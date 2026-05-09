Cuba rechaza ayuda estadounidense

Rubio aumenta tensión diplomática

La Habana acusa bloqueo

La tensión entre Cuba y Estados Unidos volvió a escalar este viernes tras nuevas declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre una supuesta oferta millonaria de ayuda humanitaria para la isla.

El Gobierno cubano rechazó públicamente las afirmaciones de Washington y acusó a EE.UU. de mantener una política de presión económica y política que, según La Habana, agrava la crisis que enfrenta el país.

Cuba rechaza la versión de Marco Rubio

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Segun la agencia EFE, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó de “fábula” las declaraciones de Marco Rubio sobre un supuesto ofrecimiento de más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba.

Rodríguez afirmó en redes sociales que Rubio “fabrica la fábula de un supuesto ofrecimiento de ayuda valorado en 100 o más millones de dólares” para justificar lo que describió como un “criminal atropello contra el pueblo cubano”.

El jefe de la diplomacia cubana cuestionó además la existencia real de esos recursos.

“¿Dónde están, a qué los dedicaría?”, preguntó Rodríguez.

El canciller sostuvo que Rubio conoce “las cifras en miles de millones de dólares que cuesta a Cuba la guerra económica de EE.UU.”.