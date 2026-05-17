Cruz Azul elimina a Chivas y avanza a la final del Clausura

Cruz Azul se metió a la final del Clausura 2026 tras vencer 1-2 a Chivas en el Estadio Jalisco, poniendo fin al sueño rojiblanco de regresar a una serie por el título.

El equipo celeste supo responder como visitante en un partido intenso y resolvió la eliminatoria con autoridad en momentos clave.

La Máquina vuelve a una final en un momento clave del torneo y rompe las aspiraciones de uno de los equipos más populares del país.

Un arranque explosivo en Guadalajara

El partido comenzó con gran intensidad desde los primeros minutos.

Cruz Azul se adelantó al minuto 4 con un gol de larga distancia de Jeremy Márquez.