México define convocados de Liga MX para el Mundial 2026
La Selección de México ya tiene definidos a los jugadores de la Liga MX que formarán parte de la base rumbo al Mundial 2026. En total, 12 futbolistas del torneo local fueron convocados por el técnico Javier Aguirre para integrarse a la preparación del Tri. Chivas, la base del Tri El equipo que más aporta […]
Publicado el29/04/2026 a las 10:18
La Selección de México ya tiene definidos a los jugadores de la Liga MX que formarán parte de la base rumbo al Mundial 2026.
En total, 12 futbolistas del torneo local fueron convocados por el técnico Javier Aguirre para integrarse a la preparación del Tri.
Chivas, la base del Tri
El equipo que más aporta es Chivas, con cinco jugadores en la lista, consolidándose como la base nacional.
Toluca aparece en segundo lugar con dos convocados.
Lista de convocados de Liga MX
Estos son los jugadores llamados:
- Raúl Rangel (Chivas)
- Carlos Acevedo (Santos)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Israel Reyes (América)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Luis Romo (Chivas)
- Gil Mora (Tijuana)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Roberto Alvarado (Chivas)
- Armando González (Chivas)
- Alexis Vega (Toluca)
- Guillermo Martínez (Pumas)
Sorpresas y ausencias
Una de las sorpresas fue la inclusión de Guillermo Martínez de Pumas UNAM.
Mientras tanto, equipos como Pachuca, Tigres y Atlas no tendrán bajas para la Liguilla.
También habrá sparrings
Además, Aguirre convocó a varios jugadores como sparrings, quienes apoyarán en la preparación pero no jugarán el Mundial.
Todos ellos se integrarán a la concentración el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.
Camino al Mundial 2026
La concentración iniciará tras una semana de descanso obligatoria establecida por FIFA.
México comienza así a perfilar su plantel rumbo a la Copa del Mundo que se jugará en casa.
Te puede interesar: Fútbol bajo la Space Needle: Guía Completa de Seattle para el Mundial 2026