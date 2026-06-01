¡Ya tienen número! México revela los dorsales para el Mundial 2026
Publicado el01/06/2026 a las 11:27
La Selección Mexicana ya tiene definidos los dorsales que utilizarán sus 26 futbolistas durante la Copa del Mundo 2026.
Tras la victoria sobre Australia en el Rose Bowl de Pasadena, el periodista Gibrán Araige adelantó para TUDN los números que portarán los jugadores elegidos por Javier Aguirre para representar al Tri en el torneo más importante del futbol.
Alexis Vega hereda el número 10
Uno de los dorsales que más llamó la atención fue el 10, que será utilizado por Alexis Vega.
Por su parte, Raúl Jiménez portará el número 9 y Santiago Giménez utilizará el 11 durante la justa mundialista.
Ochoa hará historia en su sexto Mundial
La gran figura histórica de esta convocatoria será Guillermo Ochoa, quien llevará el dorsal 13 y se convertirá en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.
El guardameta igualará una marca que también alcanzarán Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
Los números de México para el Mundial 2026
Porteros
1.- Raúl «Tala» Rangel
12.- Carlos Acevedo
13.- Guillermo Ochoa
Defensas
2.- Jorge Sánchez
3.- César Montes
4.- Edson Álvarez
5.- Johan Vásquez
15.- Israel Reyes
20.- Mateo Chávez
23.- Jesús Gallardo
Mediocampistas
6.- Erik Lira
7.- Luis Romo
8.- Álvaro Fidalgo
17.- Orbelín Pineda
18.- Obed Vargas
19.- Gilberto Mora
24.- Luis Chávez
25.- Roberto «Piojo» Alvarado
26.- Brian Gutiérrez
Delanteros
9.- Raúl Jiménez
10.- Alexis Vega
11.- Santiago Giménez
14.- Armando «Hormiga» González
16.- Julián Quiñones
21.- César «Chino» Huerta
22.- Guillermo Martínez
México afina detalles antes del debut
Antes de iniciar su participación en el Mundial, México disputará un último partido de preparación frente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez.
Posteriormente, el Tri abrirá la Copa del Mundo el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
La selección dirigida por Javier Aguirre también enfrentará a Corea del Sur y República Checa en la fase de grupos.
Las ausencias más importantes
Entre los jugadores que quedaron fuera de la lista final destacan:
- Marcel Ruiz
- Luis Malagón
- Rodrigo Huescas
- Julián Araujo
Todos ellos debido a lesiones.
Además, futbolistas como Charly Rodríguez, Germán Berterame, Diego Lainez, Richy Ledezma y Jordan Carrillo no lograron convencer al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.