EE.UU. elimina fianzas migratorias para aficionados del Mundial

El gobierno de Estados Unidos decidió eliminar el requisito de fianzas migratorias para aficionados que tengan boletos oficiales del Mundial 2026. La medida busca facilitar el ingreso de visitantes al torneo.

La decisión representa un cambio importante en la política aplicada durante los últimos meses.

La flexibilización reduce uno de los principales obstáculos para miles de aficionados que planean viajar al Mundial.

Los aficionados con boletos quedarán exentos

La medida aplicará para quienes tengan entradas oficiales y estén inscritos en el programa FIFA Pass. Estos aficionados ya no deberán pagar depósitos de hasta 15 mil dólares para ingresar al país.

La exención comenzará a aplicarse de inmediato.