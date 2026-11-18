Demócratas logran histórica mayoría de 56 escaños en el Senado y dan duro revés a Trump
Publicado el 18/11/2026 a las 16:22
- Demócratas consiguen 56 escaños del Senado
- Mary Peltola arrebata Alaska a republicanos
- Trump enfrenta un Congreso de mayoría demócrata
Demócratas mayor ventaja Senado. El Partido Demócrata logró su mayoría más amplia en el Senado de Estados Unidos desde 2010, al alcanzar 56 escaños frente a los 44 republicanos, después de imponerse en Alaska en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
De acuerdo con la agencia EFE, el resultado representa un importante revés para el presidente Donald Trump, cuyo partido perdió nueve escaños que anteriormente estaban bajo control republicano.
La victoria de Mary Peltola en Alaska completó las proyecciones del reparto del Senado, dos semanas después de las elecciones, y confirmó el escenario más favorable para los demócratas.
El bloque de 56 senadores incluye a dos independientes que votan habitualmente con los demócratas: Angus King, de Maine, y Bernie Sanders, de Vermont.
Demócratas mayor ventaja Senado ¿Qué estados perdieron los republicanos?
Los demócratas consiguieron arrebatar nueve escaños a los republicanos en Alaska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas.
Según EFE, Trump había ganado ocho de esos nueve estados por amplios márgenes durante las elecciones presidenciales de 2024, con Maine como excepción.
El cambio en la composición del Senado permitirá a los demócratas controlar las decisiones que requieren mayoría simple, siempre que sus integrantes mantengan la unidad.
Sin embargo, muchas iniciativas legislativas necesitan 60 votos para superar el bloqueo parlamentario conocido como filibusterismo, por lo que requerirían el respaldo de al menos cuatro republicanos.
Demócratas mayor ventaja Senado... Mary Peltola hace historia con su victoria en Alaska
Mary Peltola, de 53 años y origen yupik, se convirtió en la primera persona indígena de Alaska elegida para el Senado estadounidense, según informó EFE.
Con el 99 % de los votos escrutados, obtuvo el 50.1 % de los sufragios, equivalente a 141,637 votos, frente al 46.1 % del republicano Dan Sullivan, quien recibió 130,162.
La diferencia fue de 11,475 votos, de acuerdo con las proyecciones de CNN citadas por la agencia española.
Peltola ya había hecho historia en 2022 al convertirse en la primera nativa de Alaska elegida para el Congreso federal, aunque perdió su reelección a la Cámara de Representantes en 2024.
¿Cómo afectará la mayoría demócrata a Trump?
El control del Senado permitirá a los demócratas influir directamente en la confirmación de funcionarios del Gobierno, nombramientos judiciales y decisiones legislativas.
Entre sus atribuciones también figuran la aprobación de tratados internacionales y la celebración de juicios políticos contra funcionarios federales, incluido el presidente.
No obstante, superar un veto presidencial requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, mientras que una condena en un juicio político exige dos tercios de los senadores presentes.
Demócratas también aseguran la Cámara de Representantes
El Partido Demócrata también aseguró el control de la Cámara de Representantes, donde las proyecciones le otorgaban 257 escaños frente a 171 republicanos, con siete pendientes de asignación.
Según EFE, los demócratas arrebataron 46 escaños a los republicanos, superando ampliamente los 218 necesarios para controlar la Cámara Baja.
El resultado abre la posibilidad de que Hakeem Jeffries sea elegido presidente de la Cámara de Representantes cuando se constituya el nuevo Congreso en enero.
Con ambas cámaras bajo control demócrata, Trump enfrentaría mayores obstáculos legislativos y necesitaría negociar con la oposición para avanzar en parte de su agenda.