OMS pide mantener calma

Crucero llegará a Tenerife

CDC activan protocolos sanitarios El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, intentó calmar este sábado la preocupación de los residentes de Tenerife ante la llegada del crucero MV Hondius, donde tres pasajeros murieron tras contraer hantavirus. La llegada del barco al archipiélago español ha provocado tensión entre autoridades, trabajadores portuarios y habitantes de Canarias, mientras organismos sanitarios internacionales aseguran que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. La OMS asegura que el riesgo sigue siendo bajo El jefe de la OMS busca calmar a los residentes «preocupados» de Tenerife ante la llegada del crucero afectado por hantavirus https://t.co/rMxnEYxZxr — CNN en Español (@CNNEE) May 9, 2026

Segun CNN, Tedros Adhanom Ghebreyesus dirigió una carta a los residentes de Tenerife para responder a la inquietud generada por la llegada del crucero.

El director de la OMS reconoció que muchas personas se encuentran “preocupadas” por la situación. Sin embargo, insistió en que el brote de hantavirus “no es otro covid-19”. “El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”, afirmó. Tedros explicó que la OMS no llegó “a la ligera” a esa conclusión. También señaló que las autoridades españolas prepararon un “plan cuidadoso y detallado” para la llegada del barco.

Según explicó, el crucero arribará a Granadilla durante la madrugada del domingo. Los pasajeros serán trasladados en “vehículos sellados y custodiados”. TE PUEDE INTERESAR: Israel intensifica ofensiva en Líbano y deja al menos siete muertos Además, permanecerán alejados de zonas residenciales antes de ser repatriados directamente a sus países de origen. “Ustedes no tendrán contacto con ellos y sus familias tampoco”, aseguró el jefe de la OMS.

Tedros agradeció además al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por aceptar recibir el barco en Tenerife. Calificó esa decisión como un “acto de solidaridad y deber moral”. España y EE.UU. despliegan protocolos sanitarios A la gente de Tenerife, Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos enviarán epidemiólogos y personal médico a Tenerife. Los equipos evaluarán los riesgos sanitarios de cada pasajero estadounidense a bordo del MV Hondius. Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. aseguró que el riesgo para la población estadounidense sigue siendo “extremadamente bajo”. También indicó que el brote está relacionado con la variante Andes del hantavirus. Según explicó, los CDC tienen “amplia experiencia” con esa variante.

De acuerdo con una fuente citada por CNN, los estadounidenses serán repatriados en un vuelo chárter equipado con una unidad de biocontención. Ese sistema es similar al utilizado durante evacuaciones relacionadas con covid-19. El barco permanecerá anclado a cierta distancia del muelle dentro del puerto español. Las autoridades marítimas determinaron que esa ubicación es “la más segura” para realizar la operación. Posteriormente, los pasajeros abandonarán el barco en pequeñas lanchas neumáticas organizadas según su nacionalidad.

Crecen las tensiones por la llegada del crucero La llegada del MV Hondius ha provocado protestas y preocupaciones en Tenerife. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, expresó anteriormente su oposición a que el barco atracara en las islas. Además, trabajadores portuarios realizaron protestas el viernes. Los manifestantes denunciaron falta de información sobre los posibles riesgos sanitarios. Por otro lado, 14 pasajeros españoles serán trasladados a un hospital militar después de ser examinados.

Según el Ministerio de Sanidad español, permanecerán en habitaciones individuales y sin visitas. También se les realizará una prueba PCR al llegar y otra siete días después. El Ministerio indicó además que habrá seguimiento activo con controles de temperatura dos veces al día. Mientras tanto, otro equipo de los CDC fue enviado a Nebraska para recibir a ciudadanos estadounidenses repatriados. Nebraska Medicine confirmó que atenderá a los pasajeros en la Unidad Nacional de Cuarentena financiada con fondos federales.