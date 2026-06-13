Trump presume energía y buena salud a los 80 años, pero las críticas no desaparecen

Trump cumple 80 años

Crecen dudas sobre salud

Comparan a Trump y Biden

Donald Trump cumple este domingo 80 años convertido en uno de los presidentes de mayor edad en la historia de Estados Unidos y en medio de un creciente debate sobre si su estado físico y mental es adecuado para seguir al frente del país.

Trump celebra sus 80 años con una agenda activa



El presidente Donald Trump llega a los 80 años defendiendo públicamente su estado de salud y proyectando una imagen de energía constante.

Segun EFE, el mandatario republicano se convirtió el año pasado en el presidente estadounidense de mayor edad en asumir el cargo.

Además, será apenas el segundo presidente en la historia del país que alcanza los 80 años mientras sigue ocupando la Casa Blanca, después de Joe Biden.

Trump ha optado por celebrar su cumpleaños con una velada de artes marciales mixtas de la UFC organizada en la Casa Blanca.

La celebración coincide con una agenda internacional exigente.

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Actualmente participa en negociaciones relacionadas con la guerra en Irán y tiene previsto viajar a Francia para asistir a la cumbre del G7.

El presidente suele utilizar sus frecuentes apariciones públicas y encuentros con la prensa para transmitir una imagen de fortaleza.

Incluso ha asegurado que se siente igual de bien que hace cinco décadas.

Sin embargo, el debate sobre la edad de los líderes políticos estadounidenses continúa siendo un tema central en la conversación pública.

El analista político Larry Sabato señaló que tanto Biden como Trump eran demasiado mayores para ser elegidos presidentes de una superpotencia.