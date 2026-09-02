Edouard se debilita, pero aumenta la amenaza en Texas
Publicado el02/09/2026 a las 07:10
La tormenta se convirtió en depresión tropical mientras avanza sobre el este de Texas, pero el peligro continúa por las lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y posibles desbordamientos de ríos.
Edouard se debilitó este miércoles hasta convertirse en depresión tropical mientras avanzaba lentamente sobre el este de Texas, donde las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de lluvias extremas e inundaciones.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el centro de Edouard se encontraba cerca de 65 kilómetros (40 millas) al oeste-noroeste de Lufkin y aproximadamente 200 kilómetros (125 millas) al noroeste de Beaumont, Texas.
El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (35 mph), acompañados de ráfagas más fuertes, mientras avanzaba hacia el nor-noroeste a unos 7 kilómetros por hora (5 mph).
El NHC prevé que Edouard mantenga una trayectoria similar durante las próximas 12 a 18 horas y continúe debilitándose gradualmente.
Edouard amenaza a Texas con hasta 20 pulgadas de lluvia
Aunque las advertencias de tormenta tropical ya fueron suspendidas, el principal peligro ahora son las inundaciones.
Las alertas se mantienen desde la costa superior de Texas hasta diferentes sectores del este del estado.
Edouard podría producir acumulaciones de entre 5 y 10 pulgadas de lluvia a lo largo de su trayectoria, mientras que algunas zonas del interior podrían recibir cantidades extraordinarias de hasta 20 pulgadas.
Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas bajas y urbanas.
El NHC advirtió además que está aumentando el riesgo de inundaciones significativas en la región de Piney Woods, en el sureste de Texas, mientras algunos ríos también podrían desbordarse.
Miles permanecen sin electricidad
10 AM CDT Wed Sep 2 (Advisory 9) Key Messages for Tropical Depression #Edouard. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/pf2QwRb328
— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2026
Las consecuencias de Edouard ya se sienten en Texas.
Cerca de 70,000 personas permanecen sin servicio eléctrico después del paso del sistema por la región.
Entergy Texas informó que desplegó más de 1,500 trabajadores y recursos para evaluar los daños, realizar reparaciones y recuperar progresivamente el suministro.
“Nuestros equipos están haciendo todo lo posible para restablecer de manera segura el servicio a nuestros clientes”, señaló Frank Shannon, vicepresidente de confiabilidad de Entergy Texas.
Además de las fuertes precipitaciones, ráfagas de entre 35 y 45 mph podrían continuar registrándose cerca del centro de Edouard durante varias horas.
En el suroeste de Luisiana también se esperan acumulaciones de entre 2 y 4 pulgadas de lluvia.
Edouard tocó tierra en Luisiana
Edouard había tocado tierra alrededor de las 2:20 p.m. del martes cerca de Johnson Bayou, una comunidad pesquera ubicada en la parroquia de Cameron, Luisiana, cerca de la frontera con Texas.
En ese momento presentaba vientos de hasta 95 kilómetros por hora.
Antes de la llegada de la tormenta, las autoridades de Texas habían movilizado aproximadamente 1,100 personas y más de 1,000 equipos para responder ante posibles emergencias.
Edouard es la quinta tormenta con nombre de la actual temporada de ciclones del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal y Dolly, y la segunda en tocar tierra en Estados Unidos.