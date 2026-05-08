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Djokovic vuelve al tenis y habla de su motivación

Novak Djokovic se prepara para regresar a la competencia en el Roma Open tras superar una lesión en el hombro. El tenista serbio, actual número 4 del mundo, retomará actividad después de varias semanas fuera del circuito. Su regreso llega en una etapa clave de la temporada sobre polvo de ladrillo. El retorno de Djokovic […]

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Djokovic vuelve al tenis y habla de su motivación
FOTO: EFE

Publicado el07/05/2026 a las 21:49

Novak Djokovic se prepara para regresar a la competencia en el Roma Open tras superar una lesión en el hombro.

El tenista serbio, actual número 4 del mundo, retomará actividad después de varias semanas fuera del circuito.

Su regreso llega en una etapa clave de la temporada sobre polvo de ladrillo.

El retorno de Djokovic reconfigura el panorama competitivo en el circuito previo a torneos importantes.

Djokovic regresa tras lesión en el hombro

Djokovic
FOTO: EFE. Djokovic vuelve al tenis y habla de su motivación

El jugador sufrió una lesión durante el Masters 1000 de Indian Wells, lo que lo obligó a alejarse de las canchas por casi dos meses.

Ahora, llega al Roma Open listo para competir nuevamente, aunque reconoce que necesita recuperar ritmo de juego.

La adaptación al polvo de ladrillo será clave

Foto: ShutterStock

Djokovic destacó que la superficie representa un reto adicional en esta etapa de su carrera. Señaló que necesitará varios partidos para sentirse cómodo y competitivo.

El cambio de superficie exige mayor paciencia y ajustes en su estilo de juego.

El serbio mantiene su ambición competitiva

djokovic
FOTO: Shutterstock

A pesar del paso del tiempo, el tenista aseguró que sigue motivado por nuevos objetivos. Su enfoque continúa centrado en rendir al máximo y competir al más alto nivel.

También reconoció que el manejo físico es más exigente en esta fase de su trayectoria.

Djokovic reflexiona sobre su carrera

FOTO: ShutterStock. Djokovic vuelve al tenis y habla de su motivación

El jugador compartió una mirada personal sobre su recorrido en el tenis. Señaló que su “niño interior” estaría orgulloso de verlo seguir compitiendo a los 39 años.

Esta reflexión resalta la conexión entre su presente y sus inicios en el deporte.

El regreso suma expectativa en el circuito

Djokovic sigue siendo una de las figuras más relevantes del tenis actual. Su presencia en el Roma Open aumenta el interés en el torneo.

Su desempeño será observado de cerca en el contexto de la temporada.

El Roma Open marcará el regreso competitivo de Djokovic, quien buscará ritmo y resultados en una fase importante del calendario.

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