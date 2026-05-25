¡Orgullo mexicano! Daniel Suárez conquista la Coca-Cola 600 de NASCAR
Publicado el24/05/2026 a las 19:34
Daniel Suárez conquistó una dramática victoria en Charlotte tras una carrera marcada por la lluvia y múltiples interrupciones.
El piloto mexicano logró su primer triunfo de la temporada en la NASCAR Cup Series.
La lluvia cambió todo
La competencia en el Charlotte Motor Speedway terminó antes de lo previsto debido a una fuerte tormenta que obligó a detener la carrera a falta de 27 vueltas.
La estrategia le dio la victoria
El equipo de Suárez apostó por una parada en pits con solo dos neumáticos durante una bandera amarilla provocada por actividad eléctrica cercana al circuito.
Esa decisión permitió que el mexicano tomara el liderato.
Primera victoria con Spire Motorsports
El piloto del Chevrolet número 7 consiguió así su primera victoria con Spire Motorsports.
También fue su primer triunfo desde febrero de 2024.
Así terminó el Top 5
Detrás de Daniel Suárez finalizaron:
- Christopher Bell
- Denny Hamlin
- Tyler Reddick
- Kyle Larson
NASCAR vivió un fin de semana emotivo
La carrera también estuvo marcada por el homenaje tras la muerte de Kyle Busch, bicampeón de la Cup Series, quien falleció días antes tras una breve batalla contra la neumonía.