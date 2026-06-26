Una avioneta se estrella contra el edificio más alto de Pekín y mantiene en incertidumbre a las autoridades

Avioneta impacta rascacielos chino.

Autoridades guardan silencio.

Investigan causas del accidente.

Una avioneta se estrelló este viernes contra el China Zun, también conocido como CITIC Tower, el edificio más alto de Pekín, provocando un amplio operativo de emergencia en el principal distrito financiero de la capital china, según informó NBC News con base en reportes de testigos y agencias internacionales.

El impacto ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, hora local, en la zona de Guomao, dentro del distrito de Chaoyang, donde se concentran algunas de las principales sedes corporativas del país, incluida la televisión estatal CCTV.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han confirmado víctimas ni han explicado las causas del accidente, mientras el área permanece bajo vigilancia policial y continúa la investigación.

Testigos relatan un fuerte estruendo y un rápido despliegue de policías y bomberos

🇨🇳 ✈️| Una avioneta se estrelló este viernes en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso. 👉El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito… pic.twitter.com/BHqe1izig7 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 26, 2026

Las primeras imágenes difundidas fuera de China muestran un agujero en la fachada de cristal del rascacielos, ubicado a gran altura, además de restos de la aeronave sobre una avenida cercana y daños en algunos vehículos que se encontraban en la zona.

Reuters informó que dos paneles de vidrio del edificio resultaron dañados y que la policía acordonó inmediatamente el perímetro, impidiendo el acceso de peatones y restringiendo la toma de fotografías y videos.

Marcos Sabio, un ciudadano español residente en Pekín, explicó a EFE que trabaja en el edificio contiguo y vivió el momento del impacto.

«Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente», explicó.

Al salir del inmueble encontró un importante despliegue de seguridad.

«Vi un gran despliegue policial, cortes de tráfico y a los agentes pidiéndole a la gente que no mirara».

Otro repartidor consultado por Reuters describió la magnitud del estruendo.

«Fue muy fuerte, más fuerte que los fuegos artificiales».

El testigo aseguró que alcanzó a grabar un video donde se observaba la aeronave incrustada en el edificio, aunque posteriormente decidió eliminarlo por temor a tener problemas con la policía.