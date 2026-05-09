Cuba acusa a EE.UU. de inventar ayuda millonaria para justificar presión contra la isla
Cuba rechaza ayuda estadounidense Rubio aumenta tensión diplomática La Habana acusa bloqueo La tensión entre Cuba y Estados Unidos volvió a escalar este viernes tras nuevas declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre una supuesta oferta millonaria de ayuda humanitaria para la isla. El Gobierno cubano rechazó públicamente las afirmaciones de Washington y […]
Publicado el09/05/2026 a las 09:31
- Cuba rechaza ayuda estadounidense
- Rubio aumenta tensión diplomática
- La Habana acusa bloqueo
La tensión entre Cuba y Estados Unidos volvió a escalar este viernes tras nuevas declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre una supuesta oferta millonaria de ayuda humanitaria para la isla.
El Gobierno cubano rechazó públicamente las afirmaciones de Washington y acusó a EE.UU. de mantener una política de presión económica y política que, según La Habana, agrava la crisis que enfrenta el país.
Cuba rechaza la versión de Marco Rubio
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Segun la agencia EFE, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó de “fábula” las declaraciones de Marco Rubio sobre un supuesto ofrecimiento de más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba.
Rodríguez afirmó en redes sociales que Rubio “fabrica la fábula de un supuesto ofrecimiento de ayuda valorado en 100 o más millones de dólares” para justificar lo que describió como un “criminal atropello contra el pueblo cubano”.
El jefe de la diplomacia cubana cuestionó además la existencia real de esos recursos.
“¿Dónde están, a qué los dedicaría?”, preguntó Rodríguez.
El canciller sostuvo que Rubio conoce “las cifras en miles de millones de dólares que cuesta a Cuba la guerra económica de EE.UU.”.
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También aseguró que Washington es responsable de provocar limitaciones en ingresos, tecnología, alimentos, combustible y medicinas en la isla.
Rodríguez calificó de “cínica” y “mendaz” la postura del secretario de Estado estadounidense.
Según el funcionario cubano, la política estadounidense contra la isla constituye “un castigo colectivo de naturaleza genocida”.
Marco Rubio asegura que EE.UU. ofreció ayuda
Las declaraciones de Rubio ocurrieron durante una rueda de prensa en Roma, luego de una audiencia con el papa León XIV.
El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos ya proporcionó “6 millones de dólares en ayuda humanitaria”, distribuidos por Cáritas, organización vinculada a la Iglesia católica.
Rubio sostuvo además que Washington está dispuesto a ampliar ese apoyo.
“De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria”, declaró.
El funcionario aseguró que el Gobierno cubano no ha aceptado la distribución de esos fondos para ayudar a la población.
Rubio señaló que parte de la ayuda estaba pensada para atender daños relacionados con huracanes.
Sin embargo, insistió en que “es el régimen el que no lo acepta”.
Las declaraciones generaron una nueva respuesta crítica desde La Habana, donde las autoridades consideran que Washington utiliza argumentos falsos para justificar la presión política y económica sobre la isla.
Crece la presión de Washington sobre La Habana
Desde enero pasado, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre el Gobierno cubano para impulsar reformas económicas y políticas.
Como parte de esa estrategia, Washington impuso un bloqueo petrolero que, según el texto, agravó notablemente la crisis estructural que ya enfrentaba Cuba.
La tensión también aumentó durante la última semana con advertencias de Estados Unidos sobre la presencia de posibles bases militares o de inteligencia de “adversarios” en territorio cubano.
Washington mencionó específicamente a China en esas advertencias.
El Gobierno cubano respondió calificando esos señalamientos como “pretextos falaces”.
La Habana sostiene que estas acusaciones buscan justificar una posible intervención contra la isla.
El intercambio de acusaciones evidencia el deterioro de las relaciones bilaterales y mantiene abierto un nuevo capítulo de confrontación diplomática entre ambos países.