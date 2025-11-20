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Estos son los cruces de la repesca para el Mundial 2026
Italia enfrenta a Irlanda del Norte en la repesca rumbo al Mundial 2026. México albergará los duelos intercontinentales.
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Estos son los cruces de la repesca para el Mundial 2026

Publicado el20/11/2025 a las 09:05

Este jueves, en Zúrich, la FIFA celebró el sorteo oficial de la repesca rumbo al Mundial 2026, donde se entregarán las últimas 6 plazas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección italiana, cuatro veces campeona del mundo y ausente en las dos últimas ediciones, iniciará su camino enfrentando a Irlanda del Norte. Si gana, deberá medirse como visitante ante el ganador del Gales vs. Bosnia.

Todos los partidos serán a eliminación directa y a partido único, lo que aumenta la tensión y el riesgo.

Emparejamientos en Europa – Semifinales (26 de marzo):

  • Italia vs. Irlanda del Norte

  • Ucrania vs. Suecia

  • Turquía vs. Rumanía

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte

  • Gales vs. Bosnia

  • Polonia vs. Albania

  • Eslovaquia vs. Kosovo

  • República Checa vs. Irlanda

Cruces repesca Mundial 2026: Estos son los enfrentamientos
Cruces repesca Mundial 2026: Estos son los enfrentamientos  / Foto: FIFA

Repesca intercontinental – en México (23–31 de marzo):

  • Nueva Caledonia vs. Jamaica → el ganador enfrentará a RD Congo

  • Bolivia vs. Surinam → el ganador se medirá a Irak

Los partidos intercontinentales se jugarán en Guadalajara y Monterrey, donde se definirán los últimos 2 clasificados al Mundial 2026.

Cruces repesca Mundial 2026: Estos son los enfrentamientos
Cruces repesca Mundial 2026: Estos son los enfrentamientos  / Foto: FIFA

Clasificados actuales:

Ya hay 42 selecciones clasificadas. Con este proceso, el total llegará a 48, el nuevo formato que debuta en el Mundial 2026.

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