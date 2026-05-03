Chiquis lanza disco íntimo

Fusión pop y folk

Mensaje de fe

Chiquis presentó “Janney”, un álbum de 20 canciones que marca un giro en su trayectoria musical. El proyecto lleva su nombre real y refleja una etapa más introspectiva y personal.

La cantante explicó que este trabajo busca transmitir paz y serenidad. También aseguró que las letras narran cómo se siente actualmente y el proceso interno que atravesó.

A diferencia de producciones anteriores, el nuevo disco combina pop y folk latino con un enfoque espiritual. La propuesta sonora mezcla elementos modernos con matices más tradicionales.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el cambio en su voz. Chiquis sostiene que su timbre suena más fuerte y proyectado que antes.

“Mi voz no es la misma”

Sobre esa transformación vocal, la artista compartió una experiencia personal. “Se me abrió. Te lo prometo que yo estaba en una oración… y yo sentí, yo vi, vi que mi voz se abrió”, relató.