Senado de Estados Unidos frena millones destinados al polémico salón de Donald Trump

Senado bloquea fondos millonarios

Trump pierde apoyo financiero

Proyecto genera fuertes críticas

El Senado de Estados Unidos eliminó una partida cercana a los 400 millones de dólares que podría haberse utilizado para financiar el proyecto del Salón de Baile impulsado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La decisión representa un revés para uno de los proyectos más emblemáticos promovidos por Trump durante su mandato.

Los republicanos habían solicitado los recursos dentro de fondos relacionados con seguridad nacional.

La petición surgió tras mencionar el intento de asesinato contra Trump ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Sin embargo, el mandatario había insistido previamente en que el proyecto sería financiado mediante aportaciones de donantes privados.