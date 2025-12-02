Exjueza de inmigración demanda a Gobierno de Trump por presunta discriminación laboral
Publicado el01/12/2025 a las 20:05
- Exjueza demanda por discriminación
- Gobierno Trump enfrenta acusaciones
- Pide reincorporación e indemnización
Segun informa la agencia EFE, Tania Nemer presentó una demanda contra el Gobierno Trump alegando que su despido respondió a motivos de género, doble ciudadanía libanesa-estadounidense y afiliación demócrata.
La exjueza asegura que la medida violó sus derechos civiles y que fue expulsada de su cargo pese a tener un historial de desempeño sobresaliente.
Su salida ocurrió el 5 de febrero, pocos días después de que el presidente anunciara nuevas políticas de deportación masiva a nivel nacional.
Nemer sostiene que fue despedida en pleno período de prueba aun cuando tenía la calificación más alta entregada por sus supervisores.
Alegaciones de despido abrupto generan cuestionamientos
Una jueza de inmigración despedida demanda al Gobierno Trump por discriminación https://t.co/OjYaAxlmVe
— Departamento19 (@Departamento19) December 2, 2025
La demanda detalla que su supervisor llegó a decirle que era una de sus mejores empleadas antes de ser escoltada fuera del edificio.
El equipo legal asegura que la administración no ha ofrecido una explicación válida sobre la razón real del despido.
Los abogados argumentan que la separación formó parte de una estrategia política para remover a funcionarios que no eran del agrado de la Casa Blanca.
Tanto el supervisor de Nemer como el juez principal de inmigración interino aseguraron desconocer por completo los motivos de su expulsión.
Demanda por discriminación apunta a patrón más amplioNemer forma parte del grupo de más de 100 jueces de inmigración despedidos este año, en medio de una reestructuración impulsada por el Gobierno Trump.
La querella busca su reincorporación, compensación por daños y un reconocimiento oficial de que sus derechos fueron vulnerados.
El caso se presenta justo cuando el Departamento de Justicia lanzó una convocatoria para incorporar jueces especializados en deportaciones.
La coincidencia ha generado especulación sobre si los despidos respondían a un intento de acelerar la agenda migratoria presidencial.
Crisis en cortes de inmigración y contexto nacional
TRAC reporta que más de 3,4 millones de casos siguen pendientes en las cortes de inmigración en Estados Unidos.
El aumento de expedientes ha presionado a la administración a contratar más jueces para manejar el volumen creciente.
Expertos advierten que el caso de Nemer podría convertirse en un precedente importante para otros jueces despedidos sin explicación.
El proceso legal buscará determinar si hubo discriminación deliberada y si el Ejecutivo excedió sus facultades administrativas.