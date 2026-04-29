¿Ojos rojos, pegados o con picazón? Podrías tener uno de los 3 tipos de conjuntivitis
Conjuntivitis es muy contagiosa Puede ser viral o bacteriana Higiene previene su propagación 👉🏻 Descubre qué necesitan realmente tus ojos El “ojo rosado”, conocido médicamente como conjuntivitis, es una de las afecciones oculares más frecuentes tanto en niños como en adultos. Se presenta cuando la conjuntiva —la membrana transparente que cubre el ojo— se inflama, […]
Publicado el29/04/2026 a las 13:20
- Conjuntivitis es muy contagiosa
- Puede ser viral o bacteriana
- Higiene previene su propagación
El “ojo rosado”, conocido médicamente como conjuntivitis, es una de las afecciones oculares más frecuentes tanto en niños como en adultos.
Se presenta cuando la conjuntiva —la membrana transparente que cubre el ojo— se inflama, lo que provoca enrojecimiento, secreciones y molestias visibles.
Por qué es importante: aunque suele ser leve y tratable, su rápida propagación la convierte en un problema común en entornos como escuelas, hogares y espacios públicos, especialmente en épocas de mayor interacción social.
¿Qué es la conjuntivitis y por qué aparece?
La conjuntivitis ocurre cuando los vasos sanguíneos del ojo se inflaman, haciéndose más visibles y dando ese característico color rosado o rojo.
Las causas más frecuentes incluyen:
- Infecciones virales o bacterianas, que son altamente contagiosas
- Reacciones alérgicas, relacionadas con el entorno
- Irritantes externos, como humo, cloro o sustancias químicas
Aunque puede resultar incómoda, en la mayoría de los casos no afecta la visión.
Sin embargo, identificar su origen es clave para tratarla correctamente y evitar complicaciones.
Conjuntivitis viral: la más común y fácil de propagar
La conjuntivitis viral es la forma más frecuente y está asociada a los mismos virus del resfriado común.
- Provoca lagrimeo constante y secreción acuosa
- Puede comenzar en un ojo y extenderse al otro
- Es extremadamente contagiosa, sobre todo en espacios cerrados
Pronóstico:
Suele resolverse por sí sola en unos días, sin necesidad de medicamentos específicos.
Qué debes tener en cuenta:
- Evitar el contacto cercano con otras personas
- No compartir objetos personales
- Mantener una higiene constante
Este tipo puede parecer leve, pero su facilidad de contagio hace que se propague rápidamente si no se toman precauciones.
¿Cómo identificar la conjuntivitis bacteriana?
A diferencia de la viral, la conjuntivitis bacteriana suele ser más evidente y molesta.
- Genera secreción espesa, amarilla o verdosa
- Es común despertar con los ojos pegados o con costras
- Puede provocar sensación de pesadez o incomodidad constante
Tratamiento:
Generalmente requiere antibióticos en gotas o pomadas, indicados por un médico.
Riesgo importante:
Si no se trata a tiempo, puede derivar en complicaciones como infecciones más profundas o irritación prolongada.
Conjuntivitis alérgica: ¿por qué ocurre y cómo reconocerla?
Este tipo no es contagioso y está relacionado con la reacción del cuerpo a sustancias externas.
- Provoca picazón intensa, uno de sus síntomas más característicos
- Genera lagrimeo constante y enrojecimiento
- Puede causar hinchazón en los párpados
Factores comunes:
- Polen
- Humo
- Cloro de piscinas
- Pelo de animales
Clave para diferenciarla:
Suele afectar ambos ojos al mismo tiempo y aparece en contextos específicos, como cambios de estación o exposición ambiental.
¿Cuáles son los síntomas que deben alertarte?
Identificar los síntomas a tiempo ayuda a actuar rápido y evitar contagios.
- Enrojecimiento en uno o ambos ojos
- Sensación de tener algo dentro del ojo
- Secreciones que pueden formar costras
- Picazón, ardor o irritación constante
- Sensibilidad a la luz
- Molestia al usar lentes de contacto
Estos signos pueden variar según el tipo de conjuntivitis, pero todos indican inflamación ocular.
Remedios caseros que sí pueden ayudar
Algunas prácticas simples pueden aliviar los síntomas mientras la infección sigue su curso:
- Compresas tibias o húmedas: ayudan a limpiar secreciones y reducir molestias
- Limpieza suave del contorno de los ojos varias veces al día
- Mantener una higiene constante de manos
Estas medidas no curan la causa, pero sí ayudan a mejorar la comodidad y evitar la acumulación de secreciones.
¿Qué remedios caseros NO debes usar?
No todo lo que parece inofensivo es recomendable para los ojos.
Evita:
- Usar gotas sin indicación médica
- Aplicar sustancias no estériles o improvisadas
- Compartir toallas, pañuelos o utensilios
- Manipular constantemente el ojo infectado
Estos errores pueden empeorar la irritación o incluso provocar una condición más grave.
¿Cómo prevenir el contagio?
La prevención es fundamental, especialmente en casos virales o bacterianos.
- Lavarse las manos con frecuencia
- Evitar tocarse o frotarse los ojos
- No compartir maquillaje, lentes o toallas
- Cambiar regularmente fundas de almohada
- Limpiar objetos que tengan contacto con el rostro
Regla clave:
Todo lo que toque los ojos debe ser de uso personal.
¿Qué hacer si usas lentes de contacto?
El uso de lentes puede aumentar el riesgo de infección si no se manejan correctamente.
- Suspender su uso ante cualquier síntoma
- Limpiarlos siguiendo indicaciones adecuadas
- No usar agua del grifo para su mantenimiento
Estas precauciones ayudan a evitar infecciones más severas.
¿Cuándo es necesario acudir al médico?
Aunque la conjuntivitis suele ser leve, hay síntomas que requieren atención inmediata:
- Dolor intenso en el ojo
- Visión borrosa
- Hinchazón significativa
- Aumento del enrojecimiento o secreción
- Fiebre
También es recomendable consultar si los síntomas no mejoran en poco tiempo.
¿Cuál es el pronóstico general?
En la mayoría de los casos, la conjuntivitis es temporal y tratable.
- La viral desaparece por sí sola
- La bacteriana mejora con tratamiento adecuado
- La alérgica se controla evitando el desencadenante
Un diagnóstico temprano permite reducir molestias, acelerar la recuperación y evitar contagios innecesarios.
Aunque el ojo rosado puede parecer una afección menor, entender sus causas, síntomas y cuidados es clave para manejarla correctamente.
Con medidas simples y atención oportuna, es posible evitar su propagación y proteger la salud visual en el día a día.
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Advertencia :Este contenido es únicamente informativo y educativo. No sustituye la evaluación, diagnóstico ni tratamiento de un profesional de la salud. Ante cualquier síntoma o duda, se recomienda consultar con un médico.
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¿Alguna vez has tenido conjuntivitis o conoces a alguien que la haya padecido?
FUENTE: Mayo Clinic. Conjuntivitis (ojo rosado) / University of Utah Health / Baptist Health. Peter B. Laird.