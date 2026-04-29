La Selección de México ya tiene definidos a los jugadores de la Liga MX que formarán parte de la base rumbo al Mundial 2026.

En total, 12 futbolistas del torneo local fueron convocados por el técnico Javier Aguirre para integrarse a la preparación del Tri.

Chivas, la base del Tri

El equipo que más aporta es Chivas, con cinco jugadores en la lista, consolidándose como la base nacional.

Toluca aparece en segundo lugar con dos convocados.

Lista de convocados de Liga MX

Estos son los jugadores llamados: