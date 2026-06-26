Una avioneta se estrella contra el edificio más alto de Pekín y mantiene en incertidumbre a las autoridades
Publicado el26/06/2026 a las 06:40
- Avioneta impacta rascacielos chino.
- Autoridades guardan silencio.
- Investigan causas del accidente.
Una avioneta se estrelló este viernes contra el China Zun, también conocido como CITIC Tower, el edificio más alto de Pekín, provocando un amplio operativo de emergencia en el principal distrito financiero de la capital china, según informó NBC News con base en reportes de testigos y agencias internacionales.
El impacto ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, hora local, en la zona de Guomao, dentro del distrito de Chaoyang, donde se concentran algunas de las principales sedes corporativas del país, incluida la televisión estatal CCTV.
Hasta el momento, las autoridades chinas no han confirmado víctimas ni han explicado las causas del accidente, mientras el área permanece bajo vigilancia policial y continúa la investigación.
Testigos relatan un fuerte estruendo y un rápido despliegue de policías y bomberos
🇨🇳 ✈️| Una avioneta se estrelló este viernes en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso.
👉El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito… pic.twitter.com/BHqe1izig7
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 26, 2026
Las primeras imágenes difundidas fuera de China muestran un agujero en la fachada de cristal del rascacielos, ubicado a gran altura, además de restos de la aeronave sobre una avenida cercana y daños en algunos vehículos que se encontraban en la zona.
Reuters informó que dos paneles de vidrio del edificio resultaron dañados y que la policía acordonó inmediatamente el perímetro, impidiendo el acceso de peatones y restringiendo la toma de fotografías y videos.
Marcos Sabio, un ciudadano español residente en Pekín, explicó a EFE que trabaja en el edificio contiguo y vivió el momento del impacto.
«Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente», explicó.
Al salir del inmueble encontró un importante despliegue de seguridad.
«Vi un gran despliegue policial, cortes de tráfico y a los agentes pidiéndole a la gente que no mirara».
Otro repartidor consultado por Reuters describió la magnitud del estruendo.
«Fue muy fuerte, más fuerte que los fuegos artificiales».
El testigo aseguró que alcanzó a grabar un video donde se observaba la aeronave incrustada en el edificio, aunque posteriormente decidió eliminarlo por temor a tener problemas con la policía.
El hermetismo oficial alimenta las dudas sobre lo ocurrido
🚨✈️ ÚLTIMA HORA | Una aeronave ligera se estrelló contra la Torre CITIC Zun, el rascacielos más alto de Pekín, China. Hasta el momento no se han confirmado víctimas ni las causas del accidente pic.twitter.com/G16UU6Q7wm
— Periódico Ruta (@PERIODICORUTA) June 26, 2026
Otro ciudadano español residente en Pekín, que prefirió no revelar su identidad, contó a EFE que llegó al lugar poco después del accidente y encontró una fuerte presencia de los servicios de emergencia.
«Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados».
La mujer de apellido Lin, citada por el diario hongkonés South China Morning Post, afirmó que fue evacuada de emergencia del edificio alrededor de las 18:00 horas, apenas ocurrió el impacto.
Hasta ahora, ninguna autoridad china ha confirmado si hubo personas fallecidas o heridas.
Tampoco se ha informado si la aeronave realizaba un vuelo privado, de entrenamiento o de otro tipo, ni si el accidente fue provocado por una falla mecánica, una pérdida de control o cualquier otra circunstancia.
La base de datos Aviation Safety Network incorporó una ficha preliminar del accidente en la que identifica la aeronave como un Sunward SA 60L Aurora, con matrícula B-12PP, aunque aclara que esa información procede de fuentes todavía no oficiales.
Según ese registro, el avión habría despegado y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Beijing Shifosi, ubicado al noreste del municipio de Pekín.
El accidente también pone el foco sobre la censura y la historia del China Zun
Ver este video en su propia página →
Mientras fotografías y videos del accidente comenzaron a circular en la red social X y otros sitios internacionales, usuarios reportaron que las búsquedas relacionadas con el incidente desaparecieron rápidamente de plataformas chinas como Weibo, Douyin y Xiaohongshu, donde prácticamente no existían publicaciones recientes sobre el hecho.
Reuters también señaló que agentes policiales solicitaron a algunas personas borrar las imágenes captadas en el lugar y ordenaron a periodistas retirarse del área acordonada.
El China Zun, inaugurado en 2018, alcanza los 528 metros de altura y continúa siendo el edificio más alto de Pekín.
Su construcción estuvo rodeada de polémica después de que medios hongkoneses informaran que desde sus plantas superiores era posible observar zonas sensibles del complejo gubernamental de Zhongnanhai, residencia de los principales dirigentes del Partido Comunista Chino, aunque las autoridades nunca confirmaron esa información.
Tres años después de su inauguración, China prohibió la construcción de nuevos rascacielos de más de 500 metros y endureció las restricciones para edificios superiores a 250 metros, argumentando preocupaciones relacionadas con la seguridad estructural y el desarrollo urbano.
Las autoridades mantienen el silencio sobre el accidente y, mientras avanzan las investigaciones, siguen sin aclarar qué provocó que una avioneta terminara impactando contra uno de los edificios más emblemáticos de la capital china.
Te Puede Interesar: Mamdani lanza primer programa de seguro de vivienda en Nueva York: lo que debes saber
FUENTE: NBC News