EE.UU. elimina fianzas migratorias para aficionados del Mundial
El gobierno de Estados Unidos decidió eliminar el requisito de fianzas migratorias para aficionados que tengan boletos oficiales del Mundial 2026. La medida busca facilitar el ingreso de visitantes al torneo. La decisión representa un cambio importante en la política aplicada durante los últimos meses. La flexibilización reduce uno de los principales obstáculos para miles […]
Publicado el13/05/2026 a las 23:19
El gobierno de Estados Unidos decidió eliminar el requisito de fianzas migratorias para aficionados que tengan boletos oficiales del Mundial 2026. La medida busca facilitar el ingreso de visitantes al torneo.
La decisión representa un cambio importante en la política aplicada durante los últimos meses.
La flexibilización reduce uno de los principales obstáculos para miles de aficionados que planean viajar al Mundial.
Los aficionados con boletos quedarán exentos
La medida aplicará para quienes tengan entradas oficiales y estén inscritos en el programa FIFA Pass. Estos aficionados ya no deberán pagar depósitos de hasta 15 mil dólares para ingresar al país.
La exención comenzará a aplicarse de inmediato.
Las fianzas afectaban a ciudadanos de 50 países
Estados Unidos había implementado depósitos obligatorios para visitantes de países considerados de alto riesgo migratorio.
Los montos iban de 5 mil a 15 mil dólares para visas de turismo o negocios.
La política generó preocupación entre aficionados y organizaciones vinculadas al torneo.
Cinco selecciones clasificadas estaban involucradas
Entre los países afectados había selecciones ya clasificadas al Mundial, como Argelia, Senegal y Túnez.
La medida amenazaba con complicar la llegada de aficionados.
Con la nueva decisión, los seguidores de esos países podrán evitar el pago.
Jugadores y cuerpos técnicos también quedan fuera del requisito
El Departamento de Estado confirmó que futbolistas, entrenadores y personal oficial de las selecciones también estarán exentos de las fianzas migratorias.
Esto busca facilitar la logística del torneo.
Persisten dudas por las políticas migratorias
Aunque la medida representa una flexibilización, continúan las críticas por el endurecimiento migratorio impulsado por la administración de Donald Trump.
La posibilidad de operativos migratorios durante el torneo sigue generando debate.
Estados Unidos continuará ajustando su estrategia migratoria y logística rumbo al Mundial 2026, mientras crece la expectativa por la llegada de aficionados internacionales.
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