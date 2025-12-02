Exjueza de inmigración demanda a Gobierno de Trump por presunta discriminación laboral

Exjueza demanda por discriminación

Gobierno Trump enfrenta acusaciones

Pide reincorporación e indemnización

Segun informa la agencia EFE, Tania Nemer presentó una demanda contra el Gobierno Trump alegando que su despido respondió a motivos de género, doble ciudadanía libanesa-estadounidense y afiliación demócrata.

La exjueza asegura que la medida violó sus derechos civiles y que fue expulsada de su cargo pese a tener un historial de desempeño sobresaliente.

Su salida ocurrió el 5 de febrero, pocos días después de que el presidente anunciara nuevas políticas de deportación masiva a nivel nacional.

Nemer sostiene que fue despedida en pleno período de prueba aun cuando tenía la calificación más alta entregada por sus supervisores.

Alegaciones de despido abrupto generan cuestionamientos

Una jueza de inmigración despedida demanda al Gobierno Trump por discriminación https://t.co/OjYaAxlmVe — Departamento19 (@Departamento19) December 2, 2025



La demanda detalla que su supervisor llegó a decirle que era una de sus mejores empleadas antes de ser escoltada fuera del edificio.

El equipo legal asegura que la administración no ha ofrecido una explicación válida sobre la razón real del despido.

Los abogados argumentan que la separación formó parte de una estrategia política para remover a funcionarios que no eran del agrado de la Casa Blanca.

Tanto el supervisor de Nemer como el juez principal de inmigración interino aseguraron desconocer por completo los motivos de su expulsión.