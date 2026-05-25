¡Orgullo mexicano! Daniel Suárez conquista la Coca-Cola 600 de NASCAR

Daniel Suárez conquistó una dramática victoria en Charlotte tras una carrera marcada por la lluvia y múltiples interrupciones.

El piloto mexicano logró su primer triunfo de la temporada en la NASCAR Cup Series.

La lluvia cambió todo

La competencia en el Charlotte Motor Speedway terminó antes de lo previsto debido a una fuerte tormenta que obligó a detener la carrera a falta de 27 vueltas.

La estrategia le dio la victoria

El equipo de Suárez apostó por una parada en pits con solo dos neumáticos durante una bandera amarilla provocada por actividad eléctrica cercana al circuito.

Esa decisión permitió que el mexicano tomara el liderato.

Primera victoria con Spire Motorsports