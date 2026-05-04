Denuncian a técnico en Argentina por acoso y maltrato

Un nuevo caso sacude al fútbol femenil en Argentina tras las denuncias contra Diego Guacci, exdirector técnico de selecciones formativas. Un grupo de 11 jugadoras expuso presuntos episodios de acoso, manipulación y violencia durante su etapa como menores.

Los testimonios revelan un patrón de conductas que va más allá del ámbito deportivo y que ha generado repercusión dentro y fuera del país.

El caso pone en evidencia posibles fallas en la protección de menores dentro del fútbol y reabre el debate sobre violencia en el deporte.

Jugadoras denuncian acoso y abuso de poder

Las futbolistas relatan situaciones ocurridas cuando tenían alrededor de 15 años. Entre los señalamientos, mencionan videollamadas inapropiadas en las que el técnico habría solicitado material íntimo.

De acuerdo con los testimonios, el vínculo jerárquico fue utilizado para ejercer presión sobre las jóvenes, lo que agrava la naturaleza de las acusaciones.