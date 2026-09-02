Edouard se debilita, pero aumenta la amenaza en Texas

La tormenta se convirtió en depresión tropical mientras avanza sobre el este de Texas, pero el peligro continúa por las lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y posibles desbordamientos de ríos.

Edouard se debilitó este miércoles hasta convertirse en depresión tropical mientras avanzaba lentamente sobre el este de Texas, donde las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de lluvias extremas e inundaciones.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el centro de Edouard se encontraba cerca de 65 kilómetros (40 millas) al oeste-noroeste de Lufkin y aproximadamente 200 kilómetros (125 millas) al noroeste de Beaumont, Texas.

El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (35 mph), acompañados de ráfagas más fuertes, mientras avanzaba hacia el nor-noroeste a unos 7 kilómetros por hora (5 mph).

El NHC prevé que Edouard mantenga una trayectoria similar durante las próximas 12 a 18 horas y continúe debilitándose gradualmente.

Edouard amenaza a Texas con hasta 20 pulgadas de lluvia

Aunque las advertencias de tormenta tropical ya fueron suspendidas, el principal peligro ahora son las inundaciones.

Las alertas se mantienen desde la costa superior de Texas hasta diferentes sectores del este del estado.

Edouard podría producir acumulaciones de entre 5 y 10 pulgadas de lluvia a lo largo de su trayectoria, mientras que algunas zonas del interior podrían recibir cantidades extraordinarias de hasta 20 pulgadas.