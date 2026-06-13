Trump presume energía y buena salud a los 80 años, pero las críticas no desaparecen
Publicado el13/06/2026 a las 08:22
- Trump cumple 80 años
- Crecen dudas sobre salud
- Comparan a Trump y Biden
Donald Trump cumple este domingo 80 años convertido en uno de los presidentes de mayor edad en la historia de Estados Unidos y en medio de un creciente debate sobre si su estado físico y mental es adecuado para seguir al frente del país.
Trump celebra sus 80 años con una agenda activa
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El presidente Donald Trump llega a los 80 años defendiendo públicamente su estado de salud y proyectando una imagen de energía constante.
Segun EFE, el mandatario republicano se convirtió el año pasado en el presidente estadounidense de mayor edad en asumir el cargo.
Además, será apenas el segundo presidente en la historia del país que alcanza los 80 años mientras sigue ocupando la Casa Blanca, después de Joe Biden.
Trump ha optado por celebrar su cumpleaños con una velada de artes marciales mixtas de la UFC organizada en la Casa Blanca.
La celebración coincide con una agenda internacional exigente.
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Actualmente participa en negociaciones relacionadas con la guerra en Irán y tiene previsto viajar a Francia para asistir a la cumbre del G7.
El presidente suele utilizar sus frecuentes apariciones públicas y encuentros con la prensa para transmitir una imagen de fortaleza.
Incluso ha asegurado que se siente igual de bien que hace cinco décadas.
Sin embargo, el debate sobre la edad de los líderes políticos estadounidenses continúa siendo un tema central en la conversación pública.
El analista político Larry Sabato señaló que tanto Biden como Trump eran demasiado mayores para ser elegidos presidentes de una superpotencia.
Las dudas sobre su estado físico siguen presentes
Aunque la Casa Blanca sostiene que Trump goza de una salud excelente, sus críticos han cuestionado algunos aspectos visibles de su estado físico.
Entre las observaciones más frecuentes se encuentran hematomas en las manos, que el mandatario suele cubrir con maquillaje, así como episodios de hinchazón en los tobillos.
También han sido señalados algunos momentos en los que apareció con los ojos cerrados durante actos públicos.
Según el más reciente informe médico divulgado por la Casa Blanca tras una revisión realizada en mayo, Trump mide 1.9 metros, pesa 108 kilos y está completamente apto para ejercer sus funciones como comandante en jefe.
El documento atribuye los hematomas al uso de aspirina y a la gran cantidad de apretones de manos que realiza.
Además, sostiene que la inflamación en los tobillos ha mejorado desde el año pasado, cuando fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.
El reporte destaca también que Trump no fuma ni consume alcohol.
Sin embargo, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha señalado que el presidente mantiene una dieta basada en comida rápida, dulces y refrescos.
El experto en envejecimiento Jay Olshansky explicó que únicamente un 15 % de las personas de 80 años conserva capacidades cognitivas comparables a las de individuos mucho más jóvenes.
La comparación con Biden vuelve al centro del debate
Las preguntas sobre la salud de Trump adquieren una dimensión política adicional debido a que el propio mandatario convirtió el estado físico y cognitivo de Joe Biden en uno de sus principales argumentos de campaña.
Durante años, Trump utilizó el apodo de “Joe el Dormilón” para referirse al demócrata y cuestionó repetidamente sus capacidades para gobernar.
Ahora son los demócratas quienes intentan utilizar ese mismo argumento contra el republicano.
Recientemente, el congresista Ted Lieu mostró en el Congreso videos donde Trump aparecía con los ojos cerrados durante reuniones oficiales.
La acción provocó una respuesta inmediata del secretario de Estado, Marco Rubio, quien defendió al presidente.
Rubio aseguró que Trump trabaja a todas horas, realiza llamadas durante la madrugada y mantiene una intensa actividad durante sus viajes internacionales.
Mientras tanto, una encuesta analizada por CNN y difundida en mayo mostró que el 55 % de los estadounidenses considera que la edad y el estado físico y mental de Trump no son adecuados para el cargo.
El profesor de Ciencias Políticas Seth Masket afirmó que resulta llamativa la diferencia de trato entre Trump y Biden.
Según el académico, Trump realiza declaraciones que considera absurdas o falsas y además se queda dormido con frecuencia.
No obstante, destacó que hasta ahora ningún gran medio de comunicación ni dirigentes republicanos han pedido su renuncia por razones relacionadas con su salud.
Trump llega a los 80 años manteniendo una intensa actividad política y defendiendo su estado de salud.
Sin embargo, las dudas sobre sus capacidades físicas y cognitivas continúan alimentando un debate que probablemente seguirá presente de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.