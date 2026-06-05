Trump abre la puerta a una reunión con el líder supremo de Irán

Trump plantea reunión con Irán

Negociaciones siguen en marcha

Jameneí mantiene perfil reservado

El presidente Donald Trump aseguró que estaría dispuesto a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, si ambas partes logran un acuerdo que permita poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz, un escenario que podría marcar un nuevo capítulo en las negociaciones entre Washington y Teherán.

Trump contempla un encuentro con Jameneí

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Segun EFE, el presidente Donald Trump afirmó este jueves que consideraría reunirse personalmente con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí.

La declaración se produjo durante una conversación con periodistas en el Despacho Oval.

Trump explicó que no está buscando activamente un encuentro, pero señaló que no descartaría esa posibilidad si las negociaciones avanzan hacia un acuerdo.

“No quiero reunirme, pero si lo hiciera, sería un honor conocerlo”, declaró el mandatario.

Según explicó, una reunión podría producirse si ambas partes alcanzan un entendimiento para poner fin a la guerra y garantizar el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

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El presidente añadió que vería con buenos ojos una cita de ese tipo.

“Me gustaría ver si logramos un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reuniera con él. Me parecería bien”, comentó.

Trump también señaló que, de producirse ese encuentro, mantendría una actitud respetuosa hacia el dirigente iraní.

Sin embargo, reconoció que probablemente no sea una figura especialmente apreciada por Jameneí.