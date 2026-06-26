A partir del 1 de julio Medicare abrirá cobertura para el tratamiento de la obesidad

Inicia el 1 de julio: Fecha oficial del programa.

Costo de 50 dólares: Precio fijo mensual establecido.

Excluye pacientes con diabetes: Límite clave de elegibilidad

Medicare obesidad. El acceso a tratamientos farmacológicos para el control crónico del peso dará un giro significativo para la población de adultos mayores en los Estados Unidos.

A partir del 1 de julio de 2026, entrará en vigor el programa Medicare GLP-1 Bridge, una iniciativa diseñada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que permitirá a beneficiarios elegibles de la Parte D acceder a medicamentos específicos de última generación por un costo de 50 dólares mensuales.

Esta medida regulatoria marca la primera vez que el sistema de salud pública estadounidense expande de forma masiva el acceso a terapias de control de peso para combatir una condición que afecta a dos de cada cinco adultos de 65 años o más en el país.

La cobertura, según los lineamientos de las autoridades federales, operará de manera temporal y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, abriendo una nueva vía de tratamiento para un sector históricamente excluido de estos beneficios financieros.

Requisitos de elegibilidad establecidos por CMS: Medicare obesidad

El acceso al beneficio económico no será universal; los pacientes deberán cumplir estrictamente con los Criterios Clínicos fijados por las autoridades sanitarias para evitar el uso indiscriminado de los fármacos:

Índice de Masa Corporal (IMC): Se requiere un IMC igual o superior a 35 para casos generales, o un IMC a partir de 27 si el paciente presenta comorbilidades crónicas asociadas al peso (como hipertensión o enfermedad cardiovascular).

Restricciones por diagnóstico: Aquellos pacientes que ya reciben un GLP-1 por su plan actual, o que padecen diabetes tipo 2, apnea del sueño moderada a grave o enfermedad del hígado graso, no entran en este programa, dado que estas condiciones se canalizan bajo otros esquemas regulares de Medicare.

Exclusiones de póliza: Los usuarios deben contar con un plan activo de Medicare Parte D, quedando fuera formatos específicos como los planes de costo o de fraternidades religiosas.