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¡Orgullo mexicano! Daniel Suárez conquista la Coca-Cola 600 de NASCAR
Daniel Suárez ganó la carrera de NASCAR en Charlotte tras una competencia detenida por lluvia.
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¡Orgullo mexicano! Daniel Suárez conquista la Coca-Cola 600 de NASCAR

Publicado el24/05/2026 a las 19:34

Daniel Suárez conquistó una dramática victoria en Charlotte tras una carrera marcada por la lluvia y múltiples interrupciones.

El piloto mexicano logró su primer triunfo de la temporada en la NASCAR Cup Series.

La lluvia cambió todo

Foto: Getty Images / Nascar

La competencia en el Charlotte Motor Speedway terminó antes de lo previsto debido a una fuerte tormenta que obligó a detener la carrera a falta de 27 vueltas.

La estrategia le dio la victoria

Foto: Getty Images / Nascar

El equipo de Suárez apostó por una parada en pits con solo dos neumáticos durante una bandera amarilla provocada por actividad eléctrica cercana al circuito.

Esa decisión permitió que el mexicano tomara el liderato.

Primera victoria con Spire Motorsports

Daniel Suárez gana NASCAR Charlotte
Daniel Suárez gana NASCAR Charlotte / Foto: Getty Images / Nascar

El piloto del Chevrolet número 7 consiguió así su primera victoria con Spire Motorsports.

También fue su primer triunfo desde febrero de 2024.

Así terminó el Top 5

Detrás de Daniel Suárez finalizaron:

  • Christopher Bell
  • Denny Hamlin
  • Tyler Reddick
  • Kyle Larson

NASCAR vivió un fin de semana emotivo

Foto: Getty Images / Nascar

La carrera también estuvo marcada por el homenaje tras la muerte de Kyle Busch, bicampeón de la Cup Series, quien falleció días antes tras una breve batalla contra la neumonía.

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