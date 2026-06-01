Daniel René, ex MDO estrena canción: “La música me salvó la vida en mi segunda sobredosis” (Entrevista exclusiva)

Daniel René MDO Menudo, rompe el silencio sobre su regreso musical con "Así soy yo", los traumas de su pasado con la adicción

Regreso a la música de Daniel René MDO Menudo

Superación de adicciones.

Verdad sobre Anthony. Daniel René MDO Menudo. El panorama del pop latino de los años 90 no podría entenderse sin la presencia de MDO, una agrupación que marcó a toda una generación. En el centro de ese torbellino de fama temprana se encontraba Daniel René, quien hoy regresa a la escena musical con un proyecto profundamente íntimo titulado «Así soy yo». En una sincera entrevista con el periodista Alonso Bañuelas para MundoNOW, el cantante y creador de contenido abrió su corazón para hablar de su evolución personal, el proceso de sanación de sus adicciones y las realidades detrás de las tragedias que marcaron su vida y la de sus compañeros de banda. El nuevo sencillo, «Así soy yo», funciona como una declaración de autenticidad frente al asedio y las opiniones del entorno digital. ¿Falsedades en redes sociales? Daniel René explicó que el tema aborda directamente las críticas y falsedades que circulan en las plataformas digitales: “Cualquier persona en las redes sociales siempre va a recibir críticas de otros creadores y de la gente que te juzga o inventa mentiras de ti. Llega un punto en el que cuando las mentiras son tan fuertes, lo peor es la gente ignorante que no presta la atención suficiente, empieza a creerlas y luego eso se convierte en una realidad para ellos, aunque no sea verdad”. Para el intérprete, la canción es un recordatorio de autoaceptación frente al mundo: “Yo no estoy aquí para estar peleando ni para probar quién soy. Yo soy quién soy. Así soy yo: lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo gay, lo straight, lo femenino, lo masculino, todo lo que tiene que ver conmigo. Si me quieres o me odias, igual voy a seguir siendo la misma persona”.

El refugio de la música y la batalla contra la adicción: Daniel René MDO Menudo A pesar de ser un libro abierto cuando se le cuestiona sobre su pasado, el artista enfatizó que prefiere concentrarse en el presente para no estancarse en los momentos oscuros. “Yo no soy una persona que vive en los traumas, por eso es que no me gusta hablar de la situación de Menudo, ni de mi época de drogadicto activo, de estar usando drogas todos los días. Sí, estoy en recuperación, ya no uso drogas ni tomo alcohol, y si alguien me lo pregunta lo hablo porque soy un libro abierto, pero es muy importante no vivir en los traumas y en el pasado porque no se puede regresar”, señaló. Actualmente en recuperación, el cantante confirmó que no consume sustancias, atribuyendo a la música un rol crucial en su supervivencia. Al ser cuestionado sobre el instante preciso en que el arte intervino para rescatarlo de su propio colapso, Daniel René rememoró un episodio crítico ocurrido hace más de ocho años: “Durante mi segunda sobredosis, me acuerdo que poniéndome en rehabilitación, en las primeras dos o tres semanas empecé a escribir un tema que luego lancé y que habla en mucho detalle de lo que yo estaba pasando. La música siempre me ha salvado la vida. Para mí es como la sangre que corre por mis venas, y le pego cuernos con la fragancia”. Aquella composición dio origen a «Little Lady», una trilogía de canciones y videos musicales que narran su doloroso proceso de evolución.