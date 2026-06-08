Demanda busca frenar pelea de UFC en la Casa Blanca y apunta a posibles beneficios para Trump

UFC enfrenta una demanda que busca frenar una histórica pelea en la Casa Blanca. Conoce los argumentos legales y la actual polémica.

Demandan evento de UFC

Cuestionan uso de Casa Blanca

Trump bajo escrutinio legal La realización de un evento de Ultimate Fighting Championship (UFC) en los jardines de la Casa Blanca enfrenta un nuevo obstáculo legal después de que un grupo de vigilancia presentara una demanda federal para intentar detener la función programada para el próximo 14 de junio. La acción judicial fue presentada el sábado por el Public Integrity Project en representación de dos ciudadanos que consideran que el espectáculo viola regulaciones federales y representa un uso inapropiado de espacios públicos con fines privados. El evento, promocionado como una celebración por el 250 aniversario de Estados Unidos, coincide con el cumpleaños del presidente Donald Trump, un detalle que ha generado cuestionamientos entre los demandantes. La demanda cuestiona el uso de terrenos federales para un evento privado Ver este video en su propia página → Según el documento presentado ante la corte, la función de UFC tendría características de un evento privado y con fines lucrativos, pese a que la organización ha asegurado que absorberá los costos y no venderá boletos al público. Los demandantes argumentan que la compañía y sus socios comerciales podrían obtener beneficios económicos a través de acuerdos de patrocinio, paquetes VIP y transmisiones exclusivas. La demanda señala además que una gigantesca estructura de combate conocida como “The Claw” fue instalada en el Jardín Sur de la Casa Blanca como parte de los preparativos para la velada.

La construcción mide aproximadamente 92 pies de altura y pesa unas 600 toneladas. Los abogados también sostienen que la instalación se realizó sin la aprobación correspondiente del Congreso. Entre los demandados figuran el Servicio de Parques Nacionales, varios de sus directivos, el Departamento del Interior y el secretario del Interior, Doug Burgum. Los demandantes son Susan Douglas, activista, y Paul Romano, veterano de la Guerra de Vietnam. Ambos aseguran haber sufrido perjuicios “estéticos” y “procedimentales” por la realización del evento en uno de los espacios más emblemáticos del país. Dana White reconoce que la idea surgió de Trump La demanda también pone el foco sobre la relación entre UFC y el presidente. Según el texto judicial, el director ejecutivo de UFC, Dana White, ha negado que el evento se organice para celebrar el cumpleaños de Trump. Sin embargo, los demandantes destacan que White reconoció públicamente que la idea original del combate surgió del propio mandatario. White ha sido durante años uno de los aliados más cercanos de Trump dentro del mundo empresarial y deportivo. Además de respaldarlo políticamente, participó activamente como representante durante campañas electorales. La Casa Blanca y el Servicio de Parques Nacionales no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la demanda. Por su parte, UFC tampoco emitió una declaración oficial pese a que la organización aparece mencionada ampliamente en el caso.