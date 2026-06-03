EE.UU. lanza un misil e inmoviliza un buque que se dirigía al principal puerto petrolero de Irán
Publicado el02/06/2026 a las 15:34
- EE.UU. inmoviliza buque petrolero
- Misil impacta sala máquinas
- Continúa bloqueo contra Irán
Las fuerzas armadas de Estados Unidos dispararon un misil contra un buque cisterna con bandera de Botsuana que navegaba en aguas internacionales con destino a la isla de Kharg, considerada el principal puerto petrolero de Irán.
El incidente ocurre en medio del bloqueo marítimo que Washington mantiene sobre el tráfico de entrada y salida de puertos iraníes y mientras continúan las tensiones diplomáticas entre ambos países.
Un misil táctico inmovilizó al buque
— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026
Segun EFE, el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) informó que la embarcación fue atacada con un misil táctico dirigido a la sala de máquinas.
Según las fuerzas estadounidenses, la intención era inmovilizar el barco y evitar que continuara su trayecto.
Centcom aseguró que la decisión fue tomada después de que el buque ignorara repetidas advertencias emitidas por las fuerzas militares estadounidenses.
Las autoridades identificaron la embarcación como el M/T Lexie.
De acuerdo con el comunicado, el barco no transportaba carga en el momento del ataque.
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El operativo se desarrolló mientras la nave transitaba por aguas internacionales en dirección a la isla de Kharg.
Este puerto es considerado el principal centro petrolero de Irán y una infraestructura clave para las exportaciones energéticas del país.
El ataque forma parte del bloqueo marítimo
Estados Unidos señaló que la inmovilización del M/T Lexie forma parte de las medidas implementadas dentro del bloqueo marítimo iniciado el pasado 13 de abril.
La estrategia está dirigida al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes.
Desde el comienzo de estas operaciones, las fuerzas estadounidenses han realizado múltiples intervenciones sobre embarcaciones comerciales vinculadas a las rutas marítimas de la región.
El objetivo declarado por Washington es reforzar el control sobre los movimientos marítimos relacionados con Irán.
Las acciones han incluido inspecciones, inmovilizaciones y desvíos de barcos que transitaban por rutas cercanas a territorio iraní.
El incidente con el M/T Lexie representa una nueva acción dentro de esta campaña marítima.
Más de un centenar de embarcaciones han sido desviadas
Según datos proporcionados por Estados Unidos, desde el inicio del bloqueo han sido inmovilizados seis buques comerciales.
Además, otras 122 embarcaciones han sido desviadas durante el desarrollo de las operaciones.
Las autoridades estadounidenses indicaron que estas acciones continúan mientras sigue vigente el alto el fuego con Irán.
El nuevo operativo también se produjo pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara públicamente versiones sobre una supuesta suspensión de las negociaciones con Irán.
A través de sus redes sociales, Trump negó que el proceso de diálogo estuviera detenido.
La declaración surgió luego de que medios de comunicación de Teherán informaran que las conversaciones entre ambos países habían sido suspendidas.
La inmovilización del M/T Lexie se suma así a una serie de movimientos militares y diplomáticos que mantienen la atención internacional sobre la relación entre Washington y Teherán.