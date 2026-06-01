¡Ya tienen número! México revela los dorsales para el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tiene definidos los dorsales que utilizarán sus 26 futbolistas durante la Copa del Mundo 2026.

Tras la victoria sobre Australia en el Rose Bowl de Pasadena, el periodista Gibrán Araige adelantó para TUDN los números que portarán los jugadores elegidos por Javier Aguirre para representar al Tri en el torneo más importante del futbol.

Alexis Vega hereda el número 10

Uno de los dorsales que más llamó la atención fue el 10, que será utilizado por Alexis Vega.

Por su parte, Raúl Jiménez portará el número 9 y Santiago Giménez utilizará el 11 durante la justa mundialista.

Ochoa hará historia en su sexto Mundial

La gran figura histórica de esta convocatoria será Guillermo Ochoa, quien llevará el dorsal 13 y se convertirá en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.

El guardameta igualará una marca que también alcanzarán Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.