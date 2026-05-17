Senado de Estados Unidos frena millones destinados al polémico salón de Donald Trump
Publicado el17/05/2026 a las 08:32
- Senado bloquea fondos millonarios
- Trump pierde apoyo financiero
- Proyecto genera fuertes críticas
El Senado de Estados Unidos eliminó una partida cercana a los 400 millones de dólares que podría haberse utilizado para financiar el proyecto del Salón de Baile impulsado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
La decisión representa un revés para uno de los proyectos más emblemáticos promovidos por Trump durante su mandato.
Los republicanos habían solicitado los recursos dentro de fondos relacionados con seguridad nacional.
La petición surgió tras mencionar el intento de asesinato contra Trump ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
Sin embargo, el mandatario había insistido previamente en que el proyecto sería financiado mediante aportaciones de donantes privados.
La eliminación de los fondos provocó una fuerte confrontación política entre republicanos y demócratas en el Senado.
Demócratas frenan fondos para proyecto de Trump
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Segun la agencia EFE, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, celebró públicamente el bloqueo de los recursos relacionados con el Salón de Baile.
Schumer aseguró que los republicanos intentaron utilizar dinero de los contribuyentes para financiar el proyecto presidencial.
“El primer intento fue frustrado”, afirmó el senador tras la decisión tomada en la Cámara Alta.
Además, sostuvo que los demócratas continuarán utilizando todas las herramientas legislativas posibles para impedir nuevos intentos de financiación pública.
Schumer también señaló que los demócratas combatirán cualquier propuesta similar mediante votaciones y procedimientos parlamentarios dentro del Senado.
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El senador acusó a los republicanos de intentar utilizar recursos públicos para construir lo que describió como el “palacio dorado de Trump”.
Asimismo, afirmó que mientras los demócratas luchan por las familias estadounidenses, los republicanos están concentrados en beneficiar políticamente al presidente.
La disputa volvió a evidenciar la fuerte polarización política alrededor de los proyectos impulsados por Trump dentro de la Casa Blanca.
Proyecto genera críticas por diseño y demolición
La construcción del Salón de Baile ha provocado controversia desde que fue anunciada por Trump.
Uno de los principales cuestionamientos surgió tras la demolición del ala este de la Casa Blanca para avanzar con el proyecto.
Las críticas también apuntan a la ausencia de permisos relacionados con la demolición realizada dentro del complejo presidencial.
Además, especialistas y opositores han cuestionado el diseño arquitectónico del Salón de Baile.
Entre las principales dudas figura el tamaño del edificio, que sería considerablemente más grande que otras áreas del complejo presidencial.
Las críticas también se centran en el estilo arquitectónico del proyecto y en cómo encajaría dentro de la imagen histórica de la Casa Blanca.
Pese a la polémica, Trump continúa defendiendo públicamente la construcción.
Trump asegura que la obra avanza antes de lo previsto
El presidente anunció recientemente que el Salón de Baile será inaugurado en septiembre de 2028.
Trump realizó el anuncio a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social.
Según el mandatario, las obras avanzan incluso antes del calendario originalmente previsto.
Trump describió el proyecto como “la instalación más magnífica de su tipo en todo Estados Unidos”.
El presidente considera el Salón de Baile como una parte importante de su legado político y presidencial.
La decisión del Senado, sin embargo, complica los esfuerzos republicanos por asegurar recursos relacionados con el proyecto.
Por ahora, la financiación pública para la obra quedó bloqueada dentro del Congreso estadounidense.
El debate sobre el uso de dinero federal para proyectos asociados a Trump podría continuar en futuras discusiones legislativas.