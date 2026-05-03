Chiquis apuesta por la fe y el riesgo: “Janney”, el disco más íntimo y espiritual de su carrera
Chiquis lanza disco íntimo Fusión pop y folk Mensaje de fe Chiquis presentó “Janney”, un álbum de 20 canciones que marca un giro en su trayectoria musical. El proyecto lleva su nombre real y refleja una etapa más introspectiva y personal. La cantante explicó que este trabajo busca transmitir paz y serenidad. También aseguró que […]
Publicado el03/05/2026 a las 09:00
- Chiquis lanza disco íntimo
- Fusión pop y folk
- Mensaje de fe
Chiquis presentó “Janney”, un álbum de 20 canciones que marca un giro en su trayectoria musical. El proyecto lleva su nombre real y refleja una etapa más introspectiva y personal.
La cantante explicó que este trabajo busca transmitir paz y serenidad. También aseguró que las letras narran cómo se siente actualmente y el proceso interno que atravesó.
A diferencia de producciones anteriores, el nuevo disco combina pop y folk latino con un enfoque espiritual. La propuesta sonora mezcla elementos modernos con matices más tradicionales.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el cambio en su voz. Chiquis sostiene que su timbre suena más fuerte y proyectado que antes.
“Mi voz no es la misma”
Sobre esa transformación vocal, la artista compartió una experiencia personal. “Se me abrió. Te lo prometo que yo estaba en una oración… y yo sentí, yo vi, vi que mi voz se abrió”, relató.
Explicó que durante el último año asistió a varios retiros espirituales. Asegura que a partir de ese momento su manera de cantar cambió.
TE PUEDE INTERESAR: Crimen genera impacto: asesinan a la exreina de belleza Carolina Flores y crecen las sospechas familiares
“Desde ese momento, ya mi voz no es la misma, me siento más segura”, afirmó. La intérprete considera que ahora canta desde un lugar más auténtico.
“Ahora sí te puedo decir que me gusta mi voz”, añadió. Dice que esa seguridad se percibe en cada tema del disco.
Un proceso de casi dos años
“Janney” tomó cerca de dos años en concretarse. Reconectarse con la música no fue un camino sencillo para la artista.
Según explicó, las canciones comenzaron como poemas personales. A través de la escritura encontró una forma de liberarse emocionalmente.
“A través de la música… pude soltar y liberarme, fue algo muy bonito, difícil”, confesó. Reconoció que sintió miedo al explorar un estilo tan distinto.
“Pensaba, ‘Wow, esto es algo tan diferente, me da miedo’”, contó. Pero finalmente decidió arriesgarse y llevar el proyecto al estudio.
“Serenidad” y el regreso a sí misma
Uno de los temas centrales del álbum es “Serenidad”. Para Chiquis, esa canción representa su regreso a sí misma. “Yo quería contar la historia de cómo regresé a mí”, explicó. Relacionó esta etapa con el sencillo previo titulado “Volví”.
Describió momentos difíciles vividos en soledad. “Son momentos que yo viví en un cuarto oscuro, a solas, llorando”, recordó.
Aseguró que su fe fue determinante para salir adelante. “Gracias a mi fe… aquí estoy, y volví”, expresó.
La cantante afirma que hoy vive con mayor tranquilidad interior. “Es algo que ahora puedo contar porque siento mucha serenidad en mi vida”, concluyó, dejando claro que este disco es también una declaración personal de resiliencia.