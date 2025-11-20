Estos son los cruces de la repesca para el Mundial 2026
Publicado el20/11/2025 a las 09:05
Este jueves, en Zúrich, la FIFA celebró el sorteo oficial de la repesca rumbo al Mundial 2026, donde se entregarán las últimas 6 plazas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La selección italiana, cuatro veces campeona del mundo y ausente en las dos últimas ediciones, iniciará su camino enfrentando a Irlanda del Norte. Si gana, deberá medirse como visitante ante el ganador del Gales vs. Bosnia.
Todos los partidos serán a eliminación directa y a partido único, lo que aumenta la tensión y el riesgo.
Emparejamientos en Europa – Semifinales (26 de marzo):
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Italia vs. Irlanda del Norte
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Ucrania vs. Suecia
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Turquía vs. Rumanía
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Dinamarca vs. Macedonia del Norte
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Gales vs. Bosnia
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Polonia vs. Albania
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Eslovaquia vs. Kosovo
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República Checa vs. Irlanda
Repesca intercontinental – en México (23–31 de marzo):
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Nueva Caledonia vs. Jamaica → el ganador enfrentará a RD Congo
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Bolivia vs. Surinam → el ganador se medirá a Irak
Los partidos intercontinentales se jugarán en Guadalajara y Monterrey, donde se definirán los últimos 2 clasificados al Mundial 2026.
Clasificados actuales:
Ya hay 42 selecciones clasificadas. Con este proceso, el total llegará a 48, el nuevo formato que debuta en el Mundial 2026.
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