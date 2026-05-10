Corrientes marinas causan tragedia

Tres hombres mueren ahogados

Arecibo bajo alerta marítima Tres hombres murieron ahogados este domingo luego de ser arrastrados por corrientes marinas en la Cueva de Las Golondrinas, ubicada en Arecibo, en la costa norte de Puerto Rico. Las autoridades no revelaron las identidades de las víctimas hasta el momento. El incidente ocurrió mientras el Servicio Nacional de Meteorología mantenía una alerta por riesgo moderado de corrientes marinas en gran parte de la costa puertorriqueña. Emergencia en la Cueva de Las Golondrinas Tres personas ahogadas cerca de la Cueva del de las Golondrinas, en el barrio Islote de Arecibo pic.twitter.com/Xr8Jrzuvgz — Red Informativa de Puerto Rico (@redinfopr) May 10, 2026



Segun la agencia EFE, de acuerdo con información preliminar de la Policía, la emergencia fue reportada a las 11:21 de la mañana a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. La llamada alertó sobre varias personas que habían sido arrastradas por corrientes marinas en el área de la Cueva de Las Golondrinas. El lugar está ubicado en el barrio Islote, en Arecibo. Tras recibir el reporte, agentes de la Policía adscritos a la Unidad Marítima acudieron rápidamente a la zona. Entre ellos se encontraba el agente Juan Santiago.

Según detallaron las autoridades, Santiago se lanzó al agua durante el operativo de rescate. TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. analiza eliminar temporalmente impuesto a la gasolina por crisis con Irán El agente logró recuperar los cuerpos de los tres hombres. Posteriormente, las víctimas fueron certificadas sin signos vitales. La Policía indicó que ofrecerá más información sobre el caso en las próximas horas.

Hasta el momento no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente. Autoridades inician investigación del caso El agente Carlos Cruz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, asumió la investigación correspondiente. El fiscal de turno también participa en la pesquisa oficial. Las autoridades continúan recopilando información relacionada con el incidente ocurrido en la costa norte de Puerto Rico. La investigación busca esclarecer todos los detalles del suceso reportado en Arecibo.

La zona de la Cueva de Las Golondrinas es conocida por la presencia de corrientes marinas y oleaje en determinadas condiciones climáticas. Hasta el momento, la Policía no informó si las víctimas eran residentes de Puerto Rico o turistas. Tampoco se indicó si había más personas en el lugar al momento del incidente. El operativo movilizó a personal de emergencia especializado en rescates marítimos. Las autoridades no han confirmado cuánto tiempo permanecieron las víctimas en el agua antes de ser rescatadas.

Meteorología había advertido sobre corrientes peligrosas El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan emitió este domingo una alerta de riesgo moderado de corrientes marinas. La advertencia incluía gran parte de la costa de Puerto Rico, especialmente la región norte donde se encuentra Arecibo. En el informe meteorológico se indicó que se esperaban olas rompientes de aproximadamente cuatro pies de altura. Eso equivale a cerca de 1,21 metros. Según la agencia, esas condiciones podían generar corrientes marinas peligrosas para los bañistas.