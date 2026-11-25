Diego Poncelet revela en exclusiva cómo sobrevivió a un accidente y consiguió un récord mundial de velocidad de 151,83 km/h en patineta.

Sobrevivió a un accidente en carretera

Rompió la barrera de los 150 km/h

Su récord homenajea a un amigo Alcanzar los 151,83 kilómetros por hora sobre una patineta convirtió a Diego Poncelet en el skater más rápido del mundo. Sin embargo, antes de conquistar este récord Guinness, el deportista nacido en México protagonizó un accidente que cambió su manera de entender los deportes extremos. En entrevista exclusiva con Alonso Bañuelas para el bicampeón mundial de downhill skateboarding recordó cómo, cuando tenía entre 16 y 17 años, estuvo involucrado en un accidente junto a un amigo en un tramo de carretera cercano a un acantilado. Su compañero perdió el control de la velocidad en una curva e impactó contra un automóvil. Tras el golpe, salió despedido y cayó encima de Diego, provocando que ambos terminaran contra una barrera de protección. “Desde siempre la llamábamos la curva de la muerte, básicamente. No te podías caer ahí”, recordó el deportista, quien sufrió fracturas en las costillas, mientras que su amigo se rompió un pie. “Fue casi un milagro. Yo no soy creyente, pero si lo fuese pensaría que había algo más allá de lo natural en esa situación”, confesó.

Diego Poncelet y el accidente que cambió su vida Aquella experiencia representó un punto de inflexión para Poncelet, quien comprendió que su pasión por la adrenalina debía estar acompañada de responsabilidad, preparación y conocimiento de sus propias capacidades. “Hay que hacerlo también con cabeza, siempre calcular bien los riesgos y conocer nuestros límites”, explicó durante la entrevista. Lejos de renunciar al deporte, Diego encontró una manera diferente de interpretar las caídas y las lesiones que ha acumulado durante su trayectoria. “Las cicatrices, a mí me gusta verlas como un mapa de mi recorrido de alguna forma, como mis tatuajes”, expresó. El atleta de Red Bull aseguró que quienes practican esta disciplina profesionalmente son conscientes de los peligros a los que se enfrentan. “Somos totalmente lúcidos de lo que hacemos. No somos víctimas de nuestra locura”, afirmó.

Su nacimiento en México y el origen de su pasión Aunque ha representado a España en competencias internacionales, Diego Poncelet nació en México, país en el que sus padres, una española originaria de Palma de Mallorca y un belga, se conocieron mientras trabajaban. El deportista abandonó territorio mexicano a los cinco años para trasladarse a Suiza, pero asegura que nunca perdió su conexión con la cultura del país donde nació. “Siempre mantuve como esa cercanía a México cultural y de vez en cuando vuelvo a ver a mis amigos que patinan por México y hacemos viajes muy bonitos”, compartió. Tenía aproximadamente siete años cuando observó a un desconocido descender por una pronunciada pendiente frente a su casa en Suiza. Convencido de que terminaría accidentándose, corrió detrás de él, pero descubrió que había completado el recorrido. La escena despertó una curiosidad que lo acompañaría durante años. Tiempo después, su padre le mostró un video de skaters en California y le prometió comprarle una tabla si aprobaba sus exámenes.

¿Cuándo comenzó? Diego comenzó a practicar a los 14 años y encontró una comunidad internacional que lo recibió con los brazos abiertos. La lesión que lo impulsó a convertirse en campeón mundial Contrario a lo que podría pensarse, Poncelet no comenzó a practicar skateboarding con la intención de competir profesionalmente. Inicialmente buscaba alejarse del ambiente competitivo del esquí, otra de sus grandes pasiones. Fue precisamente un accidente mientras esquiaba, en el que sufrió fracturas de tibia y peroné, lo que despertó su ambición de conquistar un campeonato mundial. “Entonces pensé: por haberme caído, por ahora estar deprimido en mi cama sin poder hacer nada, un día seré campeón del mundo. Y así fue”, recordó. Cumplir aquella promesa le exigió años de esfuerzo y sacrificios, hasta convertirse en dos ocasiones en campeón mundial de skate de descenso. “Fue tanto una bendición como una maldición. Cuando uno se promete algo, uno mismo también tiene que estar dispuesto a sufrir y trabajar duro hasta que lo consiga”, manifestó.

Así consiguió el récord Guinness de 151,83 km/h El 22 de septiembre de 2026, Diego Poncelet hizo historia al alcanzar los 151,83 kilómetros por hora, equivalentes a 94,34 millas por hora, sobre una patineta. De acuerdo con un artículo publicado por Red Bull y firmado por Thomas Peeters, la hazaña ocurrió en un tramo cerrado al tráfico en Les Éboulements, en la región de Charlevoix, Quebec, Canadá. La carretera tiene aproximadamente 2,2 kilómetros de longitud y cuenta con una pendiente máxima del 18 por ciento. Poncelet ya había superado el récord mundial durante su primer día de pruebas, cuando alcanzó los 146,88 kilómetros por hora. Sin embargo, decidió esperar cinco días para encontrar mejores condiciones meteorológicas y superar su propia marca. Según el comunicado oficial de Red Bull, el deportista trabajó durante años en su preparación física, estudios aerodinámicos y desarrollo de equipamiento especializado. Las pruebas en un túnel de viento en Ginebra, el diseño de un casco personalizado, un traje aerodinámico y la colaboración de Prada Linea Rossa en el desarrollo de zapatillas y guantes fueron fundamentales para conseguir el objetivo.

¿Qué se siente viajar a más de 150 km/h en una patineta? Ver este video en su propia página → Durante la entrevista Diego reconoció que superar aquella barrera representó uno de los desafíos mentales más importantes de su carrera. Para explicar la sensación que experimentó, comparó la fuerza del viento con la de sacar una mano por la ventana de un automóvil que circula a 150 kilómetros por hora. “Es una violencia increíble. Imaginemos ahora esa sensación, pero sobre el cuerpo entero. Te da la sensación básicamente de que te vas a ir volando”, relató. El deportista reconoció que, pese a su experiencia, la magnitud del desafío volvió a poner a prueba su capacidad para controlar el miedo. “Fue la primera vez en mucho tiempo que de verdad me desafió mucho”, admitió. Sobre lo que pasa por su mente durante un descenso, Poncelet explicó que busca alcanzar un estado de concentración absoluta. “Lo mejor es no pensar en nada”, aseguró, al describir una experiencia que compara con un estado de meditación.

El homenaje a su amigo que murió de cáncer Detrás del récord mundial también existe una historia de amistad. Pete Connolly, skater británico que estableció la anterior marca en 2017, fue una de las personas que impulsaron a Diego a perseguir los 150 kilómetros por hora. Connolly falleció en 2025 a causa de un cáncer, pero antes de morir compartió consejos con Poncelet y lo animó a continuar con el proyecto. “Era una leyenda de nuestra escena del downhill, una persona además muy sabia, muy simpática, que a mí me ayudaba a batir su récord y eso me parece algo bastante increíble”, recordó. El español destacó la generosidad de su amigo, quien estaba convencido de que aquella barrera podía superarse, pese a que muchas personas consideraban imposible conseguirlo. “Era una persona muy, muy especial y de alguna forma el proyecto es un homenaje a él”, expresó. Entre los récords mundiales y las restricciones

Poncelet también habló sobre las dificultades que enfrenta su disciplina debido a la falta de una regulación específica en determinados lugares. Recordó que, mientras recibía felicitaciones gubernamentales por representar a España y conquistar campeonatos mundiales, en otras ocasiones la policía le impedía entrenar. “Por un lado te felicitan y hay como el apoyo legal, pero por otro lado lo que estás haciendo está medio en una zona gris”, señaló. El deportista defendió la responsabilidad con la que asegura practicar su disciplina y la importancia de evitar poner en riesgo a otras personas.