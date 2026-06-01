De MDO a ser el rey de las fragancias; Daniel René habla de todo: de su esposo y su ex Adolfo Aguilar

Daniel René Menudo MDO rompe récords mundiales en TikTok Shop con su perfume "Midnight Sin" y habla sin filtros sobre su matrimonio

Récord en fragancias.

Éxito en TikTok: Daniel René Menudo MDO

Estabilidad y matrimonio. Daniel René Menudo MDO. El éxito y la reinvención pueden tomar caminos inesperados. Daniel René, quien alcanzara la fama internacional como una de las voces juveniles más importantes del pop latino en los años 90 con MDO, se ha consolidado en pleno 2026 como una de las figuras más influyentes del live commerce a nivel global. Tras ganar el premio Live Creator Impact Award 2026, el artista demostró su arrollador poder de convocatoria con el lanzamiento de su séptima fragancia de marca personal, «Midnight Sin» (Pecado de Medianoche), logrando posicionarse en el puesto número 4 de ventas a nivel mundial en TikTok Shop y agotando un tiraje inicial de 30,000 unidades. El fenómeno digital quedó registrado durante una transmisión en vivo que estaba programada para durar 12 horas, pero que el artista tuvo que finalizar a las 8.5 horas debido a que se quedó completamente sin inventario. Durante el live, Daniel René vendió más de 4,600 unidades, registrando picos de venta de entre 100 y 150 perfumes en menos de 10 segundos, rompiendo así su propio récord anterior. “Este récord no me lo esperaba. Hoy más que nunca, con la situación económica actual, es difícil lograr que las personas compren. Pero mi comunidad ha demostrado una fidelidad increíble, y lo más importante es que el producto realmente les gusta”, expresó emocionado sobre este lanzamiento realizado en colaboración con la casa Paris Corner, el cual ya tiene presencia en mercados internacionales como Europa, Sudáfrica y Dubái. El crítico sin filtros detrás de «The Bitch of Fragrance»: Daniel René Menudo MDO

Al ser cuestionado por el periodista Alonso Bañuelas sobre cómo se pasa de ser un ídolo juvenil al monarca hispano de las fragancias, el cantante rechazó los títulos tradicionales con su característico sentido del humor: “Yo no quiero el título de rey ni de reina de nada. Aquí yo no tengo sangre azul, tú sabes lo que tengo, sangre de gay. A mí no me digas ni rey ni reina de las fragancias, usted dígame el ‘The Bitch of Fragrance’, porque soy tan fuerte de carácter y mis reseñas son tan bruscas que hay compañías que me odian porque no entienden que es simplemente mi opinión y no trato de ser malo. Si no me gusta algo lo voy a decir, y si me gusta también”. Daniel René atribuye su enorme éxito en las redes a la honestidad de sus reseñas, algo que lo diferencia de otros creadores de contenido. Aseguró que su estabilidad económica tras 30 años de carrera musical le da la libertad de no tener que complacer a ninguna multinacional: “Muchos creadores están preocupados por ganar plata y quedar bien con todas las compañías de fragancias. Como yo no necesito de una cosa ni de la otra para poner comida en mi mesa para mi familia y para mí, no me preocupa tanto quedar bien con las marcas. Yo doy mi opinión sobre la fragancia; si me gustó, me gustó, y si no me gusta, igual lo voy a decir. Si tú como dueño de una compañía de fragancias no puedes aceptar que no cada producto tuyo le va a encantar a todo el mundo, bueno, ese es tu problema”.

Su pasión las fragancias Esta pasión por los aromas nació desde su infancia en el seno familiar, donde sus padres le enseñaron la importancia de oler bien: “Mami y papi siempre nos criaron para ser niños que salían de la casa recién bañados, con el pelo hecho, los zapatos limpios, la ropa limpia y oliendo bien. Sea que te ponías agua de violetas de bebé o una fragancia de Tommy Hilfiger o Ralph Lauren, barata o cara, pero ponte algo para oler bien el resto del día para que cuando saludes a una persona y te den un abrazo, no hueles mal. Además, aquí en Miami hace un calor en el que uno suda, y si estás una hora afuera en el calor vas a oler mal, así que tienes que echarte un perfume suficientemente fuerte para presentarte lindo al mundo”.

Su presente: Matrimonio, plenitud y la relación con Adolfo Aguilar View this post on Instagram A post shared by PROPÓSITO AGUILAR (@adolfoaguilarv) Más allá de los escenarios y los millones de impresiones en TikTok Shop, Daniel René atraviesa una etapa de total plenitud en su vida personal. Actualmente se encuentra casado y disfruta de una estabilidad familiar donde los fantasmas del pasado no tienen cabida. Durante la conversación, el intérprete de «Ambroxan» abordó con total naturalidad el revuelo mediático que causó su pasada relación con el presentador peruano Adolfo Aguilar, con quien compartió casi siete años de su vida hace ya una década y media. “Adolfo, mi ex, es un encanto de ser humano. Yo lo amo, es como un hermano mío y se queda aquí en la casa cuando está en Miami. Mi esposo y él se llevan bien; es lo más cool del mundo ver que son las 7 de la mañana y se van a comprar café y se van de shopping juntos, son super panas, super hermanos y se llevan super bien, no hay ninguna cosa rara ni nada de eso». «Adolfo y yo fuimos amigos antes de ser relación, estuvimos juntos casi 7 años, pero eso fue hace 15 años. Yo era un niño estando con él, Adolfo me llevaba 10 años, yo tenía 23 y él 33. Después de Adolfo fue que yo me metí en las drogas, luego me limpié y empecé a buscar ayuda. La esencia de quién soy, el amor y el cariño siguen ahí, incluso amo a su actual pareja con todo mi ser porque lo hace feliz, y de hecho, Adolfo estuvo en mi boda”, reveló de manera abierta.