Estos son los cruces de la repesca para el Mundial 2026

Este jueves, en Zúrich, la FIFA celebró el sorteo oficial de la repesca rumbo al Mundial 2026, donde se entregarán las últimas 6 plazas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección italiana, cuatro veces campeona del mundo y ausente en las dos últimas ediciones, iniciará su camino enfrentando a Irlanda del Norte. Si gana, deberá medirse como visitante ante el ganador del Gales vs. Bosnia.

Todos los partidos serán a eliminación directa y a partido único, lo que aumenta la tensión y el riesgo.

Emparejamientos en Europa – Semifinales (26 de marzo):

Italia vs. Irlanda del Norte

Ucrania vs. Suecia

Turquía vs. Rumanía

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Gales vs. Bosnia

Polonia vs. Albania

Eslovaquia vs. Kosovo

República Checa vs. Irlanda

Repesca intercontinental – en México (23–31 de marzo):

Nueva Caledonia vs. Jamaica → el ganador enfrentará a RD Congo

Bolivia vs. Surinam → el ganador se medirá a Irak

Los partidos intercontinentales se jugarán en Guadalajara y Monterrey, donde se definirán los últimos 2 clasificados al Mundial 2026.