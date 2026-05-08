Djokovic vuelve al tenis y habla de su motivación

Novak Djokovic se prepara para regresar a la competencia en el Roma Open tras superar una lesión en el hombro.

El tenista serbio, actual número 4 del mundo, retomará actividad después de varias semanas fuera del circuito.

Su regreso llega en una etapa clave de la temporada sobre polvo de ladrillo.

El retorno de Djokovic reconfigura el panorama competitivo en el circuito previo a torneos importantes.

Djokovic regresa tras lesión en el hombro

El jugador sufrió una lesión durante el Masters 1000 de Indian Wells, lo que lo obligó a alejarse de las canchas por casi dos meses.