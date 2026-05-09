De ingeniero a actor premiado: Víctor Prieto En el Camino

Protagonista de «En el camino».

Premio Mejor Actor en Morelia. Víctor Prieto En el Camino. La vida de Víctor Prieto parece haber sido escrita por el mismo guionista de una película de Hollywood. Hasta hace apenas unos años, su mundo se limitaba a los planos, el mantenimiento de maquiladoras y los servicios de ingeniería electromecánica en Ciudad Juárez. Hoy, ese mismo joven ha cambiado las fábricas por los festivales de cine más prestigiosos del mundo, como Venecia y Morelia, consolidándose como una de las promesas más frescas del cine mexicano tras su impactante debut en «En el camino». En una entrevista exclusiva para MundoNow, Prieto compartió cómo pasó de ser un acompañante en un casting a convertirse en el ganador del premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El casting accidental que cambió su destino: Víctor Prieto En el Camino Víctor no buscaba la fama; de hecho, ni siquiera tenía interés en actuar. Su llegada al cine fue producto de la insistencia de su esposo y de un «empujón» literal por parte de un asistente de producción. «Fui más como por compromiso que porque yo quisiera castear», confiesa Víctor sobre aquel día en Ciudad Juárez donde acompañaba a su pareja. Tras un largo proceso de callbacks y dudas, el director David Pablos (reconocido por Las elegidas) vio en él una madurez poco común. «Regresando a Juárez, al día siguiente me habla el director… y me dice: ‘Felicidades, Víctor, el papel es tuyo’. Y yo: ‘¿Qué? ¿Cuál papel?'», relata entre risas, recordando que en ese momento ni siquiera procesaba la magnitud del proyecto. «Veneno» y «Muñeco»: Una hermandad frente a la cámara En la cinta, Víctor interpreta a «Veneno», un joven que huye de un pasado violento en Ciudad Juárez y termina prostituyéndose con traileros. En ese oscuro camino conoce a «Muñeco» (Osvaldo Sánchez), un camionero con quien desarrolla un vínculo profundo que transita entre la protección paternal y el romanticismo nacido de la carencia afectiva. Para lograr la química necesaria, Víctor y Osvaldo tuvieron que romper barreras personales. «Osvaldo y yo creamos una hermandad… tuvimos que crear un lazo de amistad profundo para nosotros poder llegar a mostrar esta conexión», explica. Además, el reto de las escenas de intimidad fue superado gracias al profesionalismo del equipo y la ayuda de una coordinadora de intimidad. «Yo mi mente la puse en blanco, dije: ‘Soy Veneno… a Veneno le gusta Muñeco’. Dejé que el personaje se entregara».

Un triunfo inesperado en Morelia: Víctor Prieto En el Camino. El éxito de la película ha sido rotundo, obteniendo el premio a Mejor Película en la sección Horizontes del Festival de Venecia. Sin embargo, para Víctor, el momento más emotivo ocurrió en Morelia, donde ganó el premio a Mejor Actor, un galardón que inicialmente pensó que era solo para su compañero. «Llego a la sala de premiación y dicen: ‘El premio al mejor actor es para Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez’… Me quedo como choqueado. Me subo y empiezo a decir el discurso que me había aprendido para Osvaldo», cuenta sobre el momento en que no se había dado cuenta de que él también era el ganador. «Cuando ya me relajo, me cae la emoción y empiezo a llorar mucho… ¿En qué momento gané?». Entre el cine, la realidad y el futuro La película no solo le dio una carrera, sino que sirvió como un proceso liberador. Víctor, quien salió del clóset hace unos años, vio cómo su vida personal se entrelazaba con la ficción cuando la noticia de la «película de los traileros gay» voló por las redes sociales de su natal Ciudad Juárez. «Mucha gente me escribía: ‘¿Cómo es posible que te hayas hecho gay?’. Lo que hice fue borrar mensajes, no quería saber nada», comenta sobre el impacto inicial.