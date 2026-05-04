Denuncian a técnico en Argentina por acoso y maltrato
Un nuevo caso sacude al fútbol femenil en Argentina tras las denuncias contra Diego Guacci, exdirector técnico de selecciones formativas. Un grupo de 11 jugadoras expuso presuntos episodios de acoso, manipulación y violencia durante su etapa como menores. Los testimonios revelan un patrón de conductas que va más allá del ámbito deportivo y que ha […]
Publicado el04/05/2026 a las 09:19
Un nuevo caso sacude al fútbol femenil en Argentina tras las denuncias contra Diego Guacci, exdirector técnico de selecciones formativas. Un grupo de 11 jugadoras expuso presuntos episodios de acoso, manipulación y violencia durante su etapa como menores.
Los testimonios revelan un patrón de conductas que va más allá del ámbito deportivo y que ha generado repercusión dentro y fuera del país.
El caso pone en evidencia posibles fallas en la protección de menores dentro del fútbol y reabre el debate sobre violencia en el deporte.
Jugadoras denuncian acoso y abuso de poder
Las futbolistas relatan situaciones ocurridas cuando tenían alrededor de 15 años. Entre los señalamientos, mencionan videollamadas inapropiadas en las que el técnico habría solicitado material íntimo.
De acuerdo con los testimonios, el vínculo jerárquico fue utilizado para ejercer presión sobre las jóvenes, lo que agrava la naturaleza de las acusaciones.
Señalan un entorno de maltrato y violencia
Además del acoso, las denunciantes describen un ambiente marcado por el hostigamiento constante. También se acusa al técnico de utilizar lenguaje denigrante basado en género y de exponer información personal de una menor sin su consentimiento.
El caso no se limita al entorno interno del equipo, ya que periodistas que han dado seguimiento a la situación aseguran haber sido víctimas de persecuciones y presiones.
FIFA cerró la investigación por falta de pruebas
A pesar de la magnitud de las denuncias, la Cámara de la FIFA determinó cerrar el caso al considerar que no existían pruebas suficientes para sancionar.
Sin embargo, la resolución aclaró que la decisión no implica una absolución en el plano ético, lo que mantiene el debate abierto sobre la responsabilidad del acusado.
La respuesta legal y el conflicto se intensifican
Como parte de su defensa, Diego Guacci presentó demandas contra las 11 jugadoras por 25 millones de pesos cada una, argumentando que las acusaciones dañaron su carrera.
El conflicto también se trasladó al entorno digital, donde las denunciantes enfrentan exposición pública y descalificaciones que intensifican la tensión del caso.
La violencia digital amplifica la polémica
La controversia se ha extendido a redes sociales, donde Andrea Robledo, esposa del técnico, ha publicado contenidos en los que identifica a las jugadoras y las califica de manera despectiva.
Esta situación ha sido señalada como una forma de presión que afecta la privacidad de las denunciantes y suma un nuevo frente en el conflicto.
El caso podría seguir escalando en el ámbito legal y mediático, mientras se mantiene la discusión sobre la protección de jugadoras y los mecanismos para denunciar abusos en el deporte.
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