignorara repetidas advertencias emitidas por las fuerzas militares estadounidenses.

Las autoridades identificaron la embarcación como el M/T Lexie.

De acuerdo con el comunicado, el barco no transportaba carga en el momento del ataque.

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El operativo se desarrolló mientras la nave transitaba por aguas internacionales en dirección a la isla de Kharg.

Este puerto es considerado el principal centro petrolero de Irán y una infraestructura clave para las exportaciones energéticas del país.