Una persona pierde la vida tras el colapso de una carpa durante una celebración religiosa en Virginia

Carpa colapsa en iglesia

Un muerto y heridos

Tormenta causa tragedia

Una celebración religiosa en Virginia terminó en tragedia luego de que una carpa se desplomara por las condiciones meteorológicas adversas, dejando una persona fallecida y 22 heridos durante un evento que congregaba a miembros de una comunidad religiosa local.

El derrumbe ocurrió durante una celebración religiosa

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Segun CBS , una persona murió y otras 22 resultaron heridas la noche del viernes después de que una carpa colapsara en la iglesia East Lake Community Church, ubicada en Moneta, Virginia.

El incidente ocurrió durante un servicio religioso al aire libre organizado por la congregación.

Según las autoridades locales, el derrumbe se produjo mientras se desarrollaba una celebración especial en la iglesia.

El condado de Bedford informó que una persona falleció en el lugar del accidente.

Además, once personas fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.

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Otras once personas fueron atendidas en el lugar por lesiones consideradas leves.

Debido a la magnitud del suceso y al número de afectados, las autoridades clasificaron el hecho como un incidente con numerosas víctimas.

La respuesta de los equipos de emergencia se produjo poco después del colapso de la estructura.