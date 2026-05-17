Cruz Azul elimina a Chivas y avanza a la final del Clausura
Publicado el16/05/2026 a las 22:40
Cruz Azul se metió a la final del Clausura 2026 tras vencer 1-2 a Chivas en el Estadio Jalisco, poniendo fin al sueño rojiblanco de regresar a una serie por el título.
El equipo celeste supo responder como visitante en un partido intenso y resolvió la eliminatoria con autoridad en momentos clave.
La Máquina vuelve a una final en un momento clave del torneo y rompe las aspiraciones de uno de los equipos más populares del país.
Un arranque explosivo en Guadalajara
El partido comenzó con gran intensidad desde los primeros minutos.
Cruz Azul se adelantó al minuto 4 con un gol de larga distancia de Jeremy Márquez.
Sin embargo, Chivas reaccionó de inmediato y empató apenas dos minutos después con un disparo cruzado de Omar Govea.
El inicio marcó el ritmo de un encuentro abierto y disputado.
Whalley sostuvo a Chivas
Tras el empate, Cruz Azul tomó el control del juego.
El arquero Óscar Whalley se convirtió en figura al realizar varias atajadas clave que evitaron la ventaja celeste antes del descanso.
La presión constante de la Máquina obligó a Chivas a resistir gran parte del encuentro.
Palavecino definió la eliminatoria
El momento decisivo llegó en el segundo tiempo.
Agustín Palavecino anotó el gol del triunfo al minuto 66 con un disparo de media distancia que fue desviado, dejando sin opciones al arquero.
Ese tanto terminó por inclinar la balanza a favor de Cruz Azul.
Chivas no logró reaccionar
En los minutos finales, Guadalajara intentó responder.
Sin embargo, ya sin algunos de sus jugadores más desequilibrantes en el campo, generó pocas opciones claras.
El equipo rojiblanco no pudo romper la defensa celeste y quedó eliminado.
Huiqui rompe una racha en el banquillo
La clasificación de Cruz Azul también marca un hecho relevante.
Joel Huiqui, con apenas siete partidos dirigidos, se convierte en el primer técnico mexicano en llegar a una final en tres años.
Lo hace además en calidad de interino, tras tomar el equipo en la última jornada del torneo.
Una paternidad que se mantiene
Cruz Azul amplía su dominio reciente sobre Chivas.
El conjunto celeste acumula casi tres años sin perder ante el Rebaño y suma otra eliminatoria ganada en Liguilla.
La tendencia volvió a repetirse en una instancia decisiva.
Cruz Azul disputará la final del Clausura 2026 en los próximos días, mientras que Chivas cerrará su semestre y comenzará a planear el siguiente torneo.
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