Una persona pierde la vida tras el colapso de una carpa durante una celebración religiosa en Virginia
Publicado el13/06/2026 a las 09:02
- Carpa colapsa en iglesia
- Un muerto y heridos
- Tormenta causa tragedia
Una celebración religiosa en Virginia terminó en tragedia luego de que una carpa se desplomara por las condiciones meteorológicas adversas, dejando una persona fallecida y 22 heridos durante un evento que congregaba a miembros de una comunidad religiosa local.
El derrumbe ocurrió durante una celebración religiosa
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Segun CBS, una persona murió y otras 22 resultaron heridas la noche del viernes después de que una carpa colapsara en la iglesia East Lake Community Church, ubicada en Moneta, Virginia.
El incidente ocurrió durante un servicio religioso al aire libre organizado por la congregación.
Según las autoridades locales, el derrumbe se produjo mientras se desarrollaba una celebración especial en la iglesia.
El condado de Bedford informó que una persona falleció en el lugar del accidente.
Además, once personas fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.
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Otras once personas fueron atendidas en el lugar por lesiones consideradas leves.
Debido a la magnitud del suceso y al número de afectados, las autoridades clasificaron el hecho como un incidente con numerosas víctimas.
La respuesta de los equipos de emergencia se produjo poco después del colapso de la estructura.
El mal tiempo provocó el colapso de la estructura
Las autoridades del condado de Bedford señalaron que una fuerte tormenta azotó el área antes del accidente.
Las condiciones climáticas incluyeron lluvias intensas, relámpagos y fuertes ráfagas de viento.
Según la información oficial, estos fenómenos provocaron el colapso de la carpa instalada para la actividad religiosa.
El pastor de la iglesia, Troy Keaton, relató lo ocurrido a través de una publicación en redes sociales.
Keaton explicó que la tragedia ocurrió durante la celebración del vigésimo aniversario de la congregación.
“Nuestra comunidad parroquial sufrió una gran tragedia esta noche cuando una carpa al aire libre se derrumbó durante la celebración de nuestro vigésimo aniversario”, escribió.
El pastor indicó además que el incidente ocurrió justo cuando se preparaba para pedir a los asistentes que regresaran a sus vehículos.
“Justo cuando me dirigía al escenario para que la gente pudiera ir a sus autos, una ráfaga de viento levantó la carpa”, señaló.
Las declaraciones reflejan la rapidez con la que se desarrolló la emergencia durante el evento.
La iglesia lamenta la pérdida de un miembro de la congregación
Tras el accidente, la comunidad religiosa expresó su dolor por la muerte de uno de sus integrantes.
El pastor Keaton informó que la víctima mortal era miembro de la congregación.
“Uno de nuestros queridos hermanos sufrió una lesión mortal”, expresó en su mensaje.
Las autoridades continúan documentando lo ocurrido y atendiendo a las personas afectadas por el incidente.
El condado de Bedford también informó que la carpa había superado una inspección realizada días antes del accidente.
La revisión fue efectuada el martes por la División de Inspecciones de Edificios del condado.
Pese a ello, las condiciones meteorológicas extremas registradas el viernes por la noche terminaron provocando el colapso de la estructura.
Moneta, donde ocurrió el incidente, está ubicada aproximadamente a 64 kilómetros al suroeste de la ciudad de Lynchburg.
La comunidad permanece impactada por una tragedia que transformó una celebración religiosa en una noche marcada por la pérdida y las lesiones de decenas de asistentes.
Las autoridades locales continúan recopilando información sobre el incidente ocurrido en la iglesia East Lake Community Church.
Mientras tanto, la comunidad religiosa enfrenta las consecuencias de una tragedia que dejó una víctima mortal y decenas de personas afectadas durante la celebración de su vigésimo aniversario.