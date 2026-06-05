Trump abre la puerta a una reunión con el líder supremo de Irán
Publicado el04/06/2026 a las 16:28
- Trump plantea reunión con Irán
- Negociaciones siguen en marcha
- Jameneí mantiene perfil reservado
El presidente Donald Trump aseguró que estaría dispuesto a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, si ambas partes logran un acuerdo que permita poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz, un escenario que podría marcar un nuevo capítulo en las negociaciones entre Washington y Teherán.
Trump contempla un encuentro con Jameneí
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Segun EFE, el presidente Donald Trump afirmó este jueves que consideraría reunirse personalmente con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí.
La declaración se produjo durante una conversación con periodistas en el Despacho Oval.
Trump explicó que no está buscando activamente un encuentro, pero señaló que no descartaría esa posibilidad si las negociaciones avanzan hacia un acuerdo.
“No quiero reunirme, pero si lo hiciera, sería un honor conocerlo”, declaró el mandatario.
Según explicó, una reunión podría producirse si ambas partes alcanzan un entendimiento para poner fin a la guerra y garantizar el desbloqueo del estrecho de Ormuz.
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El presidente añadió que vería con buenos ojos una cita de ese tipo.
“Me gustaría ver si logramos un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reuniera con él. Me parecería bien”, comentó.
Trump también señaló que, de producirse ese encuentro, mantendría una actitud respetuosa hacia el dirigente iraní.
Sin embargo, reconoció que probablemente no sea una figura especialmente apreciada por Jameneí.
La figura de Mojtaba Jameneí sigue rodeada de misterio
Durante sus declaraciones, Trump hizo referencia al contexto que rodea la llegada de Mojtaba Jameneí al liderazgo de la República Islámica.
El mandatario recordó que el padre del actual líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, murió durante la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero.
Ese operativo desencadenó posteriormente la guerra que mantiene enfrentadas a las partes.
Tras la muerte de Alí Jameneí, Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue designado líder supremo de Irán.
Desde entonces, el ayatolá ha mantenido un perfil reservado.
De acuerdo con la información disponible, no ha aparecido públicamente y únicamente transmite mensajes por escrito.
Su ausencia de apariciones públicas ha generado especulaciones en distintas ocasiones.
Incluso Trump llegó a sugerir anteriormente que podría haber fallecido.
Las dudas sobre su estado también han sido alimentadas por informaciones relacionadas con su situación física.
Negociaciones y mensajes contradictorios entre Washington y Teherán
El Pentágono sospecha que Mojtaba Jameneí quedó desfigurado como consecuencia de un bombardeo.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó esta semana ante el Congreso que el líder supremo está cada vez más involucrado en las negociaciones de paz con Washington.
Mientras tanto, Estados Unidos e Irán continúan intercambiando borradores de un posible acuerdo.
Las conversaciones se desarrollan a través de mediadores paquistaníes.
Sin embargo, ambas partes han enviado señales diferentes sobre el estado actual de las negociaciones.
Desde Teherán sostienen que el proceso se encuentra paralizado.
Trump, en cambio, aseguró que las conversaciones siguen avanzando.
Además, expresó su confianza en que un eventual acuerdo pueda anunciarse próximamente.
Según indicó, existe la posibilidad de que un entendimiento sea presentado incluso el próximo fin de semana.
Las declaraciones reflejan el contraste entre las versiones ofrecidas por Washington y Teherán sobre el futuro de las conversaciones y mantienen la atención internacional sobre la posibilidad de un acuerdo que permita reducir las tensiones entre ambos países.