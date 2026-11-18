Demócratas consiguen 56 escaños del Senado

Mary Peltola arrebata Alaska a republicanos

Trump enfrenta un Congreso de mayoría demócrata

Demócratas mayor ventaja Senado. El Partido Demócrata logró su mayoría más amplia en el Senado de Estados Unidos desde 2010, al alcanzar 56 escaños frente a los 44 republicanos, después de imponerse en Alaska en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

De acuerdo con la agencia EFE, el resultado representa un importante revés para el presidente Donald Trump, cuyo partido perdió nueve escaños que anteriormente estaban bajo control republicano.

La victoria de Mary Peltola en Alaska completó las proyecciones del reparto del Senado, dos semanas después de las elecciones, y confirmó el escenario más favorable para los demócratas.

El bloque de 56 senadores incluye a dos independientes que votan habitualmente con los demócratas: Angus King, de Maine, y Bernie Sanders, de Vermont.

Demócratas mayor ventaja Senado ¿Qué estados perdieron los republicanos?

Los demócratas consiguieron arrebatar nueve escaños a los republicanos en Alaska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas.

Según EFE, Trump había ganado ocho de esos nueve estados por amplios márgenes durante las elecciones presidenciales de 2024, con Maine como excepción.

El cambio en la composición del Senado permitirá a los demócratas controlar las decisiones que requieren mayoría simple, siempre que sus integrantes mantengan la unidad.

Sin embargo, muchas iniciativas legislativas necesitan 60 votos para superar el bloqueo parlamentario conocido como filibusterismo, por lo que requerirían el respaldo de al menos cuatro republicanos.